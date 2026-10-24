Así fue | El Dépor cae con honor en el Metropolitano (1-0)
El gol de Julián Álvarez da los tres puntos al Atlético de Madrid
Al Dépor solo le faltó el gol
Esta es la crónica del partido entre Atlético de Madrid y Deportivo disputado esta noche en el Metropolitano (1-0).
Final del partido
Se acabó. Peleó el Deportivo en el Metropolitano, pero se marcha de vacío tras una gran actuación. El gol de Julián Álvarez decanta la balanza a favor del conjunto colchonero. No merecían los blanquiazules la derrota, pero con esta jornada son ya seis sin conocer la victoria.
¡La tuvo Kevin!
En la última del partido tuvo la más clara el Deportivo. Kevin solo tenía que empujarla, pero el delantero del Fabril remató mal, a las manos de Oblak.
Cuatro minutos de añadido
Le quedan cuatro minutos al Deportivo para tratar de empatar el partido.
Empuja el Dépor
Encadenó varias ocasiones el Dépor en la misma jugada, pero la falta de veneno evitó que el equipo coruñés se acercase al empate.
Amarilla para Giuliano
El extremo argentino ve la cartulina por una entrada sobre Yeremay y, aunque le aplaudió al colegiado de forma irónica, todo queda en una amarilla.
Amarillas para Baena y Sorloth
El internacional español se lleva la cartulina por un golpe sin balón sobre Mario Soriano; el delantero noruego por protestar.
Nuevo cambio en el Dépor
Sale Amatucci y ocupa su lugar Riki.
Doble cambio en el Dépor
Se marchan Bil Nsongo y Quagliata, ambos tras una gran actuación; entran Kevin Sánchez y Asp Jensen.
Amarilla para Quagliata
Giuliano y Quagliata van al suelo para ganar el balón y se golpean mutuamente, pero el que se lleva la cartulina es el jugador del Dépor. El listón para enseñar las tarjetas vuelve a perjudicar a los blanquiazules.
Amarilla para Yeremay
Estaba agarrando Giuliano a Yeremay, pero el que se lleva la cartulina por un golpe involuntario es el jugador del Deportivo.
Bil Nsongo se gusta en el Metropolitano
En su primer gran escenario tras jugar en Riazor, Bil Nsongo no se achanta. Nueva actuación de mucho valor del delantero del Deportivo.
Veinte minutos para el final
Empiezan a faltarle piernas al Dépor; el Atleti consigue estirar al equipo blanquiazul y encontrar los espacios. Quiere resistir el conjunto coruñés y apretar en busca del empate.
Nuevo cambio en el Atleti
Entra Sorloth, que ocupa el lugar de Kang-in Lee.
Loureiro regresa al campo
Vuelve el central de Cerceda, que porta un gorro de piscina para cortar la hemorragia y repite una imagen que ya se vio la temporada pasada.
Loureiro, con un corte en la cabeza
El Deportivo, con 10 jugadores sobre el verde, mientras Loureiro es atendido por los servicios médicos por un corte en la cabeza que se produjo tras una entrada del central sobre Giuliano.
Hidalgo mueve el banquillo
Entran Luismi Cruz y Adama Traoré; salen Diego Villares y David Mella.
Se desajusta el Dépor
El gol de Julián ha cambiado el partido por completo; el Atleti ya no tiene prisa y obliga al Dépor a dar un paso adelante.
Gol del Atleti, marca Julián Álvarez
Se adelanta el equipo colchonero con gol de su '9'. Julián Álvarez no falla tras un pase medido de Grimaldo.
Arranca la segunda mitad
En juego ya la segunda parte; el Dépor busca replicar su buen hacer de la primera
Doble cambio en el Atleti
Simeone no espera más y hace dos cambios en el descanso: entran Le Normand y Giuliano; se marchan Barrios y Lookman.
Yere, con máscara
Después del golpe en la cara que recibió en el encuentro ante el Levante, el extremo canario porta una máscara como método de protección.
Así fue la ocasión más clara
Amatucci tuvo en sus botas el primero del partido, pero Jan Oblak se lo negó con una gran reacción bajo palos.
Final de la primera parte
Jugadores a vestuarios con el 0-0 en el electrónico. Buen primer acto del Deportivo, que remató tres veces a puerta ante un Atlético de que no pudo firmar ningún tiro entre los tres palos.
Un minuto de añadido
El colegiado añade un minuto más a la primera mitad. Aguanta el Dépor firme en el Metropolitano y logra alejar al Atleti de la portería defendida por Leo Román.
Arriba los tiros de Kang-in Lee
Ensayó dos veces seguidas el disparo del extremo rojiblanco. La primera se le fue alta; la segunda, más ajustada al larguero, estuvo a punto de sorprender a Leo Román.
Buena primera media hora del Dépor
Se pone nerviosa la afición del Atlético, que pita a su equipo ante las posesiones largas del Deportivo
¡Salva Oblak el gol de Amatucci!
A punto estuvo Amatucci de hacer el primero del partido después de un mal despeje de Oblak, pero el portero del Atleti se rehizo con una gran parada que evita el 0-1.
Amarilla para Pubill
Entrada del lateral rojiblanco sobre Yeremay que le cuesta la cartulina amarilla, la primera del partido.
El Dépor asume el control
Posesiones largas para el equipo coruñés, que toca y toca sin encontrar el espacio para pisar el área rival.
Posesión larga para el Dépor
Logra el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo elaborar una circulación larga que acaba en saque de esquina a favor.
El Dépor, serio
No se arruga el conjunto blanquiazul, que busca contrarrestar el ritmo del Atleti con una presión alta. Hace lo propio el equipo colchonero, que logra complicar la salida de balón del Deportivo.
Homenaje a Giménez
Ovación de gala para Josema Giménez en cuanto la megafonía anunció su nombre. Ahora, la afición rojiblanca saca unas pancarta dedicada al central charrúa.
Remate flojo de Loureiro
Jugada embarullada dentro del área que finaliza con un remate de cabeza de Loureiro a las manos de Oblak.
Córner para el Dépor
Robó Yeremay un balón en el centro del campo y tiró el contragolpe el Deportivo, que finaliza en un saque de esquina a favor.
¡Pitido inicial!
Arranca el partido entre Atlético de Madrid y Deportivo, rueda ya el balón en el Metropolitano con posesión para el conjunto rojiblanco.
Las aficiones, lista para el partido
Rojiblancos y blanquiazules ya están en el Metropolitano, listos para vivir el encuentro entre Atleti y Dépor
Cómo sobrevivir al Metropolitano
El Dépor llega al partido contra el Atlético, que sufrió ante el acoso del Stuttgart, como el equipo de la liga que menos tiempo se sitúa en bloque alto.
Calentando motores
Los jugadores del Dépor ya calientan sobre el césped del Metropolitano.
Mañana, Dépor-Alavés en Riazor
El primer equipo femenino recibe mañana (12.45 horas) al Alavés, recién ascendido a Liga F, con el objetivo de conseguir el primer triunfo de la temporada.
Una cálida bienvenida
El Atleti saluda de una forma especial a Josema Giménez y Mario Soriano.
Nueva derrota del Fabril
El filial blanquiazul, sin Rubén ni Kevin, cayó esta mañana en Riazor ante el Extremadura en un partido que acabó siendo una pesadilla.
Palabras de Simeone
El técnico del Atleti habló sobre el Dépor en la rueda de prensa previa al duelo de esta noche y aseguró que se van a encontrar a un "equipo valiente" que "viene compitiendo muy bien en todos los partidos que ha jugado"
Reválida para Leo Román
El portero ibicenco se mantiene como el guardameta titular del Deportivo; esta noche afronta la oportunidad de redimirse.
Once del Dépor con sorpresas
Alti, Loureiro, Mella y Amatucci regresan al once titular; entran en la convocatoria Kevin Sánchez y Rubén López, del Fabril.
Ya hay once del Atlético
Estos son los once elegidos por Diego Pablo Simeone para medirse al Deportivo.
El bonito detalle del Atleti
El club colchonero publicó en su cuenta de Twitter en inglés una imagen dedicada a Josema Giménez.
El Dépor busca saldar una cuenta pendiente de más de dos décadas
El equipo coruñés visita al Atlético de Madrid con el objetivo de romper una sequía de 22 años sin lograr ganar en territorio colchonero. Esta es la previa del partido que empieza en una hora y media.
Todo listo en el Metropolitano
¡Buenas tardes! Quedan poco para que arranque el encuentro entre Atlético de Madrid y Deportivo correspondiente a la jornada 10 de LaLiga. ¡Quédate en nuestro directo, te contaremos todo lo que ocurra en Riazor!