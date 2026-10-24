Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Así fue | El Dépor cae con honor en el Metropolitano (1-0)

El gol de Julián Álvarez da los tres puntos al Atlético de Madrid

Bea Arrizado
Bea Arrizado
24/10/2026 19:30
Mario Soriano en el Atleti-Dépor
Mario Soriano en el Atleti-Dépor
Fernando Fernandez
Atlético
-1-0-
Deportivo
Crónica

Al Dépor solo le faltó el gol

Esta es la crónica del partido entre Atlético de Madrid y Deportivo disputado esta noche en el Metropolitano (1-0).

90+4'

Final del partido

Se acabó. Peleó el Deportivo en el Metropolitano, pero se marcha de vacío tras una gran actuación. El gol de Julián Álvarez decanta la balanza a favor del conjunto colchonero. No merecían los blanquiazules la derrota, pero con esta jornada son ya seis sin conocer la victoria.

90+4'

¡La tuvo Kevin!

En la última del partido tuvo la más clara el Deportivo. Kevin solo tenía que empujarla, pero el delantero del Fabril remató mal, a las manos de Oblak.

90'

Cuatro minutos de añadido

Le quedan cuatro minutos al Deportivo para tratar de empatar el partido.

89'

Empuja el Dépor

Encadenó varias ocasiones el Dépor en la misma jugada, pero la falta de veneno evitó que el equipo coruñés se acercase al empate.

87'

Amarilla para Giuliano

El extremo argentino ve la cartulina por una entrada sobre Yeremay y, aunque le aplaudió al colegiado de forma irónica, todo queda en una amarilla.

86'

Amarillas para Baena y Sorloth

El internacional español se lleva la cartulina por un golpe sin balón sobre Mario Soriano; el delantero noruego por protestar.

83'

Nuevo cambio en el Dépor

Sale Amatucci y ocupa su lugar Riki.

80'

Doble cambio en el Dépor

Se marchan Bil Nsongo y Quagliata, ambos tras una gran actuación; entran Kevin Sánchez y Asp Jensen.

77'

Amarilla para Quagliata

Giuliano y Quagliata van al suelo para ganar el balón y se golpean mutuamente, pero el que se lleva la cartulina es el jugador del Dépor. El listón para enseñar las tarjetas vuelve a perjudicar a los blanquiazules.

76'

Amarilla para Yeremay

Estaba agarrando Giuliano a Yeremay, pero el que se lleva la cartulina por un golpe involuntario es el jugador del Deportivo.

74'

Bil Nsongo se gusta en el Metropolitano

En su primer gran escenario tras jugar en Riazor, Bil Nsongo no se achanta. Nueva actuación de mucho valor del delantero del Deportivo.

70'

Veinte minutos para el final

Empiezan a faltarle piernas al Dépor; el Atleti consigue estirar al equipo blanquiazul y encontrar los espacios. Quiere resistir el conjunto coruñés y apretar en busca del empate.

67'

Nuevo cambio en el Atleti

Entra Sorloth, que ocupa el lugar de Kang-in Lee.

65'

Loureiro regresa al campo

Vuelve el central de Cerceda, que porta un gorro de piscina para cortar la hemorragia y repite una imagen que ya se vio la temporada pasada.

62'

Loureiro, con un corte en la cabeza

El Deportivo, con 10 jugadores sobre el verde, mientras Loureiro es atendido por los servicios médicos por un corte en la cabeza que se produjo tras una entrada del central sobre Giuliano.

55'

Hidalgo mueve el banquillo

Entran Luismi Cruz y Adama Traoré; salen Diego Villares y David Mella.

53'

Se desajusta el Dépor

El gol de Julián ha cambiado el partido por completo; el Atleti ya no tiene prisa y obliga al Dépor a dar un paso adelante. 

48'

Gol del Atleti, marca Julián Álvarez

Se adelanta el equipo colchonero con gol de su '9'. Julián Álvarez no falla tras un pase medido de Grimaldo.

46'

Arranca la segunda mitad

En juego ya la segunda parte; el Dépor busca replicar su buen hacer de la primera

Descanso

Doble cambio en el Atleti

Simeone no espera más y hace dos cambios en el descanso: entran Le Normand y Giuliano; se marchan Barrios y Lookman.

Descanso

Yere, con máscara

Después del golpe en la cara que recibió en el encuentro ante el Levante, el extremo canario porta una máscara como método de protección.

Yeremay en el Atlético de Madrid-Deportivo
Yeremay en el Atlético de Madrid-Deportivo
Fernando Fernandez
Descanso

Así fue la ocasión más clara

Amatucci tuvo en sus botas el primero del partido, pero Jan Oblak se lo negó con una gran reacción bajo palos.

45+1'

Final de la primera parte

Jugadores a vestuarios con el 0-0 en el electrónico. Buen primer acto del Deportivo, que remató tres veces a puerta ante un Atlético de que no pudo firmar ningún tiro entre los tres palos. 

45'

Un minuto de añadido

El colegiado añade un minuto más a la primera mitad. Aguanta el Dépor firme en el Metropolitano y logra alejar al Atleti de la portería defendida por Leo Román.

38'

Arriba los tiros de Kang-in Lee

Ensayó dos veces seguidas el disparo del extremo rojiblanco. La primera se le fue alta; la segunda, más ajustada al larguero, estuvo a punto de sorprender a Leo Román.

33'

Buena primera media hora del Dépor

Se pone nerviosa la afición del Atlético, que pita a su equipo ante las posesiones largas del Deportivo

28'

¡Salva Oblak el gol de Amatucci!

A punto estuvo Amatucci de hacer el primero del partido después de un mal despeje de Oblak, pero el portero del Atleti se rehizo con una gran parada que evita el 0-1.

27'

Amarilla para Pubill

Entrada del lateral rojiblanco sobre Yeremay que le cuesta la cartulina amarilla, la primera del partido.

25'

El Dépor asume el control

Posesiones largas para el equipo coruñés, que toca y toca sin encontrar el espacio para pisar el área rival.

21'

Posesión larga para el Dépor

Logra el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo elaborar una circulación larga que acaba en saque de esquina a favor.

14'

El Dépor, serio

No se arruga el conjunto blanquiazul, que busca contrarrestar el ritmo del Atleti con una presión alta. Hace lo propio el equipo colchonero, que logra complicar la salida de balón del Deportivo.

8'

Homenaje a Giménez

Ovación de gala para Josema Giménez en cuanto la megafonía anunció su nombre. Ahora, la afición rojiblanca saca unas pancarta dedicada al central charrúa.

Pancarta de la afición colchonera dedicada a Giménez en el Atleti-Dépor
Pancarta de la afición colchonera dedicada a Giménez en el Atleti-Dépor
6'

Remate flojo de Loureiro

Jugada embarullada dentro del área que finaliza con un remate de cabeza de Loureiro a las manos de Oblak.

5'

Córner para el Dépor

Robó Yeremay un balón en el centro del campo y tiró el contragolpe el Deportivo, que finaliza en un saque de esquina a favor.

1'

¡Pitido inicial!

Arranca el partido entre Atlético de Madrid y Deportivo, rueda ya el balón en el Metropolitano con posesión para el conjunto rojiblanco.

Previa

Las aficiones, lista para el partido

Rojiblancos y blanquiazules ya están en el Metropolitano, listos para vivir el encuentro entre Atleti y Dépor

Aficionados del Atlético de Madrid y Dépor en el Metropolitano
Aficionados del Atlético de Madrid y Dépor en el Metropolitano
Fernando Fernandez
Previa

Cómo sobrevivir al Metropolitano

El Dépor llega al partido contra el Atlético, que sufrió ante el acoso del Stuttgart, como el equipo de la liga que menos tiempo se sitúa en bloque alto.

Previa

Calentando motores

Los jugadores del Dépor ya calientan sobre el césped del Metropolitano.

Calentamiento previo al Atlético de Madrid-Dépor
Calentamiento previo al Atlético de Madrid-Dépor
Fernando Fernandez
Previa

Mañana, Dépor-Alavés en Riazor

El primer equipo femenino recibe mañana (12.45 horas) al Alavés, recién ascendido a Liga F, con el objetivo de conseguir el primer triunfo de la temporada.

Previa

Una cálida bienvenida

El Atleti saluda de una forma especial a Josema Giménez y Mario Soriano.

Previa

Nueva derrota del Fabril

El filial blanquiazul, sin Rubén ni Kevin, cayó esta mañana en Riazor ante el Extremadura en un partido que acabó siendo una pesadilla.

Previa

Palabras de Simeone

El técnico del Atleti habló sobre el Dépor en la rueda de prensa previa al duelo de esta noche y aseguró que se van a encontrar a un "equipo valiente" que "viene compitiendo muy bien en todos los partidos que ha jugado"

Previa

Reválida para Leo Román

El portero ibicenco se mantiene como el guardameta titular del Deportivo; esta noche afronta la oportunidad de redimirse.

Previa

Once del Dépor con sorpresas

Alti, Loureiro, Mella y Amatucci regresan al once titular; entran en la convocatoria Kevin Sánchez y Rubén López, del Fabril.

Previa

Ya hay once del Atlético

Estos son los once elegidos por Diego Pablo Simeone para medirse al Deportivo.

Previa

El bonito detalle del Atleti

El club colchonero publicó en su cuenta de Twitter en inglés una imagen dedicada a Josema Giménez.

Previa

El Dépor busca saldar una cuenta pendiente de más de dos décadas

El equipo coruñés visita al Atlético de Madrid con el objetivo de romper una sequía de 22 años sin lograr ganar en territorio colchonero. Esta es la previa del partido que empieza en una hora y media.

Previa

Todo listo en el Metropolitano

¡Buenas tardes! Quedan poco para que arranque el encuentro entre Atlético de Madrid y Deportivo correspondiente a la jornada 10 de LaLiga. ¡Quédate en nuestro directo, te contaremos todo lo que ocurra en Riazor!

Te puede interesar

Una imagen de Riazor durante el Deportivo-Elche

Así fue | El análisis del Deportivo sobre su situación social, en rueda de prensa
Jorge Lema
Deportivo-Real Madrid Teresa Herrera

En directo | Final del partido, el Real Madrid se lleva el Trofeo Teresa Herrera (0-1)
Bea Arrizado
El mercado de fichajes de Primera División, en directo

Así fue el mercado de fichajes de LaLiga EA Sports
Sergio Baltar
Invasión de campo en Riazor durante el Deportivo-Las Palmas

Deportivo-Las Palmas, en directo | Fin de la fiesta en Riazor, próxima parada... Cuatro Caminos
Lucía Dávila