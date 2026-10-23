Simeone: "‘La Coruña’ viene compitiendo muy bien, nos vamos a encontrar un equipo valiente"

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva, este viernes en Majadahonda EFE/ Daniel González

Diego Pablo Simeone compareció este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado frente al Deportivo en el Metropolitano (21.00 horas). El entrenador del Atlético de Madrid, que se refirió al equipo blanquiazul como 'La Coruña', destacó la capacidad competitiva del conjunto coruñés, elogió el trabajo de Antonio Hidalgo y evitó a toda costa hablar de 'El Clásico'. Además, reconoció que todavía no puede ver a Giménez como un rival, al que definió como uno de los centrales más importantes del Atlético desde su llegada al banquillo rojiblanco.

Pablo Barrios. "Lo que me importa es que los minutos que tenga que estar en el campo lo haga bien, como lo viene haciendo. Es un futbolista muy importante para nosotros. Estamos gestionando juntos encontrar su mejor versión y ojalá que pueda seguir creciendo partido tras partido".

‘El Clásico’. "La verdad es que estoy pensando en La Coruña".

Reencuentro con Giménez. "En principio, no lo puedo separar del rival que va a ser mañana a la persona y el hombre que me ayudó, me acompañó, me contuvo dentro del vestuario por su compromiso con nosotros enorme. Estoy agradecido absolutamente a José. No tengo dudas de que fue y es uno de los centrales más importantes que estuvo en el Atlético de Madrid desde que yo estoy. Siempre desearle lo mejor y lo queremos mucho, él lo sabe".

Bajas. "Ellos saben que necesitamos de todos. Esta temporada es muy larga, es normal que aparezcan algunas situaciones de chicos que no puedan participar en algún momento de la temporada. Por eso intentamos tener una plantilla buena y esperando que sea muy buena cuando termine la temporada por lo que hemos hecho".

¿Es posible competir contra el Barcelona? "Sí, claro. Siempre se puede competir. Eso está clarísimo. Está visto y eso no cambia que tengan un grandísimo equipo".

¿Le molesta que digan que, si el Barcelona le gana al Real Madrid, la Liga ya es para ellos? "Te pido disculpas, pero La Coruña".

¿Tiene más importancia el partido contra el Deportivo por el ‘El Clásico’ y porque en dos semanas reciben al Barcelona? "Pero antes está el Levante, el Bayern de Múnich… No, queda un montón. Nosotros nos tenemos que posicionar en el partido de mañana, intentar llevarlo donde le podemos hacer daño. ‘La Coruña’ viene compitiendo muy bien en todos los partidos que ha jugado. Ha podido ganar, ha podido empatar, le ha tocado perder, pero siempre ha competido muy bien. Así que mañana nos vamos a encontrar con un equipo valiente, que ya lo hemos enfrentado en la Copa del Rey la temporada pasada, y nos ha costado también ganar ese partido, si se acuerdan bien ustedes. Así que toda nuestra energía puesta en hacer las cosas bien mañana".

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¿Qué le falta a Marc Pubill para recuperar el nivel de la temporada pasada? "Repetir el segundo tiempo del otro día en Stuttgart. El segundo tiempo estuvo al nivel que nos tenía acostumbrados. Es un futbolista joven, con un presente importante y un futuro mucho mejor aún. Dependerá absolutamente de lo que él decida y lo que él quiera. Tiene todas las herramientas para seguir creciendo. Hambre, humildad, trabajo. Dependerá de lo que él quiera seguir creciendo".

Preocupación porque las pequeñas lesiones frenen el crecimiento de los jugadores. "En principio, ojalá que cuando nos toque tener alguna lesión, sean del perfil de estas que hemos tenido, que son cortas en realidad, porque eso nos permite, obviamente, que se recuperen rápidamente y puedan estar con nosotros pronto".

Repetir la dupla Julián-Jonathan David. "Sí, se repetirá seguramente. Con Alex también, que está esperando su oportunidad, que lo necesitamos, porque, como bien siempre suelo decir, es un futbolista que tiene características diferentes a todos los otros delanteros que tenemos. Es compatible con cualquiera, Jonathan, Julián, que son más delanteros, para compartir el ataque. Según el partido que tengamos, según la búsqueda que vayamos viendo de cara a los 90 minutos, pero la verdad es que David está haciendo un trabajo muy bueno desde que llegó, Julián está creciendo, Alex está con ganas de participar… Bueno, a elegir lo mejor posible para el bien del equipo2.