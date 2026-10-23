Rubén López vuelve a una convocatoria con el primer equipo nueve meses después

Rubén López, con el primer equipo rumbo a Madrid RCD

Rubén López vuelve a una convocatoria del primer equipo del Deportivo. Lo hace, además, nueve meses después de la última vez que fue citado por Antonio Hidalgo, que lo incluyó en la convocatoria del Dépor-Racing disputado el pasado 25 de enero en Riazor.

Unos días después de aquel duelo en el que el canterano no tuvo minutos, Rubén confirmó su salida al Pontevedra vía cesión. En Pasarón contó con los minutos que le faltaban con el Dépor en Segunda (únicamente disputó 74, además de tres partidos como titular en Copa), pero no se ganó el regreso al primer equipo, sino que tuvo que reingresar en el Fabril este último verano.

Aprovechando el ascenso del filial a Primera Federación, López aceptó quedarse y pelear por un puesto que se ha ganado, pues es uno de los futbolistas indiscutibles para Manuel Pablo. Ahora, las bajas de Marc Casadó y el también fabrilista Noé Carrillo en la medular abren de nuevo la puerta a Rubén López. El mediocentro de Silleda fue citado esta semana por primera vez desde su regreso con el primer equipo esta semana y tras completar la semana de entrenamientos, Hidalgo lo ha incluido en la convocatoria para el Atlético de Madrid-Deportivo.

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"A 'Rubo' lo conocemos del año pasado. Es muy sencillo trabajar con él porque él nos conoce muchísimo. Es un chico que, como todos los jóvenes y siempre repito en alguna ocasión, tiene que entender de qué va esto y cómo funciona el mundo profesional a primer nivel. Yo creo que eso él lo está entendiendo y está dando un paso hacia adelante. Estaba haciendo unos buenos partidos en el Fabril y, ante la posible baja de Noé, pues hemos decidido llamarlo", explicó el técnico catalán en la mañana de este viernes.

Por su parte, Manuel Pablo, su técnico en el Fabril, también destacó la buena línea de uno de los capitanes del equipo: "Yo creo mucho en él. Hablé con él en verano porque tenía dudas. El Rubén que conocí en juveniles tenía capacidad y talento. Lo veo jugando de '6', aunque también puede hacerlo de '8'. Para mí era un jugador que tenía que ser importante en el Fabril. Viendo su último año, pensaba que este iba a ser un gran sitio para que volviese a ser ese futbolista que yo conocí. Ha empezado muy bien la temporada y tiene que seguir en esa línea".

También Kevin

Junto al futbolista de Silleda, el otro representante del Fabril presente en la lista es Kevin Sánchez. Las ausencias de Aubameyang y Eddahchouri mantienen la puerta del primer equipo abierta para el delantero burgalés, que no tiene minutos en Primera desde su debut en la primera jornada ante el Elche.