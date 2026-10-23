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Dépor

Hidalgo analiza la situación de Leo Román: "Hay que entenderlo, pero también es necesario vivir con la exigencia"

El técnico del Deportivo no desveló si el portero balear seguirá como titular en la visita al Metropolitano

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
23/10/2026 13:36
Leo Román, portero del Dépor, durante el reciente partido ante el Sevilla en Riazor
Leo Román, portero del Dépor, durante el reciente partido ante el Sevilla en Riazor
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La portería es uno de los debates abiertos en el entorno del Deportivo ante el rendimiento con dientes de sierra de Leo Román. Preguntado por la situación del cancerbero balear, Antonio Hidalgo quiso apelar a la "normalidad sobre lo que va sucediendo". 

"Ha tenido una serie de partidos (con paradas que han dado puntos y algunos errores) y a partir de ahí, todos tenemos que ser conscientes del nivel de exigencia y de presión. También entender que son gente joven, que alguno se expone por primera vez a ciertos tipos de escenarios. A partir de ahí, saber la exigencia y la presión que hay y saber convivir con ella", explicó el técnico catalán en su comparecencia de prensa de este viernes.

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Preguntado por si le seguirá dando continuidad en la portería al excancerbero del Mallorca en el Metropolitano, Hidalgo no quiso desvelar sus planes y apeló a su habitual estrategia: "Los jugadores siempre saben la alineación una hora y media antes".

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