Entrevista a Mario Soriano: “Si sales al campo y no disfrutas es que algo no va bien”

Va a ser la primera vez que juegue en el Metropolitano y no es un partido más para Mario Soriano (Torrejón de Ardoz, 2002), canterano del Atlético, uno de esos extraños casos en los que se pasa de niño a hombre sin cambiar de camiseta porque se la puso como prebenjamín de primer año y llegó a debutar con el primer equipo y a las órdenes de Diego Simeone en un partido de Copa del Rey cuando tenía 19 años y estaba en edad juvenil. Su primer año senior ya fue en A Coruña y ya se siente como en casa. “En mi pueblo siempre les digo que aquí no llueve tanto”.

¿Cómo es Torrejón?

Ha crecido mucho, antes era más pueblo. Ahora se acaban de abrir allí unos campos y la sede de la Federación Madrileña de Fútbol. Y no muy lejos, en Alcalá, está la nueva ciudad deportiva del Atlético, donde entrena la base.

Le hubiera quedado bien si hubiese nacido unos años después. Usted tenía que ir hasta Majadahonda.

¡Desde luego! Me hubiese ahorrado unos cuentos viajes. Entré en el club con 6 o 7 años. Iba subiendo de categoría o de nivel y muchos compañeros se quedaban por el camino. Es un orgullo porque estuve en una de las mejores canteras de España.

¿Le apena no haber completado el camino del todo, con una continuidad en el primer equipo, cuando la meta estaba tan cerca?

A ver... Pena no porque al final el fútbol es así y tienes que buscar lo que cada jugador quiere, que es llegar a la Primera División o al fútbol de élite. Son caminos. Por suerte a mi me ha salido todo más o menos bien y ahora estoy en la categoría que cualquier niño sueña jugar. Se dio así y estoy satisfecho. Al final fueron trece años en la cantera del Atletico, debut en Copa, convocado a dos o tres partidos… Luego pasan trenes y decides si arriesgas a cogerlos o sigues otros caminos. Estoy contento con el trayecto.

Llegó al Deportivo casi al final de un mercado. Era un tren, sí, pero en marcha.

Las cosas se dieron así. Fue tras el año aquel de los subgrupos en Segunda B. Con el Atletico Madrileño caímos dos categorías a Tercera RFEF y yo estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo, pero con la perspectiva de jugar en el filial. Apareció el Deportivo. Borja Jiménez me insistió mucho en las últimas semanas antes de venirme y llegué cedido. Está claro que hubiera preferido venir el primer día de la pretemporada y no uno de los últimos, pero son situaciones que se dan así y no puedes hacer mucho por cambiarlas.

¿Aquel fútbol que soñaba de niño entre Torrejón y Majadahonda se parece al de vive ahora de profesional?

Sí. Yo de niño salía a disfrutar, a intentar marcar goles y divertirme. Deberíamos de saltar al campo siempre con esa mentalidad. Ahora vamos al campo del Atlético y a lo mejor habrá, entre comillas, presión, 80.000 personas en la grada, pero creo que tienes que salir al campo con el orgullo de estar allí, de lo que has hecho para estar en esa situación y a partir de ahí hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo divertirnos porque al final si sales al campo y no disfrutas hay algo que va bien, ¿no cree?

Bueno, yo he escuchado todo tipo de respuestas de futbolistas a una pregunta como esa.

Es una profesión, hay mucha exigencias y un plan que hay que seguir tácticamente, pero para mí siempre con la idea de disfrutar y que lo que estés haciendo te guste. Ahora voy al Wanda (sic), que es un estadio impresionante y tengo ganas de jugar allí con mi familia y mis amigos en la grada.

¿Qué relación tuvo con Simeone?

Poca, la verdad

Cuando jugaron Copa del Rey contra el Atlético el pasado mes de enero dejó claro que la clave era pararle a usted. Igual le conoce un poco.

Sí, bueno… Yo creo que sí, ¿no? (risas).

También jugó mucho tiempo con Giuliano e igual le vio algún partido o le dijo algo el hijo.

Con Giuliano estuve en juveniles y en el filial. Me llevaba bien con él. Pero el Cholo un poco va a su manera y tampoco tuvimos una charla ni nada, me tuvo en dinámica con ellos y me dio la oportunidad de debutar..

¿Cómo llegan al Metropolitano? Porque son cinco jornadas sin ganar y sensaciones ambivalentes.

Al final esto va de sumar de tres y en esta racha no hemos podido hacerlo. Pero hemos dado la cara ante rivales que juegan competiciones europeas, les competimos. Al final en esta categoría, es una pena, pero se te pueden ir las cosas por mínimos detalles. Lo importante es que seguimos ahí, estamos dispuestos para mejorar lo que no estamos haciendo bien y creo que también hay que valorar lo que hacemos como es marcar goles en casi todos los partidos, en una categoría en la que es difícil hacerlo. Hasta ahora hemos visto un equipo que tiene condiciones. Muy difícil de atacar…

Han concedido gol en todos los partidos.

Casi todos son más por pequeños detalles y errores nuestros que por méritos del otro equipo. El otro día volvió a pasar… Un pequeño error, un pequeño detalle y te penaliza. En Donosti igual. Detalles en un balón parado, el que yo no despejo y nos meten el segundo. No es que te hacen una jugada de esas de aplaudir y que te quedas con que no podías hacer nada. Por eso creo que son detalles corregibles y si seguimos en la línea de lo que estamos haciendo llegaremos a ser sólidos en todos los aspectos.

¿Cuándo le pasa algo como lo del gol recibido en Anoeta se come mucho la cabeza después?

A ver, me la como durante unos momentos, pero al final tratas de darle la vuelta, de que las siguientes dos o tres acciones sean buenas y como que ahí ya te olvidas un poco y sigues con el partido. En esos casos lo mejor es retomarlo todo, jugar fácil las acciones siguientes y volver a coger confianza.

Once puntos en nueve partidos, las siete últimas jornadas en la primera mitad de la clasificación. La sensación es que se ha aterrizado en Primera. No todos lo consiguen.

No todos. Al final en los primeros partidos es verdad que cuesta un poco, pero es normal. Y lo que demostramos es que competimos con cualquiera.

¿Y en Madrid?

Será bonito, pero también muy difícil. Pero son los partidos que gusta jugar y también demostrar que podemos plantar cara a ese tipo de equipos

¿A usted también le costó entrar en la categoría? Al principio hubo algún comentario de que le iba a costar jugar en Primera…

¿Qué si me costó entrar? ¡24 años! (risas)

Intuyo que no es sencillo, entonces.

¿Cuántos niños empiezan a jugar y llegan a Primera…?

El 0,10%, lo pusimos esta semana en el periódico.

Eso le iba a decir. Creo que todos los que llegamos a Primera tenemos que mirar atrás y tener claro que no es algo sencillo. Y a partir de ahí lo difícil es adaptarse y mantenerse durante muchos años.

Y que también es normal tener una progresión.

Claro. Es que ahora se ve a estos chicos que debutan con 16 o 17 años y la gente puede pensar que así tienen que llegar todos con esa edad. Y es muy complicado hacerlo. Lo normal a lo mejor es llegar con 24 o con más.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la categoría, la velocidad del balón?

Mario Soriano posa en la Ciudad Deportiva de Abegondo CARLOTA BLANCO

El ritmo de juego, más bien. Y que la gente es muchísimo mejor a nivel técnicamente. Esa capacidad para asociarse, ese primer toque o los dos toques, que creo que es lo fácil y difícil del fútbol, pero se nota cuando un equipo juega así. Los controles en los que ganas ventajas. Se juega sencillo, parece hasta fácil, pero cuando estás en el campo es complicado por el ritmo al que va todo.

Y cuando ante jugadores de ese nivel le llega la pelota en la cabeza del área y sale haciendo conducciones… ¿Es inconsciencia o es su fútbol?

Es un poco el fútbol de cada uno. Intento evitar el mínimo riesgo en campo propio, pero si tengo que salir conduciendo la pelota o veo que hay que hacerlo y me va a salir bien lo hago.

¿Ya no se ve como un mediapunta?

Ahora le podría decir que no, pero siempre he jugado en ese puesto. Lo que pasa es que ahora me estoy encontrando cómodo y sintiéndome poderoso en la posición en la que acabé el año pasado. De todos modos no quiero decir que no volveré a jugar en la mediapunta porque además es donde más lo he hecho. Lo importante es estar en el campo y a disposición de lo que se decida.

¿Pero no es muy diferente ver el fútbol de cara a portería que verlo de espaldas a ella o de perfil?

Sin duda. En la mediapunta siempre tienes que estar atento a los primeros controles o a esos primeros metros para poder dar continuidad, atacar o hacer daño. Cuando juegas de ocho o de seis ves todo de frente e intentas siempre dar esos pases para que el mediapunta lo reciba de la mejor manera posible, también ayudar en la salida de balón que hablábamos antes… Al final si juego un poco más atrás, defensivamente me voy a enfrentar a jugadores con mucha calidad y tengo que estar más concentrado, estar siempre atento a las segundas jugadas.

Y tiene que correr más.

No se crea, no se crea…

O sea, esa es una conclusión de “cuñao”.

Si alguien se preocupa de medirlo igual se lleva una sorpresa. Al final el mediapunta también tiene que estar pendiente de todo.

En el DXT le tenemos que dar un premio…

¿Sí?

Es que según las puntuaciones del periódico la temporada pasada fue el mejor jugador del equipo. Pero solo se lo damos si me dice cuál fue para usted la imagen de su temporada, ¿con qué momento se queda?

Hombre, con Valladolid.

Ya, pero ese va fuera de concurso.

Pues entonces el gol al Andorra. Creo que es el partido clave y a lo mejor el gol no lo es, pero sí que sirvió para impulsarnos porque no habíamos estado bien en la primera parte, vuelves del descanso y llega ese gol. Fue energía para todo el estadio, para el equipo…

Y luego está la celebración, que estuvo muy bien. Usted es como muy pasional celebrando goles.

Aunque alguno critica que está mal.

¿Tiene haters de las celebraciones? ¿Por qué?

Nada, nada. Es igual… (risas)

Mario Soriano ya tiene mando en plaza en Primera División Más información

Contra la Real también se sacó un buen tiro desde fuera del área para marcar gol. ¿Tenía esa capacidad ya en la cantera del Atlético?

Quizás no había tantas situaciones para sacarlo porque jugaba más arriba que ahora. Pero una vez que retrasé mi posición en el campo, y al llegar más desde segunda línea, empecé a practicarlo para mejorarlo. Todas las semanas nos quedamos después de entrenar dos o tres días siempre unos cuantos a tirar diez o quince disparos desde lejos. Y lo cierto es que la mayoría de los goles que últimamente estoy marcando son así, de fuera del área o de disparo algo lejano.

En los partidos suele pasar por muchas posiciones a la vez, contra el Levante estuvo en la cabeza del área, pero luego hay un momento tras el gol de Bil en el que el técnico le pide que caiga a banda y tape la izquierda. ¿La polivalencia es un valor o le gustaría tener un rol y a partir de ahí crecer como futbolista?

Prefiero la polivalencia. Depende de las cualidades que tenga cada uno, pero creo que si ofreces eso siempre vas a tener más facilidad de jugar o de estar en un once con cualquier entrenador. Te abre más opciones. Y al final cada partido, y sobre todo con el míster actual, siempre lo planteamos dependiendo de cómo jugamos nosotros pero también de lo que hace el rival. Y eso también eso es bueno para todos los jugadores. Por ejemplo, si el rival te ataca con dos o tres delanteros, te colocas en una posición u otra. Luego cambias a lo largo del partido, según se va dando. Y si el rival presiona bien puedes intentar buscar soluciones y buscar otros espacios para facilitarle las cosas al equipo.

Ahora, este fútbol de presiones altas que se lleva, que casi todo el mundo te viene a buscar arriba…

El PSG-Barça del otro día.

Vale. ¿Eso no es una pesadilla para un centrocampista? Entrar a un partido sabiendo que va a tener a un tipo pegado todo el rato y que no va a recibir ni un balón cómodo.

Al final este es un juego en el que es muy difícil defender así todo el partido. Pero es verdad que si te acosan todo el rato es complicado atacar. Pero también sabes que si estás uno contra uno tú tienes soluciones y en la toma de decisiones puedes encontrar superioridades decisivas. El otro día, por ejemplo…

En la primera parte se atascaron en la salida de balón. Y no es la primera vez. Luego, sí, tocan la tecla en el descanso y mejoran.

Al final en todos los partidos hay minipartidos en los que se cambian presiones o a lo mejor llegas de haber trabajado una cosa y te encuentras otra. Contra el Levante tratamos de buscar los espacios libre y romper lo que proponían ellos, pero los rivales siempre trabajan y si están en esta categoría es que son buenos. No es tan fácil siempre, pero tratamos de buscar soluciones, de que aparezca ese tercer jugador o darle arriba, quedárnosla y buscar la segunda jugada. Son momentos en cada partido y tratamos de encontrar siempre aquello en lo que nos sintamos más cómodos.

¿Le agrada que se paute tanto el fútbol ahora con tantas movilidades que se dibujan en una pizarra? Prefiere que le dé herramientas el entrenador para salir jugando de atrás o algo más de libertad para improvisar?

Al final siempre tienes que tener, tanto ofensivamente como defensivamente, un plan táctico para ver cómo defiendes, para ver cómo te van a atacar. O al revés para ver cómo te van a presionar,. Y hay que trabajar a partir de ahí para tener soluciones. Siempre es bueno que te orienten para encontrar esas soluciones en el campo. Pero los jugadores también tenemos que improvisar porque no todo es como un futbolín. Es bueno que haya imaginación sobre el campo.

¿Lleva la cuenta de los partidos seguidos de Liga que lleva jugando ininterrumpidamente?

No, no. Ni idea. [Son 118 contando el playoff de ascenso que disputó con el Eibar].

Son muchos. ¿Le presiona más como para que el fastidio sea mayor si ahora deja de jugar un partido?

No me preocupa. Pero lo que queremos los jugadores es estar en el campo. Si cuando no juegas no te haces la pregunta de que tienes que hacer para poder jugar o tener minutos es que creo que hay algo que no te gusta del fútbol.

¿Cómo cree que evolucionará el equipo?

Hemos demostrado ser competitivos contra equipos que están jugando ahora mismo en Champions o Europa Legue. Jugamos contra ellos y se ha visto un equipo sólido y que tiene condiciones, defensivamente un equipo muy difícil de meter el gol o difícil de atacar, porque al final los goles que nos han metido creo que son más por pequeños detalles y errores nuestros que por mérito del otro equipo. No son de jugadas que hacen los equipos que dices: vale, un aplauso porque creo que lo has hecho muy bien y no podíamos hacer otra cosa. Pues al final esos detalles creo que son los fáciles de corregir.

El año pasado se cuidó mucho el equipo de no conceder transiciones. Ahora les castigan más por ahí. ¿Es una cuestión de nivel de los rivales?

Es que tienes enfrente a jugadores de centro del campo para delante que en dos toques te pueden desmontar. Pero eso hay que tenerlo en cuenta para estar aún más juntos y muy concentrados a la hora de atacar para que no haya pérdidas de balón que nos hagan daño.

¿Cuando volvió de la cesión en Eibar dijo que ojalá pudiese estar en el Deportivo toda su vida? ¿Toca ya renovar contrato?

Acabo en 2029 y la temporada pasada, antes del ascenso, se hablaron cosas. Pero quedó ahí. No se llegó a acuerdos y eso ya depende ahora de otros factores.

Entonces se van a tener que sentar otra vez.

Hombre, si en el club quieren sentarse nos sentamos (risas). Por mí, ojalá que vaya todo bien y que el Dépor siga haciéndolo de la manera que lo está haciendo. El club está creciendo muchísimo, el proyecto es muy bueno y ojalá estar muchos años aquí y estar en el otro edificio (se ríe más y señala hacia donde se construye la nueva morada del primer equipo en Abegondo).

Supongo que muchos de los fichajes le han llamado la atención, pero Aubameyang…

Lo veía en el Borussia Dortmund, con Reus en la delantera. Es, claro, el que nos ha llamado más la atención en el vestuario. No solo a la hora de jugar, que también porque es otro nivel, sino como persona. Por como es dentro del vestuario. Desde fuera se puede ver diferente, pero si estás con él dentro, vives el día a día, viajas con él, es un diez. Si ves su trayectoria, todo lo que ha conseguido, goles, asistencias, títulos… Todo lo que tiene atrás. Y viene aquí, a un equipo que no deja de ser un recién ascendido, con toda la humildad del mundo, con toda la ilusión, con muchísimas ganas de ayudar a todos, dándonos consejos, le hablas y te saca una sonrisa sea el día que sea. Todo eso nos ha llamado la atención.

Tiene que ser especial jugar con una estrella mundial como él, al que veía jugar cuando usted era un niño de la cantera del Atletico.

Tal cual. A lo mejor puedes pensar que viene un poco como este… (risas y señala a Giménez, que aparece de repente y se entromete).

Él es del Atleti.

Giménez: ¡Yo soy del Dépor!

Igual hay chicos del Fabril o del juvenil que suben a entrenar con ustedes y ven delante a Mario Soriano. Hay un aprendizaje también en compartir esos momentos.

Claro. Al final somos todos personas con una vida fuera del fútbol y somos normales. Yo subía a entrenar con el Atlético y veía a Giménez, Koke, João Félix, Lemar, Diego Costa, Luis Suárez…

Los vestuarios no siempre son entornos fáciles.

En todos los vestuarios siempre hay grupitos. Los internacionales, los españoles, los jóvenes… Siempre los hay.

¿Y en el Dépor hay grupitos?

En todos los equipos los hay. Con unos te llevas mejor y con otros peor. Pero una vez que sales a jugar lo haces para todos. Somos un equipo, viajas y todos vamos en equipo y todas las personas que han venido y han jugado en un nivel alto de fútbol te puedo decir que mi experiencia con ellos ha sido súper buena.

¿Qué valor le da a haberse ganado el respeto de la grada de Riazor?

Bueno, el de algunos… (risas) Otros a lo mejor siguen igual.

Yo diría que goza del favor de una mayoría de la grada…

Cuando vine [agosto de 2021] al final era un niño y hasta enero participé muy poco. Al salir al campo escuchaba ese runrún… Vine a última hora, cedido por el Atlético…

Decían que le quitaba el sitio a los de aquí.

Puedo entender todo eso. Seguí mi camino, mi trabajo. En el primer mercado de invierno, cuando estaba jugando muy poco, por mi cabeza se pasó que aquí no tenía la oportunidad, que quería jugar porque era joven…

¿Se llegó a plantear la salida?

Sí. En mi entorno siempre me lo comentaban. Pero siempre confié en mí. Ese año además teníamos un vestuario increíble, de los que he estado, el mejor sin duda. Y estaba [Josep] Calavera, con el que tenía una amistad increíble y me ayudó muchísimo. Quise quedarme, confiar en mí, y en enero le di la vuelta a la situación y empecé a jugarlo todo hasta el final

El entrenador también confió en usted…

A ver, también me lo gané yo, ¿no? (risas). Pero es verdad, que Borja Jiménez siempre confió en mí. Tengo una amistad súper buena con él ahora. Si jugué creo que es porque me lo gané o porque también le di esa confianza para que me quisiese poner. Todos los entrenadores que han venido han confiado en mí.

Ese año fue el del playoff final contra el Albacete. Después viene Castellón... ¿Cree que todo ese camino ha servido para hacer más fuertes al club, equipo, afición, prensa… o que fue demasiado sufrimiento, que no merecíamos pasarlo tan mal?

Fue muy duro todo por cómo se dio, dónde y la situación. Hablo de lo del Albacete. Aquí en Riazor, el campo lleno, empezamos ganando, nos valía el empate, teníamos todo a favor y pasó lo que nadie quería o lo que nadie tenía imaginado en su cabeza. Ese golpe fue más duro por eso. La mayoría de la gente, incluso en el equipo, confiábamos y sabíamos que íbamos a ganar. Éramos un equipazo e iban a salir las cosas bien. La afición, toda Coruña, pensaba que ya estaba hecho, que estaba todo a favor. Fue durísimo. A raíz de ahí tienes que seguir, otra temporada, a crecer, poco a poco… Castellón fue otro palo. Pero no fue lo mismo porque eran semifinales, fuera de casa, aunque muy cruel por como se dio el partido. Fue más duro Albacete, mucho más.

¿Ha servido de algo?

A lo mejor si no pasa eso no estaríamos ahora aquí. Sería volver atrás e imaginártelo. A lo mejor si hubiéramos ascendido, luego descendíamos otra vez, el club sigue igual y no asciendes en diez temporadas. No le podría decir.

Su hermano Dani dijo en una entrevista con este periódico que ya era un coruñés más. Demuéstrelo.

Los dos primeros años estuve súper a gusto, luego me fui y cuando volví me compré mi casa donde vivía antes, en Monte Alto...

¡Ah! Ya está demostrado entonces.

¡Es que me gusta mucho la ciudad! Y me he ido a O Grove, Sanxenxo, a Costa da Morte, viajo por toda Galicia…

¿Que le interesa?

Todo… Comer en nuevos restaurantes, por ejemplo.

Esa es una buena motivación.

Sí, muy buena (risas).

Si ahora va a Torrejón y le preguntan sobre A Coruña, ¿cómo haría de concejal de Turismo?

Siempre les digo que no llueve tanto, salvo el año pasado. Y si te llueve lo hace por la mañana y por la tarde ya sale el sol, o al revés. Es una ciudad pequeña que te acoge muy bien, siempre hay ambiente por el centro, playas muy buenas, la gente es maravillosa, puedes hacer escapadas a sitios para ver paisajes, comer en muy buenos restaurantes, divertirse, hacer rutas…

¿Y es difícil ser futbolista en A Coruña?

Depende de cada uno (risas). No diría difícil, hay equipos que se viven más o menos, en los que la afición está más involucrada o menos. Si la cosa va bien es muy fácil vivir, si va mal tienes que ser duro, tener esa mentalidad de tener tranquilidad, de que las cosas siempre cambian y van hacia delante e intentar darle la vuelta para poder disfrutar de lo personal y de lo deportivo.