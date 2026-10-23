El reto de Yeremay en el escenario más grande de su carrera

Yeremay, atacante del Dépor, durante el partido entre la Real Sociedad y el equipo coruñés en Anoeta Fernando Fernández

El Riyadh Air Metropolitano impone por sus dimensiones antes incluso de que ruede el balón. Sus 70.813 localidades lo convertirán este sábado en el estadio de mayor capacidad en el que habrá jugado Yeremay Hernández con el primer equipo del Deportivo. Pero el reto no es solo una cuestión de número de asientos. El campo del Atlético de Madrid es uno de los grandes escenarios del fútbol español y europeo, asociado a noches de Champions y a futbolistas que compiten cada temporada al máximo nivel. Para el canario, que apenas empieza su trayectoria en la élite, será una prueba distinta.

El segundo estadio más grande de su lista es Anoeta, con 39.500 espectadores, donde el ‘10’ firmó su actuación más completa de este inicio de curso en Primera. Después aparecen La Romareda, con su última capacidad fija de 33.608 plazas antes del inicio de las obras rumbo al Mundial 2030, y el Estadio de Gran Canaria, de su ciudad natal, con 32.392. Yeremay también ha jugado en el Carlos Tartiere, La Rosaleda, El Molinón o Zorrilla. En Vigo llegó a pisar Balaídos en sus visitas al filial celeste, en Primera Federación. El salto del sábado es de categoría, pero también de contexto y exigencia.

El Metropolitano cuenta con la máxima categoría que concede la UEFA a los recintos deportivos, la Categoría 4, y está preparado para grandes citas continentales. Yeremay ha despertado en las últimas ventanas de fichajes el interés de clubes acostumbrados a jugar en escenarios así. El sábado le tocará pisar uno por primera vez como blanquiazul.

El Deportivo está lleno de debutantes en Primera, pero pocos tienen la proyección del canario ni están llamados a visitar con tanta frecuencia estadios de este tamaño. Aubameyang, Giménez, Casadó, Angeliño o Adama Traoré ya conocen estos ambientes por su trayectoria. Para Yeremay, el Metropolitano representa la posibilidad de medirse habitualmente con los mejores tras contribuir de forma clave a la escalada del Deportivo hasta la máxima categoría.

Además, la oportunidad le llega en un momento de crecimiento. Su comienzo de temporada estuvo condicionado por la pubalgia que arrastró durante buena parte del curso pasado y que le impidió completar una pretemporada normal. El problema afectaba a los gestos que definen su juego, como son las frenadas, arrancadas, fintas o cambios de dirección. En abril explicó que a veces sentía que podía hacer esos movimientos, pero la lesión lo frenaba y le generaba frustración. “Es un dolor con el que tú estás en el campo y quieres hacer lo que siempre haces. Lo peor es la sensación de quiero y no puedo”, comentó entonces. Durante la pelea por el ascenso se exigió estar al mayor nivel posible dentro de las restricciones físicas. Y después tocó recuperar sensaciones.

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La pausa de selecciones de septiembre y octubre fue una pretemporada tardía para el ‘10’. Hidalgo advirtió que la lesión estaba "prácticamente superada", aunque todavía necesitaba "carga física". Yeremay había acumulado pocos minutos y le faltaba continuidad. La evolución se hizo visible en Anoeta, donde el canario marcó su primer gol en Primera, de penalti, y disputó los 90 minutos por primera vez esta temporada. Intentó nueve regates y completó ocho, además de tocar diez balones en el área rival. Fue una actuación que recordó al jugador desequilibrante que había liderado al Dépor en la escalada hacia Primera.

"Ha estado fantástico en ese atrevimiento", resumió Hidalgo tras el encuentro ante la Real Sociedad. Antes de medirse al Levante, insistió en que Yeremay había recuperado el desequilibrio que necesita el equipo y debía seguir llevando su límite al máximo. Desde el verano lo ha señalado como referencia y ha repetido que el club debe acompañarlo para que rinda con libertad.

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Ahora esa confianza tendrá que traducirse en responsabilidad. La lesión de Aubameyang, principal referencia ofensiva del arranque liguero, mantiene al gabonés fuera de los planes inmediatos. También sigue ausente Zakaria Eddahchouri, que aportaba ciertas soluciones desde el banquillo. Sin ellos, el Dépor necesita que Yeremay dé otro paso adelante junto a Bil Nsongo y asuma más peso en la creación y la finalización. Que vuelva a hacer aquello que mejor se le da: recibir, encarar y alterar la defensa rival.

Hidalgo ha probado distintas ubicaciones para el canario. En algunos partidos lo ha utilizado como segundo delantero, cerca de Bil, para liberarlo del trabajo defensivo de la banda y permitirle moverse por todo el frente del ataque. En otros tramos, el canario ha encontrado más soluciones cuando parte desde la izquierda y puede mirar de frente a la portería.

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El Metropolitano será un examen extremadamente complicado para el Deportivo y para su futbolista más desequilibrante. La exigencia será alta, pero el escenario también le ofrece la oportunidad de demostrar que la mejoría de Anoeta no fue un episodio aislado y que, con la pubalgia cada vez más olvidada, puede volver a inclinar partidos. El estadio más grande que ha pisado con el Dépor será también, por ahora, el más importante. Yeremay llega con más responsabilidad y con la ocasión de empezar a parecerse al futbolista que el club espera que lidere su presente y su futuro.