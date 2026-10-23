El exdeportivista Borja Jiménez regresa a los banquillos de Segunda

Borja Jiménez, vestido de calle, durante su saludo al cuerpo técnico del Cádiz CCF

Borja Jiménez regresa a España tan solo unos meses después de aceptar la propuesta de dirigir a Al-Ahli de Catar, al que renuncia para volver a Segunda División. El que fuera técnico del Deportivo en la temporada 2021-22 y al inicio de la 2022-23 fue anunciado a última hora del pasado jueves por el Cádiz como su nuevo entrenador y en la tarde de este viernes ya ha dirigido su primera sesión como técnico amarillo.

Jiménez llega para sustituir a Albert Celades, que fue el reemplazo elegido por el conjunto gaditano para sustituir a un Imanol Idiakez que dejó el banco amarillo en agosto, a tan solo unos días de iniciarse la Liga Hypermotion esta temporada.

Idiakez y el Cádiz se divorcian a cuatro días del estreno liguero Más información

Jiménez será presentado oficialmente este sábado y asume la responsabilidad de dirigir a un Cádiz que el pasado curso se salvó en la penúltima jornada gracias a un gol de Lucas Pérez y que actualmente está en puestos de descenso a Primera Federación, después de haber ganado únicamente un partido de diez esta temporada. El pasado curso, Borja Jiménez asumió también a mitad de temporada el cargo de entrenador del Sporting, club con el que logró una holgada permanencia pero al que no pudo aupar a la pelea por entrar en el playoff de ascenso a Primera.