El Deportivo o cómo sobrevivir en el Metropolitano sin presionar

Loureiro presiona a Danjuma ante la mirada de Alti y Jensen, en el Dépor-Valencia Quintana

Sufrió de lo lindo en Alemania el pasado martes. El Atlético de Madrid fue capaz de salir vivo de Stuttgart en la tercera jornada de la Champions League (1-1), pero lo hizo por los pelos. El imponente ritmo del conjunto Die Roten minimizó las virtudes del cuadro colchonero, que desarrolló su peor partido del curso, a la altura de la mala segunda parte de San Mamés, y tuvo que conformarse con un sufrido punto, logrado gracias al primer gol de Julián Álvarez en lo que va de temporada.

De hecho, el propio ‘Cholo’ Simeone reconoció que su equipo lo había pasado mal. “Pasó todo lo que imaginábamos: un equipo duro, difícil, fuerte, con presión en nuestro campo. Nos quitó tiempo, nos hizo jugar incómodos”, expuso el técnico argentino en los micrófonos de Movistar+ al acabar un encuentro del que seguro que tomó buena nota el Dépor. Porque ese choque disputado en el Stuttgart Arena es el último precedente competitivo de su próximo rival (mañana, 21.00 horas).

Sin embargo, parece difícil que el combinado deportivista pueda replicar demasiados aspectos del plan desarrollado por los pupilos de Sebastian Hoeness. No solo porque el contexto cambia al ser un duelo en el Metropolitano, sino porque el cuadro coruñés está lejos de disponer de una capacidad física similar a la del bloque alemán para repetir esfuerzos. Tampoco cuenta con centrocampistas y atacante hábiles en el robo, por más que la última imagen grabada en la retina de miles de deportivistas sea la recuperación alta de Diego Villares que acabó con pase a Jonathan Asp Jensen para que este acabase mandando el balón al larguero de Matthew Ryan en los últimos minutos del duelo ante el Levante.

Mejor esperar

El Dépor no está a gusto presionando muy arriba. Así se ve en los partidos del conjunto herculino y así lo certifica la estadística esta temporada, siempre según la base de datos de Driblab. Y es que el combinado blanquiazul es el equipo de la Liga que menos porcentaje de su fase sin balón pasa en bloque alto: únicamente el 31,8 % del tiempo, mientras la media de la competición alcanza el 41,1 %.

Fases de juego del Deportivo en defensa (jornadas 1-9, Liga 2025-26) Driblab

Es decir, en la máxima categoría del fútbol español, la tendencia pasa porque los colectivos se establezcan sin balón en una altura próxima a la meta rival. Pero no es el caso del Deportivo, que no solo es el equipo que más abajo coloca su línea defensiva, sino que prioriza ser algo menos agresivo en un primer momento de la fase ofensiva del rival para orientar la circulación del contrario hacia fuera o provocar que ejecute un pase vertical por dentro para, entonces, elevar su intensidad sin balón y que sean sus zagueros, hábiles anticipando, los que se jueguen el duelo defendiendo hacia delante.

De hecho, esta circunstancia provoca que tanto Bright Ede como Lucas Noubi destaquen en varias métricas defensivas. El polaco encabeza la lista liguera de porcentaje de duelos defensivos ganados, con un extraordinario 80 %, mientras que el belga es el tercer futbolista de la competición que más interceptaciones promedia (siempre ajustadas a la posesión de sus equipos), solo por detrás de los culés Gerard Martín y Pau Cubarsí o el décimo en cuanto a porcentaje de entradas que acaban en recuperación.

Así, este patrón viene siendo habitual esta temporada y apunta a mantenerse en la visita al Metropolitano, en la que el Deportivo probablemente extremará su plan reactivo en defensa para evitar conceder facilidades a un Atlético de Madrid que esta temporada ha dado un nuevo paso adelante con balón.

Un Atleti constructor

Y es que el equipo del Cholo se ha convertido en un conjunto dominante a través de la pelota, lejos ya de esa fama de bloque sólido en defensa que se ganó en los primeros años de la larguísima etapa del técnico sudamericano en el banquillo colchonero.

El conjunto rojiblanco no es solo el tercero de la Liga en cuanto a volumen de posesión, con un 59,5 %, sino que se coloca como el segundo en cuanto a pases por posesión (4,83), a pases en campo contrario por posesión (2,77) y a posesiones de diez pases (19,4 por partido). Siempre por detrás de un Barça que lo domina todo a nivel ofensivo. Pero, al mismo tiempo, siempre entre los mejores a base de masticar más las jugadas gracias a un juego interior más rico, potenciado por los Koke, Kang-In Lee, Barrios, Baena o el propio Julián Álvarez, aunque los dos primeros apunten a perderse el partido por lesiones musculares.

De esta manera, el Atleti es un equipo con pausa, pues únicamente el Celta registra una velocidad de posesión más lenta. Los de Simeone se toman su tiempo para construir y, para ello, buscan ser amplios y profundos en cuanto a posicionamiento. Así, no hay equipo que juegue más abierto que el madrileño, que es el bloque de Primera que cuyos jugadores ocupan un mayor área dentro del campo.

Radiografía del remate del Deportivo Más información

El Atleti amasa el esférico y asume riesgos, como demuestran las 6,22 pérdidas peligrosas (en los 40 metros más cercanos a portería propia) que maneja de media. Aunque el Deportivo, que apenas recupera pelotas en campo contrario, no apunta a ser amenaza en esta comprometida estadística que, además, decae en el Metropolitano.

En esa cancha el equipo coruñés tendrá difícil blindar por primera vez su portería. No ha logrado el conjunto de Hidalgo irse de ningún partido con su arco virgen, pese a que esa defensa calculada le está permitiendo ser uno de los conjuntos que menos situaciones de gol conceden. Tratará de seguir esa línea en el Metropolitano, un estadio donde han caído ya Málaga, Osasuna, Real Madrid y Manchester United, y en el que una de las claves para subsistir será elegir muy bien los (¿pocos?) momentos de presión.