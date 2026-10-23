El Dépor busca romper el doble maleficio ante el Atlético de Simeone

Simeone, durante su primer partido ante el Deportivo como entrenador del Atlético, en 2012 en un 6-0 en el Vicente Calderón Archivo DXT

El Deportivo regresa este sábado al Metropolitano con un desafío que se le ha resistido durante toda la etapa de Diego Pablo Simeone al frente del Atlético de Madrid. Desde que el técnico argentino se hizo cargo del conjunto rojiblanco, en diciembre de 2011, el equipo coruñés ha visitado cinco veces el feudo colchonero y nunca ha conseguido puntuar. Ni siquiera ha encontrado el camino del gol. Cinco derrotas, catorce tantos encajados y ninguno a favor dibujan unos precedentes exigentes para los de Antonio Hidalgo, que buscarán romper esa estadística en uno de los escenarios más complicados del fútbol español.

La primera visita al Atlético con Simeone al mando fue también la más dolorosa. El 9 de diciembre de 2012, el Deportivo de José Luis Oltra cayó por 6-0 en el Vicente Calderón. Diego Costa abrió el marcador en el minuto 23 y Radamel Falcao desató la tormenta. El colombiano anotó cinco goles, repartidos entre la primera y la segunda parte, en una exhibición que dejó sin respuesta a la defensa blanquiazul, que en ese encuentro estuvo formada por Laure, Insua, Roderick y Ayoze. La goleada fue uno de los golpes más duros de aquella temporada, que terminaría con el descenso deportivista.

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El siguiente desplazamiento para enfrentarse al Atleti del Cholo llegó el 30 de noviembre de 2014. El Deportivo de Víctor Fernández tampoco encontró la manera de discutirle el partido al Atlético y perdió por 2-0 en el Calderón. Saúl Ñíguez adelantó a los locales en el tramo final de la primera parte y Arda Turan amplió la ventaja tras el descanso. El resultado fue menos abultado que el de dos años antes, pero volvió a dejar al equipo coruñés sin premio y sin marcar en un día que es recordado por el asesinato de Jimmy.

La visita del 12 de marzo de 2016, con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo blanquiazul, dejó otro marcador contundente. El Atlético venció por 3-0, con tantos de Saúl Ñíguez, Antoine Griezmann y Ángel Correa. Los rojiblancos impusieron su superioridad y resolvieron el encuentro sin conceder opciones para una reacción de un Dépor con Lux, Arribas, Fajr, Mosquera, Fede Cartabia o Jonathan Rodríguez, entre otros, en el once.

Medio año después, el Dépor estuvo más cerca de resistir. El 25 de septiembre de 2016, el equipo dirigido por Gaizka Garitano aguantó hasta el minuto 70, cuando Griezmann encontró el gol que decidió el encuentro (1-0). El Deportivo se marchó de vacío a pesar del esfuerzo, ya que se quedó con un jugador menos al filo del descanso por doble amonestación a Fayçal Fajr.

La última cita liguera ante el Atlético de Simeone en Madrid se disputó el 1 de abril de 2018, ya en el Metropolitano, nuevo hogar del Atlético desde la temporada anterior. El Deportivo de Clarence Seedorf cayó por 1-0 en un encuentro que decidió Kevin Gameiro desde el punto de penalti en el minuto 34. La diferencia fue mínima, pero la estadística siguió creciendo. El cambio del Vicente Calderón al Metropolitano no alteró el guion de una historia que el conjunto coruñés todavía no ha podido reescribir, ya que esa temporada cayó a Segunda División y hasta el pasado verano no ha podido recuperar el lugar en la máxima categoría.

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Cinco visitas, cinco derrotas y cero goles. El balance es difícil de discutir, aunque cada partido tuvo su propio desarrollo, desde la goleada de Falcao hasta el ajustado desenlace de 2018. El reto de este sábado consiste en dejar atrás esos precedentes. El Dépor tendrá que encontrar la forma de incomodar a un rival que, bajo el mando de Simeone, ha convertido cada visita blanquiazul en un suplicio.

Además, el balance general contra Simeone tampoco mejora demasiado. En los enfrentamientos recogidos desde la llegada del argentino, el Deportivo solo ha conseguido tres empates, todos en Riazor. El primero fue un 0-0 en mayo de 2013; después llegaron dos igualadas por 1-1, en octubre de 2015 y marzo de 2017. El resto fueron derrotas, incluida la más reciente, el 0-1 ante el Atlético en los octavos de final de la Copa del Rey disputados en Riazor en enero de 2026. En esos once encuentros, el conjunto coruñés no ha logrado ninguna victoria.

El Deportivo vuelve a Madrid con la posibilidad de acabar con una doble sequía que dura ya demasiado tiempo: la de los puntos y la de los goles en el campo del Atlético de Simeone. Para conseguirlo, tendrá que ofrecer su mejor versión y encontrar respuestas donde otros equipos blanquiazules recientes se quedaron sin ellas.