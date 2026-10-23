Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Cómo y dónde ver el Atlético de Madrid-Deportivo: horario y TV

El equipo coruñés visita el Metropolitano con la intención de dejar atrás una racha de cinco partidos sin conocer la victoria

Bea Arrizado
Bea Arrizado
23/10/2026 19:05
Dépor-Levante
Yeremay conduce el esférico en el Dépor-Levante de la jornada 9
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Atlético de Madrid y Deportivo se enfrentan este sábado en Riazor en un encuentro que se corresponde con la novena jornada de LaLiga. El conjunto blanquiazul asumirá así, en el Metropolitano, su primera salida tras el parón internacional y buscará dejar atrás una mala dinámica de cinco partidos sin conocer la victoria. El duelo comenzará a las 21.00 horas y podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga.

Datos del partido

  • Partido: Atlético de Madrid-Deportivo
  • Competición: LaLiga
  • Fecha: Sábado, 24 de octubre
  • Hora: 21.00 h
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano
  • TV: Movistar LaLiga

¿A qué hora es el Atlético de Madrid-Deportivo

El partido comenzará a las 21.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Atlético de Madrid-Deportivo por TV?

El encuentro podrá seguirse a través de Movistar LaLiga. La plataforma ofrece un partido por jornada mediante su servicio de suscripción, además de otras competiciones deportivas. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dépor-Levante

Cómo y dónde ver el Atlético de Madrid-Deportivo: horario y TV
Bea Arrizado
Simeone, durante su primer partido ante el Deportivo como entrenador del Atlético, en 2012 en un 6-0 en el Vicente Calderón

El Dépor busca romper el doble maleficio ante el Atlético de Simeone
Eder Pereira
Borja Jiménez, vestido de calle, durante su saludo al cuerpo técnico del Cádiz

El exdeportivista Borja Jiménez regresa a los banquillos de Segunda
Xurxo Gómez
Rubén López, con el primer equipo rumbo a Madrid

Rubén López vuelve a una convocatoria con el primer equipo nueve meses después
Xurxo Gómez