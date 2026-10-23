Cómo y dónde ver el Atlético de Madrid-Deportivo: horario y TV
El equipo coruñés visita el Metropolitano con la intención de dejar atrás una racha de cinco partidos sin conocer la victoria
Atlético de Madrid y Deportivo se enfrentan este sábado en Riazor en un encuentro que se corresponde con la novena jornada de LaLiga. El conjunto blanquiazul asumirá así, en el Metropolitano, su primera salida tras el parón internacional y buscará dejar atrás una mala dinámica de cinco partidos sin conocer la victoria. El duelo comenzará a las 21.00 horas y podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga.
Datos del partido
- Partido: Atlético de Madrid-Deportivo
- Competición: LaLiga
- Fecha: Sábado, 24 de octubre
- Hora: 21.00 h
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano
- TV: Movistar LaLiga
¿A qué hora es el Atlético de Madrid-Deportivo
El partido comenzará a las 21.00 horas (hora peninsular española).
¿Dónde ver el Atlético de Madrid-Deportivo por TV?
El encuentro podrá seguirse a través de Movistar LaLiga. La plataforma ofrece un partido por jornada mediante su servicio de suscripción, además de otras competiciones deportivas. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.