Cómo y dónde ver el Atlético de Madrid-Deportivo: horario y TV

Yeremay conduce el esférico en el Dépor-Levante de la jornada 9 Quintana

Atlético de Madrid y Deportivo se enfrentan este sábado en Riazor en un encuentro que se corresponde con la novena jornada de LaLiga. El conjunto blanquiazul asumirá así, en el Metropolitano, su primera salida tras el parón internacional y buscará dejar atrás una mala dinámica de cinco partidos sin conocer la victoria. El duelo comenzará a las 21.00 horas y podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga.

Datos del partido

Partido : Atlético de Madrid-Deportivo

: Atlético de Madrid-Deportivo Competición : LaLiga

: LaLiga Fecha : Sábado, 24 de octubre

: Sábado, 24 de octubre Hora : 21.00 h

: 21.00 h Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano TV: Movistar LaLiga

¿A qué hora es el Atlético de Madrid-Deportivo

El partido comenzará a las 21.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Atlético de Madrid-Deportivo por TV?

El encuentro podrá seguirse a través de Movistar LaLiga. La plataforma ofrece un partido por jornada mediante su servicio de suscripción, además de otras competiciones deportivas. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.