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Dépor

Bil Nsongo, el goleador de estreno que nunca dejó de defender

El delantero sumó su primer acierto en el remate a un trabajo sin pelota que será clave para el Deportivo en el Metropolitano

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
23/10/2026 05:00
Bil Nsongo disputa el balón con Olasagasti en el Deportivo-Levante
Bil Nsongo disputa el balón con Olasagasti en el Deportivo-Levante
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“Todos vemos lo que nos da”, recalcaba hace dos semanas Antonio Hidalgo preguntado sobre Bil Nsongo. El joven camerunés se había quedado ya como solitario punta del Deportivo ante las bajas de Pierre-Emerick Aubameyang y Zakaria Eddahchouri, por lo que no sobraba el aliento público de su técnico, primer sabedor de la necesidad de que que el chico encontrase el premio a todo su trabajo también a través de cifras tangibles. De goles. “Nos da mucho en la presión, en la última línea, en la descarga, en el trabajo y en el hambre. Obviamente, como delantero quiere meter goles y queremos que lo haga, pero no lo noto ansioso”, completaba el preparador de Granollers días antes de que su ‘9’ volviese a no estar acertado de cara a puerta en Anoeta.

Sin embargo, una semana después, Bil dio en la diana. Ante el Levante se pudo estrenar también artillero de Primera División y sacarse parte de la mochila que tenía encima, a pesar de los intentos de su técnico por restarle presión. “Nos hace un trabajo sin balón brutal en la presión y nos da esa continuidad y esa última línea. Todos necesitamos que esté acertado, esperemos que esto le dé confianza”, concedía ya Hidalgo tras ese encuentro frente al equipo granota, en el que Nsongo se convirtió en goleador pero sin perder ni un ápice de ese perenne trabajo defensivo que tanto le está aportando al Deportivo.

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Porque pese a circunscribirse al referente de la primera línea de uno de los equipos que menos presiona, Nsongo es uno de los delanteros de la Liga que más destacan en los registros defensivos. Puede parecer un tema menor, ya que a los arietes se les pide transformar. Pero un fútbol cada vez más igualado y en el que es fundamental saber hacer todo y todo bien, vale un potosí contar con un punta capaz de interpretar bien las situaciones de fase sin balón y acumular desgaste en pos de hacerle la vida más fácil a sus compañeros.

Duelista

Y es que Bil Nsongo es un ganador de duelos de los que no es tan fácil encontrar. El delantero africano no solo es un quebradero de cabeza para los defensores cuando es el Deportivo el que tiene el balón, sino que incomoda si es el rival el que dispone de la pelota. Así lo certifican los datos de Driblab, que tras nueve jornadas del campeonato liguero disputadas, colocan al exfutbolista del Fabril como el segundo delantero centro de la Liga que más disputas defensivas promedia por partido (4,96), solo por detrás punta argentino del Alavés, Lucas Boyé.

Datos defensivos de Bil Nsongo (jornadas 1-9, Liga 2026-27)
Datos defensivos de Bil Nsongo (jornadas 1-9, Liga 2026-27)
Driblab

Además, Nsongo es segundo en tackles con éxito (1,84) y en recuperaciones de (2,4), solo por detrás de un Kang-In que cuenta como '9' porque partió desde esa posición al inicio de liga. En lo que supera al coreano es en activación, pues ningún otro delantero ha intentado más entradas que el camerunés en los primeros segundos tras pérdida de su equipo.

Y es que Nsongo es sinónimo de desgaste, algo que le sitúa ya como uno de los arietes que más distancia recorre tanto a nivel general como en velocidades altas. Después de no completar ningún partido en las primeras siete jornadas, las ausencias le han colocado como insustituible en los dos últimos. De hecho, contra el Levante, alcanzó su récord de metros recorridos, con 10.238. Y a todo su esfuerzo ha sumado el acierto goleador, que será clave también en el Metropolitano, donde deberá volver a ser, de nuevo, el primer defensor.

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