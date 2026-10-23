Antonio Hidalgo: "¿Si motiva más el Metropolitano? Todos los partidos en Primera son un premio que nos ganamos el año pasado"

Antonio Hidalgo, en rueda de prensa Carlota Blanco

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, compareció en la mañana de este viernes en la sala de prensa de Abegondo para analizar el encuentro que este sábado mide a su equipo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, que no motiva más porque "todos los partidos en Primera son un premio".

Bajas. "Las bajas son las mismas más o menos. Recuperamos a Ama (Amatucci) por la sanción y perdemos a Bright. Zaka y Auba siguen en ese proceso de recuperación con sus diferentes tiempos. El resto de la plantilla, como todo en el fútbol: siempre hay jugadores que tienen molestias, pero están disponibles para competir".

La situación de Noé. "Él se asustó un poco más al notar una sobrecarga en el isquio. Pero escuchó su cuerpo y pudo parar. Parece ser que va a ser poca cosa y esperemos que la semana que viene pueda estar disponible".

Los plazos de Aubameyang. "La evolución va rápida. Él se está encontrando bien y tiene buenas sensaciones. Pero nos lo va a marcar cómo se vaya encontrando él y cómo tolere la carga que se le va dando. Si se va encontrando bien, todo se acelerará. Si no, tendremos que ir con un poco más de pausa. No hay una fecha concreta".

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Dos décadas sin puntuar en casa del Atlético de Madrid. "Estoy de acuerdo, pero hay unos procesos ahí. El Dépor no ha estado todos los años yendo allí. Eso seguramente habla de la dificultad del rival que tenemos delante. Es un equipo que con el paso de los años ha ido creciendo y modificando estructuras de cómo quiere jugar. Viene en una dinámica muy positiva. Debemos hacer nuestro partido. El que necesitamos para poder competir".

Sufrió con presión alta, pero el Dépor es más conservador. "Tienes que saber el tipo de partido que más te interesa y que habrá momentos para todo. No puedes solo hacer una cosa. Tienes que tener una estructura también para poder ir en ese bloque alto, sabiendo la última línea que tienes y la gente tan decisiva que ellos tienen. Eso es lo que intentamos. Contra el Atleti, pero contra todos".

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El gran test para su Dépor y para él. "Es un escenario grande, bonito, que a todo el mundo ilusiona. Pero tenemos que tener esa dosis de realidad. Es un partido que hay que prepararlo como cualquier otro en la categoría, sabiendo la dificultad que tiene el rival que tiene enfrente y sobre todo intentar minimizar sus puntos fuertes y nosotros también hacer daños con nuestras propuestas".

Más motivante o más duro para un entrenador este tipo de partidos. "Intento tener la normalidad de preparar un partido. Voy viendo y sobre todo viendo situaciones de las que, por ejemplo, el año pasado nos encontramos y ha modificado diferentes situaciones con la firma de algún jugador que le dé algo diferente, con una amplitud diferente, con seguramente alguna gente que hay más por dentro. Bueno, es un reto para cualquier entrenador ajustarlo y sobre todo con el talento que tienen, ¿no?".

La posición de Yeremay. "Yo creo que por diferentes momentos está actuando en una posición diferente de la del año pasado. Y la evolución que veo es que él está entendiendo mucho mejor el juego y lo que necesita el equipo en cada momento. Si hace eso, como en los últimos partidos, está demostrando que puede ser muy diferencial. Van a pasar a pasar muchas más cosas. Yo creo que eso es tener una evolución como jugador, que es capaz de jugar en un sitio o en otro. Evidentemente, todos sabemos que si parte un poco más por el sector izquierdo se encuentra un poco más cómodo, pero esa cabeza yo creo que se está moviendo en la dirección de que es capaz de interpretar mucho más soluciones y ser mucho más indetectable. Y con el talento que tiene, eso es muy complicado para los rivales".

Firma el empate en el Metropolitano. "Al final, son situaciones que tú tienes que ir viendo lo que se va necesitando y lo que te va pidiendo el partido. Las condiciones que se van dando, cómo se te va presentando el partido al principio, los momentos finales, qué podemos sacar del banquillo... Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos siempre con la intención de ganar a dos sitios".

Rubén López, de nuevo con el primer equipo. "A 'Rubo' lo conocemos del año pasado. Es muy sencillo trabajar con él porque él nos conoce muchísimo. Es un chico que, como todos los jóvenes, y siempre repito en alguna ocasión, tiene que entender de qué va esto y cómo funciona el mundo profesional a primer nivel. Yo creo que eso él lo está entendiendo y está dando un paso hacia adelante. Estaba haciendo unos buenos partidos en el Fabril y, ante la posible baja de Noé, pues hemos decidido llamarlo".

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Estos partidos, más motivantes. "Bueno, yo creo que para nosotros todos los partidos son de una motivación grande. Evidentemente, pues cuando juegas con los grandes de la liga, siempre puedes tener un plus. Pero evidentemente para nosotros todos los partidos en Primera División son un regalo o un premio que nos ganamos el año pasado y tenemos mucha ilusión depositada en cada uno de los partidos".

Partido especial para Giménez y Soriano. "Cuando tienes a un jugador que conoce al rival, le preguntas un poco. Pasa con Giménez y pasó el año pasado con Riki, por ejemplo. Habría que preguntarles a ellos cómo se sienten. Para mí era especial como jugador enfrentarme a equipos en los que había estado".

Soriano ya es mediocentro. “Hablábamos de Yere, que ha sido capaz de adaptarse a otras posiciones, y Mario también. Él es inteligente y sabe que cuantas más posibilidades se le abran, más posibilidades tiene de jugar. Ha sido mediapunta siempre hasta el último año, que ha bajado la posición”.

Loureiro o Noubi, qué aporta cada uno. "Son diferentes versiones y veremos qué nos interesa más mañana. 'Lou' ha jugado con nosotros más en ese perfil zurdo y Noubi en la derecha, con el 'Pela' (Giménez)".

La lesión de Ede. “Parece una lesión menos grave de lo que parecía al principio. Lo que hemos visto es que no es tan grave, pero hay que tener mucha precaución con este tipo de lesiones porque igual digo algo hoy y mañana tiene una avería grande".

El Cholo como figura. “Estar 14 o 15 años en un sitio tiene un mérito increíble. Y más a primer nivel. La evolución del Atlético desde que cogió el equipo es muy clara. Evidentemente, cuando llegas al primer nivel, quieres más. Pero la trayectoria del Cholo no la voy a descubrir yo”.