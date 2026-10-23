Altas, bajas y posible once del Dépor ante el Atlético de Madrid: un regreso en la medular y dudas en la zaga

Mario Soriano y Lorenzo Amatucci presionan a Mario Martín, en el Getafe-Deportivo Fernando Fernández

El Deportivo recupera a Lorenzo Amatucci de cara a la visita al Atlético de Madrid. Tras cumplir sanción por la expulsión que sufrió en Anoeta, el pivote italiano es la gran novedad para Antonio Hidalgo, que podría apostar por devolverle al once titular en un duelo contra el conjunto colchonero en el que, probablemente, buscará fortificar el centro del campo.

De este modo, el exfutbolista de Las Palmas regresaría a una alineación inicial más de un mes después de la última vez, pues en la jornada 6 ante el Sevilla sufrió un problema muscular que le mantuvo apartado durante el parón de selecciones. En la vuelta de la competición de clubes, el centrocampista entró desde el banquillo frente a la Real Sociedad, pero vio la tarjeta roja en los últimos minutos por una falta sobre Oyarzabal y tuvo que seguir desde la grada el Deportivo-Levante de la pasada semana.

¿Villares o Riki?

Ya sin lesiones ni sanciones de por medio, Amatucci aspira a recuperar un puesto en la medular. Una línea en la que Mario Soriano es indiscutible y en la que Luismi Cruz también se ha hecho con un puesto de manera permanente en este inicio liguero. Si Hidalgo apostase por jugar de nuevo con cuatro centrocampistas, algo que le ha venido sentando bien al equipo y otorga el relevo a Amatucci, el último puesto en la sala de máquinas se debatiría entre Villares o Riki Rodríguez. Y teniendo en cuenta que probablemente el Deportivo tendrá menos tiempo el balón que su rival, no sería de extrañar que el elegido fuese el capitán, que ha rendido bien en los últimos encuentros después de desaparecer temporalmente de los planes de Hidalgo tras la segunda jornada.

Así, Cruz, Villares, Amatucci y Soriano podrían componer una línea de centrocampistas que flanquee a Yeremay y a Bil Nsongo en ataque. El canario y el camerunés son indiscutibles en el Dépor y formarán la pareja de delanteros, pues Pierre-Emerick Aubameyang y Zakaria Eddahchouri continúan siendo baja por lesión.

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No hay dudas en la vanguardia, pero sí una evidente en la retaguardia. El problema en el complejo isquiotibial de la pierna derecha que sufrió Bright Ede en los últimos minutos del duelo ante el Levante obligará a Hidalgo a romper una pareja de centrales que venía consolidándose. Giménez busca nuevo socio en el eje de la retaguardia en su regreso al Metropolitano y son Noubi y Loureiro los que se juegan el puesto libre. Si la apuesta es el belga, más físico pero impetuoso, el uruguayo pasaría a jugar en el perfil izquierdo. Si por el contrario, Hidalgo apuesta por el jugador de Cerceda, podría mantener a Giménez en la derecha y que fuese 'Lou' el que ocupase el sector zurdo, pues, a pesar de ser diestro, ya se ha desenvuelto ahí en muchas ocasiones.

Junto a Marc Casadó (que no regresará hasta enero, probablemente), Ede, Zaka y Aubameyang también será baja el canterano Noé Carrillo, que sufrió una sobrecarga en el isquiotibial en el partido del Fabril del pasado fin de semana. La dolencia se ha quedado en un susto, pues apuntaba a rotura, pero le impedirá estar en el Metropolitano, donde Noubi y Loureiro se disputan una plaza en el once y donde Amatucci apunta a regresar a la titularidad.