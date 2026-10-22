Una grieta en el muro del Atlético por la que quiere colarse el Dépor

Cristian 'Cuti' Romero', central del Atlético, protege el balón ante Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United EFE

El Deportivo afronta en el Metropolitano uno de los exámenes más exigentes de la temporada. Le espera un Atlético de Madrid que encadena cinco victorias consecutivas en Liga, mientras que los blanquiazules atraviesan una dinámica opuesta, con otros cinco encuentros sin ganar. El escenario invita a pensar en una noche complicada para los de Antonio Hidalgo, pero hay una ausencia que abre una pequeña ventana a la esperanza. Cristian ‘Cuti’ Romero no estará disponible por lesión y el conjunto rojiblanco no es el mismo sin uno de sus defensas más determinantes.

El argentino sufrió una lesión muscular de bajo grado en el aductor durante el partido ante el Espanyol, cuando pidió el cambio en la segunda parte. Las pruebas médicas confirmaron una dolencia que le mantendrá apartado entre diez y doce días. Ya se perdió el encuentro de Champions League de este martes frente al Stuttgart y tampoco podrá medirse al Dépor. Si cumple los plazos previstos, su regreso podría producirse ante el Levante o el Bayern Múnich.

Un refugio que puede ser una trampa para el Dépor Más información

No obstante, lo que le importa al Deportivo es la diferencia de rendimiento defensivo del Atlético entre los minutos con el Cuti Romero sobre el campo y los minutos sin él. Según la comparativa publicada por Atlético Stats, que recoge todas las competiciones de la temporada 2026-27, el equipo de Simeone recibe 8,1 remates por cada 90 minutos con Romero sobre el terreno de juego y 14 cuando no está. Los disparos a puerta pasan de 5,1 a 8,3, mientras que los tantos encajados aumentan de 0,6 a 1,3 y los goles esperados en contra, de 0,7 a 1,5.

La muestra comprende 600 minutos con el argentino y 480 sin él. Con Romero, el Atlético concede menos remates y reduce las ocasiones de sus rivales. Sin él, los adversarios encuentran más oportunidades para acercarse a la portería de Oblak. La muestra refleja una tendencia significativa en un equipo que hizo una fuerte apuesta en verano para firmar del Tottenham al campeón del mundo en 2022 por una cantidad fija de 33 millones de euros más otros siete en variables.

De trece cesiones atléticas al Deportivo, dos acabaron en propiedad Más información

El Dépor tiene ahí un argumento al que agarrarse, aunque la defensa rojiblanca conserva alternativas de primer nivel. Aun así, Simeone pierde para este choque a una pieza que estaba marcando diferencias, tanto en conceptos intangibles como en estadísticas defensivas. En los 462 minutos de Liga analizados por Driblab, Romero ocupa el segundo puesto entre los centrales de las cinco grandes ligas en porcentaje de duelos ganados, con un 90,6%, y lidera la clasificación de intercepciones, con 3,1 por cada 90 minutos. También es segundo en centros interceptados, con 1,36, y presenta cifras destacadas en despejes, recuperaciones y tackles exitosos, con un 84,6% de acciones ganadas en este último apartado.

Estadísticas del Cuti Romero comparadas con los centrales de las cinco grandes ligas Driblab

Su influencia va más allá de la defensa del área y sus proximidades. El Cuti también destaca por su capacidad para conducir el balón y superar líneas de presión. Las métricas de conducciones que eliminan rivales y permiten superar líneas no sitúan a ningún otro central por delante de él en las cinco grandes ligas. Sin el argentino, Simeone pierde también esa capacidad para romper la primera presión rival.

El técnico, en cualquier caso, dispone de alternativas. Frente al Stuttgart alineó a Marcos Llorente en el lateral derecho, Marc Pubill y Dávid Hancko como centrales y Alejandro Grimaldo en la izquierda. Robin Le Normand, recién recuperado de una lesión, disputó los últimos minutos y podría ganar protagonismo. Simeone puede mantener esa estructura o recuperar una defensa de tres centrales, con Pubill, Le Normand y Hancko como opciones para el eje.

Top 10 | Colchoneros y deportivistas Más información

El desgaste europeo añade otra incógnita. Después del empate en Alemania, el Atlético debe valorar cómo repartir esfuerzos y si introduce cambios para refrescar la zaga, ya que el siguiente fin de semana empieza otra serie de tres encuentros exigentes ante Levante, Bayern Múnich y Barcelona.

Aun así, el Dépor necesitará hacer un partido casi perfecto para sumar en su visita al Atlético. La diferencia entre el rendimiento defensivo con Romero y sin él no borra la dificultad del desafío ni la buena racha local, aunque señala una posible grieta por la que colarse. En el Metropolitano espera un rival de enorme nivel, aunque esta vez le faltará el central que mejor estaba contribuyendo a levantar el muro rojiblanco.