Un refugio que puede ser una trampa para el Dépor

Despeje de Leo Román, portero del Deportivo, ante un remate del Levante durante el reciente partido disputado en Riazor Quintana

El Deportivo tendrá que resolver una contradicción en el Metropolitano. Su manera de defender le lleva a protegerse cerca de su portería, pero ese refugio puede convertirse en una trampa ante un Atlético de Madrid con recursos para hacer daño sin necesidad de pisar el área. El equipo de Antonio Hidalgo es el que defiende con la línea más retrasada de toda la Liga y se enfrenta a un rival que lidera el campeonato en goles desde fuera del área, con cinco, los mismos que Racing, Alavés y Barcelona.

El Dépor defiende, de media, a 30,5 metros de su propia portería, por detrás del Espanyol (30,8) y Osasuna (31,1). El dato refleja una manera de protegerse, con poco espacio a la espalda de los centrales para intentar cerrar los caminos hacia el área. La estadística se repite al medir la posición del último defensor. Según Driblab, el zaguero más retrasado del Deportivo se sitúa, en promedio, a 27,9 metros de su portería. El Espanyol vuelve a ser el siguiente, con 28.

Esta apuesta tiene sus ventajas, pero también presenta desafíos ante un Atlético que puede castigar al Dépor de varias maneras. Hundirse demasiado significa conceder tiempo y espacio a sus especialistas en el golpeo. Adelantar la línea sin las debidas precauciones, por el contrario, puede dejar metros a la espalda para los desmarques de ruptura de Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Jonathan David o incluso Marcos Llorente. El equilibrio será una de las claves para Antonio Hidalgo.

Álex Baena es uno de los grandes argumentos rojiblancos en el disparo lejano. Tres de sus cinco goles en Liga han llegado desde fuera del área, un registro que le sitúa entre los máximos anotadores del campeonato en esa faceta. Su golpeo también puede marcar diferencias en los centros, como demostró con el envío con el exterior que permitió al Atlético ganar en Mendizorroza ante el Alavés.

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Los otros dos goles rojiblancos desde fuera del área los firmaron Kang-in Lee y Marc Pubill. El surcoreano se estrenó como goleador con un zurdazo desde el balcón del área, mientras que el lateral sorprendió con un remate con su pierna menos hábil. A ellos se suman jugadores como Julián Álvarez, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios o Koke, con recursos para probar desde media distancia.

El problema para el Dépor no es únicamente que alguno de esos disparos termine dentro de la portería. Un bloque hundido puede permitir al Atlético instalarse alrededor del área, mover el balón de un costado a otro y encadenar remates hasta encontrar el hueco. Cada rechace se convierte en una nueva oportunidad y cada salida tardía para tapar al lanzador puede abrir otro espacio.

Lluvia de centros

Y la amenaza tampoco acaba en la frontal. Si el Deportivo se repliega y permite que el Atlético progrese por las bandas, el conjunto de Simeone tiene capacidad para insistir con centros y cargar el área de rematadores. El Atlético lidera la Liga en centros intentados, con 200, y en centros completados, con 63, según Driblab. También encabeza la clasificación de envíos al área pequeña, con 43.

Además del volumen, destaca la precisión. Los rojiblancos completan el 31,5% de sus centros, el tercer mejor porcentaje del campeonato, por detrás del Real Madrid y del propio Dépor, que alcanza el 32,5%.

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En ese escenario cobra importancia José María Giménez, precisamente cedido al Dépor por el Atlético. El central uruguayo es un aval en el juego aéreo y la defensa del área, dos cualidades necesarias ante un rival que genera tanto peligro por los costados.

El Dépor tendrá que encontrar una manera de aliviar esa presión. Ante el segundo clasificado en Liga, defender durante muchos minutos cerca del área puede acabar convirtiéndose en una invitación al asedio. El Metropolitano, con la grada empujando y el equipo instalado en campo contrario, es un escenario especialmente propicio para que los rojiblancos encadenen ataques.

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Por eso, una de las alternativas para buscar un resultado positivo pasa por aprovechar los tramos con balón. Acumular pases permitiría al Dépor salir de su campo, obligar al Atlético a correr hacia atrás y romper el ritmo de un rival peligroso cuando consigue mantener al adversario encerrado.

Hidalgo tendrá que decidir cuánto puede adelantar a los suyos sin exponerse a los desmarques y cuánto puede replegarse sin regalar disparos y centros. El bloque bajo es una de las señas del Deportivo, pero en el Metropolitano puede convertirse en un arma de doble filo. El refugio que hasta ahora le ha servido para protegerse también puede dejarlo a merced de los francotiradores rojiblancos.