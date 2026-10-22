Quagliata se hace grande en Primera

Giacomo Quagliata, encargado del saque de esquina en el amistoso contra el Oporto German Barreiros

Si había alguna duda de como respondería Giacomo Quagliata al salto a Primera División, el italiano se está encargando de despegarla sobre el terreno de juego. Uno de esos futbolistas que consiguió conectar con Riazor por su entrega, su carácter competitivo y capacidad para no dar un balón por perdido mantiene intactas esas señas de identidad en la máxima categoría. Su rendimiento no solo está a la altura de las circunstancias, sino que lo convierte en el jugador de campo más utilizado por Antonio Hidalgo.

El encuentro frente al Levante fue una nueva muestra de ello. Quagliata volvió a ofrecer una actuación notable a base de trabajo defensivo y también ofensivo. Fue el jugador que más recuperaciones totales completó (7) y protagonizó la gran ocasión del Deportivo en la primera mitad tras romper al espacio y probar a un Mathew Ryan que estaba adelantado y al que le intentó colar el balón por arriba. No es únicamente una cuestión actitudinal. Los datos, según Driblab, reflejan que el lateral izquierdo está trasladando a la élite del fútbol español todas las virtudes que que ya exhibía en la plata, con diferentes estadísticas que lo sitúan entre los más destacados de la plantilla en muchos apartados.

El italiano es el jugador de campo del Deportivo que más minutos acumula, con 799, una cifra que evidencia la confianza que ha depositado en él el entrenador. Su continuidad tiene todavía más valor si se recuerda que el mercado estival abrió interrogantes sobre la necesidad de reforzar el puesto con un futbolista capaz de elevar el nivel. Por ahora, Quagliata está demostrando que no era necesario.

La competencia, eso sí, no ha desaparecido. La dirección deportiva incorporó a Angeliño, objeto de deseo en el entorno blanquiazul, pero el de Coristanco está lejos de ofrecer una versión aceptable. En ese contexto, Quagliata ha mantenido su sitio y ha seguido ofreciendo argumentos para continuar en el equipo titular. El último partido, además, dejó una imagen significativa. Ambos coincidieron por primera vez en el campo juntos.

Un despliegue físico al alcance de muy pocos

El esfuerzo es una de los premisas innegociables del italiano y las cifras permiten ponerle dimensión. Es el futbolista del Deportivo que más distancia ha recorrido, con 88,9 kilómetros acumulados, y también figura entre los jugadores con mayor volumen de carrera. Es tercero en distancia recorrida corriendo, segundo en distancia de sprints y tercero en aceleraciones. Además, suma 96 sprints, solo por detrás de los 105 de Aubameyang, líder todavía pese no haber jugado los dos últimos compromisos.

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No se trata de correr por correr. Ese despliegue le permite ofrecer profundidad a un carril que durante muchos minutos es el único responsable y mantener su presencia ofensiva sin renunciar a la intensidad defensiva.

Esa agresividad también aparece en los duelos. Quagliata es el segundo jugador de la plantilla que más tackles con éxito realiza, mientras que destaca igualmente por sus recuperaciones en campo contrario, un apartado en el que solo Bil y Yeremay, ambos delanteros lo superan, con ocho cada uno.

Imaginación e insistencia para progresar

El italiano no limita su aportación al trabajo sin balón. También está encontrando maneras de avanzar y generar peligro en un Deportivo que, por su estructura, no siempre le ofrece las mejores condiciones para asociarse. El equipo de Hidalgo suele llevar su juego al costado derecho, donde se siente fuerte para construir, mientras Quagliata queda en ocasiones más aislado en el lado contrario. Desde esa posición, con menos apoyos cercanos, debe resolver situaciones en las que progresar exige de iniciativa e imaginación.

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No tiene problema, no es de esconderse. Es el tercer jugador de la plantilla que más regates intenta, con 15 (le supera Yeremay y Adama), y el segundo que más centros realiza (solo Luismi está por delante). También presenta el tercer mejor registro del equipo en amenaza generada, conocida como xT, con 1,72. Un indicador que estima cuánto aumenta o disminuye la probabilidad de generar una ocasión a partir de una acción con pelota.

En los centros, además, sus números reflejan una producción superior a la media de los laterales de la categoría. Driblab le atribuye 1,13 centros completados por cada 90 minutos, frente a los 0,56 del promedio de la Liga.

Todavía queda temporada por delante y el margen de mejora existe, pero el italiano está respondiendo con fútbol, recorrido y personalidad. En su primer año en A Coruña conectó con la grada desde el primer día por su carácter y su compromiso. En Primera está conservando ese vínculo y añadiendo argumentos futbolísticos a una personalidad que ya era reconocible. El salto de categoría no le ha cambiado. Le ha dado un escenario más exigente para demostrar que también está a la altura.