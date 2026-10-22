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Dépor

Hidalgo consolida a Rubén López y a otros dos fabrilistas de cara al duelo ante el Atlético

El centrocampista de Silleda ha sido uno más del primer equipo en el entrenamiento de este jueves

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
22/10/2026 17:36
Bright Ede y Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento en Abegondo
Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento en Abegondo
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Rubén López vuelve a entrar en los planes de Antonio Hidalgo. Uno de los capitanes del Fabril ha vuelto a ser uno de los integrantes de la sesión de entrenamiento diseñada por el staff técnico del primer equipo para este jueves de cara a preparar el partido ante el Atlético de Madrid (sábado, 21.00 horas).

El mediocentro de Silleda fue uno de los tres representantes del filial en el penúltimo entrenamiento de la semana en Abegondo, por lo que cuenta con opciones de formar parte de la convocatoria de cara al Metropolitano, al haber participado en todas las sesiones de la semana.

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Junto al centrocampista zurdo, que no entrenaba con la primera plantilla desde antes de su salida el pasado mes de enero al Pontevedra, se entrenaron Kevin Sánchez y Noé Carrillo, que está prácticamente recuperado de la dolencia que sufrió el pasado fin de semana en el duelo con el Fabril en Lugo.

Las acciones a balón parado y los remates a portería marcaron la sesión previa al último día de trabajo en A Coruña, previsto para este viernes. El Dépor adelanta el inicio del entrenamiento a las 10.00 horas para llegar con margen al aeropuerto y despegar hacia Madrid a primera hora de la tarde.

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