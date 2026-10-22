El Ayuntamiento de Mogán salda su cuenta pendiente con Valerón, 'el Mago de Arguineguín'

Valerón, durante su etapa como entrenador del Fabril Archivo DXT

En los estadios de toda España, a Juan Carlos Valerón se le conoció siempre como 'el Mago de Arguineguín' por la fantasía de su fútbol, pero no había nacido en esa localidad, sino en un barrio colindante de San Bartolomé de Tirajana. El Ayuntamiento de Mogán acaba de remediar ese dislate.

Desde este jueves, Valerón ya es oficialmente Hijo Adoptivo de Mogán, por decisión del pleno del Consistorio.

Nacido el 17 de junio de 1975 en Barrio Chico, entre El Pajar (San Bartolomé de Tirajana) y Arguineguín (Mogán), Valerón no esconde el orgullo que siente por ser la segunda persona que estampa su firma en el Libro de Honores y Distinciones de Mogán, tras el papa León XIV.

"Estoy muy agradecido y muy contento. Mi vida ha transcurrido entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán, así que siempre me he sentido un hijo más de este municipio. Por eso, recibir un reconocimiento como este es especialmente emotivo", ha asegurado el futbolista, en unas declaraciones difundidas por el Ayuntamiento.

Top 10 | Colchoneros y deportivistas Más información

Con permiso de Silva —el otro 'Mago de Arguineguín', que atesora en su currículo la estrella de campeón del mundo en 2010—, Valerón es el futbolista más célebre que ha dado la cantera de Mogán.

Militó en la UD Las Palmas, el RCD Mallorca, el Atlético de Madrid y el Deportivo, donde alcanzó su plenitud profesional. Fue internacional absoluto con España en 46 ocasiones, participó en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002 y en dos Eurocopas.

Entre su extenso palmarés, figuran una Copa del Rey, dos Supercopas de España y numerosas participaciones en competiciones europeas de máximo nivel, incluida una semifinal de la Liga de Campeones con el Deportivo.

El campo de Arguineguín donde el Dépor femenino ascendió a Primera en 2019 llevará el nombre de Juan Carlos Valerón Más información

El Ayuntamiento de Mogán asegura que no le reconoce como Hijo Adoptivo solo por eso, sino por haber destacado, de forma especial, "por su calidad humana, su humildad, su comportamiento ejemplar dentro y fuera de los terrenos de juego y el orgullo con el que siempre ha representado sus raíces".

"Admirado por aficionados, compañeros, entrenadores y rivales, Valerón se ha convertido en un embajador excepcional del sur de Gran Canaria", defiende el Consistorio.

Tras poner fin a su carrera profesional, Valerón regresó a Arguineguín para continuar vinculado al fútbol formativo y compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. Desde la temporada 2025-2026, dirige al primer equipo del CD Arguineguín.

Estadio con su nombre

Por otro lado, el estadio de Arguineguín, llamado anteriormente Municipal, pasó a llevar el nombre de Juan Carlos Valerón. La presentación e inauguración oficial del Estadio Municipal Juan Carlos Valerón tuvo lugar el sábado 17 de octubre en la localidad natal del exfutbolista del Dépor. El cambio de denominación fue aprobado por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Mogán en febrero, después del acuerdo adoptado también por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al encontrarse la instalación en terrenos de este último municipio, aunque su gestión corresponda a Mogán.

La elección de Valerón tuvo además una curiosa conexión con el Deportivo. El campo que lleva su nombre es el escenario en el que el Dépor femenino consiguió su primer ascenso a la máxima categoría, el 19 de mayo de 2019. El conjunto dirigido por Manu Sánchez derrotó al Femarguín por 1-4 en el partido de vuelta de la eliminatoria definitiva, después del 2-0 de la ida en Abegondo, y selló así su llegada a la entonces Liga Iberdrola. Gaby marcó dos goles, Peke hizo otro y el segundo tanto deportivista llegó en propia puerta.