Top 10 | Colchoneros y deportivistas

Joan Capdevila, el día de su despedida, con otro blanquiazul y colchonero a la izquierda de la imagen, Filipe Luís Archivo DXT Campeón

Desde la marcha de Isidro, portero del Deportivo, al Atlético en 1931, han sido más de medio centenar los jugadores que a lo largo de su carrera han vestido las camisetas rojiblanca y blanquiazul. A continuación recordamos a los diez que mayor pegada dejaron en ambos rivales del próximo sábado.

10. Jorge Mendonça El genial delantero angoleño solo disputó 7 partidos oficiales con el Deportivo, pero lo salvó de caer por primera vez a Tercera en una promoción con el Ourense en 1958. En casi una década como colchonero rondó los 100 goles y conquistó 1 Liga, 3 Copas y 1 Recopa de Europa.

9. Filipe Luís Ídolo de la última gran época deportivista, con la última participación en Europa, se fue en 2010 a cambio de 12 millones de euros, la cesión de Rubén Pérez y una participación en el Teresa Herrera. También echó casi una década en Madrid, donde ganó 1 Liga, 1 Copa, 2 Europa Leagues y 3 Supercopas continentales.

8. Julio Elícegui El delantero del primer ascenso y del debut en Primera llegó a A Coruña siendo ya un veterano (30 años), después de firmar 67 goles en 91 partidos con el Atlético (entonces Aviación) y de vencer la primera Liga tras la Guerra Civil.

7. Cheché Martín Uno de los pilares del subcampeonato blanquiazul en 1950 llegó al (viejo) Metropolitano tras un triunfal paso por el Barcelona. En tres campañas en el Atleti no levantó trofeo alguno, pero fue indiscutible junto a leyendas rojiblancas como Migue, Escudero, Peiró, Silva o Enrique Collar, cuyo hermano Antonio también fue deportivista.

6. José Molina El portero que se apartó de la foto de la entrega de la Liga era el guardameta del Atlético que se fue a Segunda al tiempo que el Dépor conquistó el título. En Riazor se erigió, probablemente, en el mejor portero de la historia blanquiazul tras Juan Acuña, en seis brillantes campañas, con 1 Copa, 2 Supercopas y una victoria contra el cáncer.

5. Joan Capdevila Llegó junto a Molina tras la caída al infierno colchonera y no salió en la foto porque Irureta tardó en confiar en él. Dejó una huella imborrable en Riazor, de donde se fue como capitán antes de ganar con la selección la Euro 2008 y el primer Mundial.

4. Chacho Dépor y Atlético fueron sus dos únicos equipos como profesional. El fino delantero coruñés que ostenta el récord de goles en solo partido con la selección española solo militó dos temporadas en el equipo rojiblanco, en las que anotó 17 dianas en 48 apariciones. En el Dépor es el tercer máximo artillero histórico, con 107 tantos, solo por detrás de Tristán y Traba.

3. Donato El quinto jugador de siempre con más partidos con la elástica blanquiazul (393) es uno de los pocos que celebraron los seis títulos modernos. Previamente, con el Atlético, que lo fichó por un flechazo del presidente Jesús Gil durante un Trofeo Carranza que ganó con el Vasco da Gama, alzó dos Copas del Rey.

2. Juan Carlos Valerón El tercer descendido rojiblanco en 2000 que recaló en el Deportivo es uno de los grandes héroes blanquiazules, como cuarto futbolista con más apariciones oficiales con el Deportivo (422) durante 13 temporadas y ganador de 3 títulos, pese a haber sufrido dos graves lesiones que le mantuvieron inactivo durante largos períodos.

1. Alfredo Santaelena El carrilero madrileño marcó un hito del que seguramente pocos futbolistas puedan presumir en el mundo. Sendos goles suyos dieron la victoria en sendas finales de Copa a Atlético (1991) y Deportivo (1995), por lo que es igual de bien querido por ambas aficiones.