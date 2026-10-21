Radiografía del remate del Deportivo

Aubameyang y Bil se abrazan tras un gol al Valencia Javier Alborés

Criticado por ser uno de los equipos que ha encajado gol en todos los partidos de la presente Liga, el Deportivo tiene otra cara de la moneda, la de su producción ofensiva: ha marcado gol en todas las jornadas menos en una (el 0-1 en Riazor contra el Sevilla). A pesar de esto, el conjunto coruñés quiere dejar atrás una dinámica negativa tras cinco jornadas sin ganar, y esto le obliga a mejorar su eficacia de cara a portería.

En este momento, Bil Nsongo es el jugador del Deportivo que más veces ha intentado encontrar portería durante este inicio de temporada, también porque es el delantero que ha disputado más minutos (617). El camerunés acumula un total de 20 remates, tres más que Aubameyang, y supera en nueve a Mario Soriano, tercero en esta clasificación con once disparos. Al madrileño le sigue Asp Jensen (10), mientras que Yeremay y Giménez han probado fortuna en seis ocasiones cada uno. Justo por detrás se sitúan Quagliata (5), Luismi Cruz y Diego Villares (4) y Zakaria Eddahchouri (3), mientras que Ede, Mella, Riki, Ximo Navarro y Adama Traoré acumulan dos intentos cada uno. Cierran esta tabla Lorenzo Amatucci y Altimira, que solamente han disparado una vez.

La presencia de Bil en lo más alto de esta lista refleja su gran participación en las acciones ofensivas del equipo y su capacidad para buscar situaciones óptimas de finalización. El punta, que se estrenó como goleador en Primera División el pasado viernes ante el Levante, todavía tiene margen para mejorar sus cifras de acierto, pero ya se ha convertido en uno de los futbolistas más activos del Deportivo en el área rival. Y es que también lidera la clasificación de toques en el área contraria, con un total de 30, dos más que Aubameyang (28), aunque el delantero gabonés se ha perdido los dos últimos partidos de competición debido a la lesión que le obligó a pasar por quirófano el pasado 24 de septiembre. Yeremay ocupa la tercera posición (18), seguido de Luismi Cruz (13) y de Quagliata y Asp Jensen, ambos con diez.

Eficacia

Si Bil destaca por el volumen de sus remates y no tanto por su puntería (solo anotó la pasada jornada frente al equipo granota), Aubameyang lo hace por su capacidad para convertirlos en ocasiones de gol. Pese a llevar cuatro semanas lesionado y no haber participado ni ante Real Sociedad ni Levante, el gabonés sigue encabezando la lista de remates a puerta del Deportivo, con diez disparos entre los tres palos, de los cuales cinco terminaron en gol.

El rendimiento de ambos delanteros adquiere otra dimensión al compararlo con el conjunto total de la competición. Bil Nsongo se encuentra entre los diez futbolistas que más remates han realizado en LaLiga y sus 20 intentos lo sitúan en la décima posición de una clasificación que encabeza Kylian Mbappé (46), seguido de Lamine Yamal (45), Antony (30), Vinicius (23) y Raphinha, Kang-In Lee y Camello (22). Sergio Canales y Lucas Boyé se sitúan con la misma cifra que el deportivista. Por su parte, Aubameyang sobresale en cuanto a la precisión. En la tabla de remates a puerta es el séptimo a pesar de las últimas ausencias. Mbappé también lidera esta clasificación (22), por delante de Lamine Yamal (15), Raphinha (13) y Antony, Camello y Zabiri (12). Mikautadze registra los mismos que el gabonés (10), y Mariano y Lucas Boyé acumulan nueve cada uno.

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De esta manera, las cifras sitúan al Deportivo con dos piezas entre los principales rematadores de LaLiga. Bil, por volumen de intentos, y Aubameyang, por capacidad para dirigirlos entre los tres palos. La diferencia entre ambos también resume dos de las claves del actual ataque blanquiazul con la ausencia del gabonés: la necesidad de lograr una mayor producción goleadora y la importancia de recuperar cuanto antes a un jugador que ha demostrado ser una de las armas más eficaces del equipo. l