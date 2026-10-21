Los jugadores del Dépor, tras el empate ante el Betis en Riazor CARLOTA BLANCO

A mediados de los años 90, el fútbol español adoptó la puntuación que regía en el fútbol inglés desde la temporada 1981-82. La instauración de los tres puntos por victoria pretendía acabar con el fútbol conservador, con los cerrojazos, con los entrenadores 'amarrateguis' y con el pobre espectáculo que proporcionaba el miedo a perder, degradando el gran botín que suponía sumar un punto cuando el triunfo otorgaba dos. Han pasado 30 años del aterrizaje de los tres puntos por victoria en España y, visto lo visto, el empate sigue teniendo premio.

Viene el tema a colación porque ahora mismo el Deportivo es, junto al Celta, el equipo que lidera la clasificación de empates en la Liga. Los dos equipos gallegos son los únicos que han igualado más de la mitad de los partidos, cinco de nueve. Y su situación clasificatoria, en octavo y noveno puesto con 11 puntos –o lo que es lo mismo, cuatro de ventaja sobre el descenso–, no hace más que confirmar que los empates conservan el valor de antaño pese a su depreciación numérica con respecto a la victoria.

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Si echamos un vistazo a las 29 temporadas que se han disputado en Primera División con 20 equipos y el actual sistema de puntuación, es decir, desde la campaña 1997-98, damos con 39 'reyes del empate'. En varias temporadas fueron varios los equipos que compartieron tal honor. De esos 39 equipos, solamente cuatro acabaron descendiendo a Segunda División. O lo que es lo mismo, solo uno de cada diez (10,2%) perdieron la categoría. Por contra, cinco (12,8%) alcanzaron una plaza en la Champions League y un total de once (28,2%) sacaron un pasaporte europeo, incluyendo la Copa Intertoto.

El primero que acabó en Segunda fue el Tenerife en la temporada 1998-99. El conjunto chicharrero acabó en la décimo novena posición después de acumular 13 paridades. Aquel curso es un ejemplo del provecho de las igualadas, porque Celta y Espanyol sumaron el mismo número de empates que los tinerfeños, pero los olívicos fueron quintos (clasificados para la Copa de la UEFA y a un solo punto de la Champions) y los pericos séptimos, posición que les dio la posibilidad de jugar la Copa Intertoto, el torneo veraniego clasificatorio para la Copa de la UEFA.

Pasó más de un decenio hasta que otro equipo top en empates se fue a Segunda. Fue el Racing de Santander en la campaña 2011-12, en la que también compartió el reinado. Los cántabros y el Osasuna acumularon 15 empates, pero el conjunto racinguista finalizó colista mientras que el pamplonica acarició la Europa League con una séptima plaza que le dejó a un solo punto del torneo continental. Solo el subcampeonato de Copa del Rey conseguido por el Athletic, décimo en la Liga, le impidió hacerse con el tercer billete a la segunda competición europea.

Los otros dos casos se produjeron en la presente década, esta vez en solitario. En primer lugar, en la campaña 2020-21, descendió el Valladolid. Los pucelanos lideraron el ranking de empates con 16, para finalizar penúltimos a cinco puntos de la zona de permanencia. Dos años después, fue el Espanyol quien dio con sus huesos en la categoría de plata tras proclamarse rey del empate, con 13, una de las cifras más bajas de estos tres decenios. El equipo barcelonés también ocupó la penúltima posición, a cuatro puntos de los puestos de salvación.

Real Sociedad, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla y Betis saben lo que es llegar a la Champions League después de ser el equipo con más empates de la Primera División. Los donostiarras lo lograron con 12 igualadas (guarismo más bajo de estas 29 campañas) en el curso 2011-12, cuando firmaron una histórica cuarta plaza al ganar en la última jornada en Riazor en un partido que supuso el descenso del Deportivo. Valencianistas y colchoneros lo consiguieron en temporadas consecutivas y con 16 empates. Los ches fueron cuartos en la campaña 2018-19 y los atléticos terceros –mejor puesto de un equipo líder en empates– en la 2019-20, en la que también el Celta alcanzó las 16 igualadas y concluyó un solo punto por encima de la zona de descenso. El Sevilla obtuvo la misma cifra de empates en el ejercicio 2021-22 y le valió una cuarta plaza. Un empate menos, 15, condujo al Betis el pasado curso a una quinta posición que en esta ocasión valió un billete a la Champions en lugar de la Europa League.

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El conjunto bético es, además, uno de los dos, junto al ya mencionado caso del Celta 1998-99, que se clasificó para la Copa de la UEFA. Lo consiguió después de comandar la clasificación de partidos empatados, con 14, en la temporada 2001-02. A la desaparecida Copa Intertoto se clasificaron el Espanyol en dos ocasiones, como décimo clasificado en la campaña 1997-98 con 17 empates y en el caso ya anteriormente relatado del curso siguiente; el Málaga –décimo con 14 igualadas, el mismo año que el Betis se coló en la UEFA– y el Valencia, con 16 empates que le valieron la séptima posición en la temporada 2004-05.

El Deportivo ha comandado el ranking de empates en dos ocasiones. La primera, en la campaña 2014-15, con 14. Ese año, el Deportivo salvó la categoría al sacar precisamente un punto en la última jornada en el Camp Nou ante el ya campeón Barça, en detrimento del Granada, que también acumuló el mismo número de empates y también acabó salvándose por el descenso administrativo del Elche. Al año siguiente, los blanquiazules establecieron el récord histórico de paridades en una misma campaña, con 18. El Deportivo finalizó en la décimo quinta posición, cuatro puntos por encima del descenso.

¿Y cuál es la posición promedio de los reyes del empate? La duodécima, un lugar que seguramente a comienzo de temporada habría firmado cualquier deportivista.