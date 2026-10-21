El Dépor ya conoce el horario del partido del regreso del parón ante el Alavés

Villares controla un balón ante el central Ndukwe durante el Dépor-Levante en Riazor EC

El Deportivo ya conoce el horario de su regreso a la competición después del próximo parón por los compromisos de las selecciones nacionales. El conjunto blanquiazul visitará al Alavés el domingo 21 de noviembre a las 14.00 horas en Mendizorroza, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de Primera División.

De esta forma, el Dépor tiene ya establecidos los horarios de sus partidos hasta el segundo receso internacional de la temporada y del primero que disputará a la vuelta. El parón tendrá lugar el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, después de la jornada 12, en la que los coruñeses visitarán al Espanyol el sábado 7 a las 16.15 horas.

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El calendario supone un cambio respecto a las semanas previas al parón, en las que el equipo de Antonio Hidalgo encadenará cuatro encuentros consecutivos a las 21.00 horas, tres de Liga (Levante, Atlético de Madrid y Osasuna) y uno de Copa del Rey (Auriense). El Dépor afrontará después dos compromisos en horarios más tempranos, primero ante el Espanyol y posteriormente en Vitoria.

En estos momentos, el Alavés ocupa la séptima posición de la clasificación, con once puntos después de nueve jornadas, en las que ha sumado tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. El conjunto vitoriano atraviesa una racha negativa, con dos derrotas consecutivas ante el Atlético de Madrid (1-2) y el Celta (2-1), después de un inicio de temporada en el que había conseguido tres triunfos y un empate en sus cuatro primeros partidos. Antes de recibir al Dépor, todavía tendrá que disputar tres encuentros de Liga, ante el Málaga, el Barcelona y el Sevilla.

Calendario del Dépor hasta el parón y a la vuelta

Jornada 10: Atlético-Dépor, sábado 24 de octubre, 21.00 horas

1.ª ronda de Copa: Auriense-Dépor, jueves 29 de octubre, 21.00 horas

Jornada 11: Dépor-Osasuna, lunes 2 de noviembre, 21.00 horas

Jornada 12: Espanyol-Dépor, sábado 7 de noviembre, 16.15 horas

Jornada 13: Alavés-Dépor, domingo 21 de noviembre, 14.00 horas