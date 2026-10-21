De trece cesiones atléticas al Deportivo, dos acabaron en propiedad

José María Giménez salta a por un balón con Héctor Bellerín durante el partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports entre Deportivo y Betis EFE/Cabalar

José María Giménez no es ni de lejos el primer caso de cesión del Atlético al Deportivo. De los 26 jugadores que ficharon por el Deportivo procedentes del conjunto colchonero, exactamente la mitad (13) lo hicieron mediante un préstamo de una temporada de duración.

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Rafa (1959-60) fue el primero. Dos décadas después llegó Doforno (1979-80) y más adelante Cárdeno (1985-86). Las operaciones de cesión se multiplicaron en el siglo XXI. El primer caso fue el de Zé Castro (2008-09), sobre el que el Deportivo ejecutó opción de compra. Después llegaron Rubén Pérez (2010-11), Sílvio y Pizzi (2012-13), Borja Bastón (2013-14), Mollejo y Javi Montero (2019-20) y Josep Calavera y Mario Soriano (2021-22). Sobre el alcalaíno, todavía en la plantilla coruñesa, el Deportivo ejerció opción de compra en el verano de 2022.

En caso de que Josema Giménez prolongue su estancia en el Deportivo la próxima temporada, quizá en propiedad, tampoco sería el primero. Ya lo hicieron antes Zé Castro y su actual compañero Mario Soriano.