Aubameyang encara la cuenta atrás de su recuperación

Aubameyang celebra su gol ante el Getafe FERNANDO FERNÁNDEZ

El regreso de Aubameyang es una de las grandes incógnitas que rodean en este momento al Deportivo. El gabonés continúa inmerso en su proceso de recuperación de la rotura parcial del menisco externo que sufrió en su rodilla derecha y, aunque su deseo es volver cuanto antes, el calendario invita a la prudencia. Hasta el momento, el delantero ya se ha perdido los encuentros ante Real Sociedad y Levante y tampoco estará disponible para la visita de este sábado al Atlético de Madrid ni para el compromiso de Copa del Rey frente al Auriense. Su reaparición podría llegar antes del próximo parón, aunque el escenario más cauteloso apunta a su vuelta una vez superada la ventana internacional, con el Alavés como posible rival para volver a vestirse de corto el fin de semana del 22 de noviembre.

Los plazos definitivos dependerán de cómo evolucione su rodilla en los próximos días. Aubameyang fue operado el pasado 24 de septiembre en el Centro Olympia de Madrid por el traumatólogo gallego Manuel Leyes, que se encargó de resolver la lesión que el futbolista había sufrido en el menisco de la rodilla de su pierna derecha durante el encuentro de Liga ante el Betis. El jugador recibió el alta hospitalaria el mismo día de la operación y regresó a A Coruña para iniciar su recuperación. El pasado viernes presenció, sin muletas y en aparente buen estado físico, el choque ante el Levante desde su palco privado en el estadio de Riazor.

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En este momento, el artillero lleva ya cuatro semanas de baja y, por lo tanto, se acerca a un periodo en el que podría comenzar a contemplarse su regreso progresivo al grupo, con la vista puesta en ir recuperando sensaciones para competir sin asumir riesgos innecesarios. El mensaje del traumatólogo tras la operación, durante su intervención en el programa A Penaltis de Radio Galega, fue tranquilizador. “Tenía una rotura del menisco externo. Le quitamos un poco, pero el resto de la rodilla está bien. La recuperación será como la de un futbolista joven”, apuntó el médico. “Su rodilla apenas tiene desgaste, es muy raro encontrar una así, sorprende. Es la primera lesión articular que tiene en su carrera, es algo inaudito. Si va todo bien, a corto plazo no habrá secuelas”, explicó Leyes, que destacó el buen estado físico del atacante.

Marcar diferencias

La vuelta de Aubameyang cobra especial importancia por el momento que atraviesa el Deportivo. El conjunto blanquiazul encadena cinco partidos sin ganar y necesita encontrar soluciones para recuperar la dinámica positiva con la que comenzó la temporada. La falta de resultados ha frenado el impulso de las primeras jornadas y el equipo coruñés busca recuperar argumentos ofensivos para volver a sumar de tres.

En ese contexto, recuperar al gabonés supondría una gran noticia para Antonio Hidalgo y solo hay que echar un ojo a sus cifras para confirmar esta afirmación. El delantero comenzó el curso como titular indiscutible y anotó de forma consecutiva en los cinco primeros encuentros, una racha que se terminó con el tanto que logró en el empate ante el Getafe en el Coliseum. Uno de sus partidos más destacados fue ante el Villarreal, ya que se marchó del Estadio de La Cerámica siendo decisivo en la remontada del cuadro blanquiazul con un gol y dos asistencias en su casillero personal. Su primera y única suplencia hasta el momento sucedió ante el Betis, en el último encuentro antes del parón internacional, en una semana marcada por las rotaciones debido a la jornada intersemanal. Unos días después se desveló que durante ese partido había sufrido las molestias que terminaron obligándolo a pasar por el quirófano.

Pero su participación en el arranque del campeonato había ido más allá de los goles y le había convertido en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo.

Su aportación, en cifras

Aubameyang ha demostrado en los 560 minutos de competición que ha disputado hasta el momento que es un delantero capaz de marcar diferencias en el área. Según los datos de Driblab, su promedio de 0,75 goles por cada 90 minutos supera ampliamente los del delantero promedio de Primera División (0,4). Por otro lado, no solo destaca por su capacidad para ver portería, sino también por la precisión de sus remates: el 58,8% de sus disparos van entre los tres palos, frente al 41,7% de la media de los atacantes de la categoría. De hecho, a pesar de llevar cuatro semanas fuera del equipo, continúa siendo el futbolista blanquiazul que más veces ha disparado a puerta, con un total de diez, y seguido por Asp Jensen (6), Nsongo Bil (4), Yeremay y Mario Soriano (3) y con David Mella en la quinta posición (2). Además, su porcentaje de finalización alcanza el 29,4%, casi el doble que registra el promedio de la Liga (15,7%). Es decir, que el gabonés no necesita acumular un gran volumen de disparos para convertir sus ocasiones en goles.

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Sin embargo, su aportación no se limita a la definición. El delantero genera 1,35 ocasiones por cada 90 minutos, por encima de las 0,95 de la media, y también sobresale en la participación directa en los goles, con 0,3 asistencias por partido completo, casi el triple de las que registra el atacante promedio (0,11). En volumen de remates, sus 2,55 también superan ligeramente los 2,48 de referencia. Aunque sus porcentajes de pase y sus recuperaciones se sitúan algo por debajo de la media, sus cifras ofensivas dibujan el perfil de un futbolista que a sus 37 años no solo aporta gol, sino que también genera un gran porcentaje del peligro de su equipo y encuentra constantemente a sus compañeros en posiciones favorables.

Estadísticas de Aubameyang según Driblab Driblab

De momento, el Deportivo deberá afrontar los próximos compromisos sin Aubameyang, con la visita al Metropolitano y la primera eliminatoria del torneo copero como siguientes obstáculos. Después llegarán los partidos ante Osasuna en Riazor y frente al Espanyol en el RCDE Stadium (cuando se cumplirían las seis semanas desde la operación), antes del nuevo parón. En el caso de que su vuelta se produzca en el plazo de ocho semanas deslizado por el doctor Leyes, cuadraría con el próximo 19 de noviembre, justamente en plena ventana de partidos de las selecciones. O lo que es igual, el choque ante el Alavés, dentro de cuatro jornadas, aparece como la posibilidad más real para su reaparición una vez superado ese periodo, con el reencuentro del gabonés con el Barcelona como siguiente cita destacada en el calendario, en la que, si todo va como lo previsto, se espera que ya esté otra vez su acostumbrado nivel.