Adama Traoré, el eterno revulsivo del Dépor

Adama Traoré realiza un remate durante el Dépor-Levante en Riazor Quintana

Adama Traoré sigue esperando su primera titularidad con el Deportivo. El extremo es, junto a Zakaria Eddahchouri, el único futbolista de la rotación habitual de la plantilla que todavía no ha aparecido en el once inicial de Antonio Hidalgo esta temporada. Una lista en la que no entran los porteros suplentes ni Arnau Comas y Dani Barcia, a quienes el club y el entrenador ya habían trasladado que, en principio, tendrían un protagonismo reducido.

Adama llegó a A Coruña el 27 de agosto, con la Liga ya empezada y después de pasar un tiempo sin equipo, por lo que se incorporó sin una pretemporada convencional. Hidalgo pidió paciencia desde el primer momento, pero también empezó a darle minutos pronto. El técnico encontró en el catalán una alternativa para cambiar el ritmo de los partidos y recurrió a él por delante de otras opciones ofensivas, incluso cuando todavía estaba lejos de su mejor condición física.

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Su estreno en Villarreal estuvo marcado por el gol en propia puerta que permitió al conjunto local ponerse por delante, aunque también dejó ver su capacidad para conducir y ganar metros. Después llegaron las apariciones ante el Getafe y el Sevilla, en las que volvió a ofrecer una alternativa desde el banquillo. En el encuentro contra los andaluces, la expulsión de Angeliño condicionó sus posibilidades de hacer daño.

Desde entonces, Adama ha ido sumando más minutos. Disputó un cuarto de hora en el empate frente al Betis, tuvo 33 minutos en la derrota ante la Real Sociedad y dispuso de otros 28 en el 1-1 contra el Levante. En Anoeta protagonizó una de sus actuaciones más prometedoras, con varias acciones de peligro e incluso opciones para marcar. Ante los granotas volvió a saltar al campo en la segunda mitad y puso dos buenos centros. Su participación sigue constante, aunque todavía no ha dado el salto al once.

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La situación contrasta con la de otros futbolistas que también han tenido una presencia intermitente. Angeliño, por ejemplo, solo ha participado en dos encuentros, pero ya fue titular en uno de ellos, el que terminó con su expulsión ante el Sevilla. Adama acumula seis apariciones y ninguna desde el inicio.

Hidalgo volvió a referirse a su evolución antes del encuentro ante el Levante. "Ha tenido ese inconveniente de no hacer pretemporada. Se va encontrando mejor físicamente y el parón le vino fenomenal. Va entendiendo lo que le pedimos con y sin balón. Es un proceso y veremos cuándo decidimos ponerlo de inicio", explicó el técnico.

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Estas palabras confirman que Hidalgo ya ve avances en dos aspectos fundamentales: la condición física y la comprensión del juego colectivo. Adama llegó avalado por su velocidad y su capacidad para desbordar, cualidades que pueden resultar especialmente útiles en Primera División. Pero el cuerpo técnico también necesita que sepa interpretar cuándo acelerar, cómo colocarse sin balón y qué hacer cuando el rival le cierra los espacios.

El parón le ha permitido ganar tiempo para trabajar esos detalles. Ahora queda por comprobar si ese progreso se traduce en una oportunidad de inicio. Por el momento, Adama sigue siendo el recurso que Hidalgo guarda para las segundas partes. El eterno revulsivo.