Un nuevo tropiezo de Patiño condena al Bochum a una nueva derrota

Charlie Patiño durante un entrenamiento con el Bochum VfL Bochum

Si la adaptación de Charlie Patiño en el Deportivo no fue sencilla, en Alemania las cosas tampoco le están yendo demasiado bien. Al menos no por ahora. Con la temporada ya iniciada, el mediocentro inglés puso rumbo a tierras germanas para jugar cedido en el Bochum de Segunda División y, desde su llegada, tan solo ha disputado 90 minutos en cinco jornadas de la competición doméstica, a los que hay que sumar otro partido completo; el que jugó durante el parón internacional contra el Osnabruck. Este pasado fin de semana, Patiño volvió a participar en un encuentro liguero, pero el desenlace fue para olvidar: cometió un penalti en la primera acción en la que participó tras salir desde el banquillo.

El Bochum jugó contra el Kaiserslautern, uno de los equipos que se codea con los puestos altos de la clasificación. Patiño partió como suplente e ingresó al terreno de juego en el minuto 72 en sustitución de Mats Pannewig, con el 1-0 en contra en el electrónico. Pero lejos de acercar a su equipo al empate, el futbolista cedido por el Deportivo ayudó al Jaiserslautern a conseguir el segundo tanto. Tres minutos después de entrar y en su primera acción con participación directa, cometió penalti por un codazo. Primero trató de despejar un balón colgado al área, pero falló y, en el segundo intento por alejar la pelota del área, esta vez de cabeza, impactó con su codo en la cabeza de Elvedi, algo que el árbitro castigó con la pena máxima. Semih Sahin, desde el punto de penalti, se encargó de convertir en gol el error de Patiño y poner en el marcador el 2-0 definitivo.

Charlie Patiño vuelve al banquillo en una nueva derrota del Bochum Más información

El resultado, además de poner el foco sobre el jugador que todavía es posesión del Deportivo, prolonga la mala racha del Bochum, que acumula ya tres jornadas cayendo derrotado y cuatro sin ganar. Su último triunfo se remonta al 5 de septiembre, cuando venció al Dynamo Dresden (1-2) con Patiño en el banquillo y sin participación alguna. Tras ocho jornadas ligueras, el conjunto de la cuenca del Ruhr marcha en la decimosexta posición con siete puntos merced a dos victorias y un triunfo.

Cesión de altos y bajos

Patiño no termina de asentarse en el conjunto alemán. De hecho, tan solo acumula una titularidad. Fue en la derrota ante el Hannover, partido en el que disputó 72 minutos. Salió del campo con el 2-0 en contra y, cinco minutos después, su equipo recortó distancias, aunque no las suficientes para puntuar (2-1).

Sin embargo, en el siguiente encuentro se quedó sin jugar. En el regreso de la competición germana tras el parón –en Alemania paran las dos primeras categorías durante las ventanas de selecciones–, el mediocentro inglés siguió la derrota de su equipo contra el Arminia Bielefeld (0-1) desde el banquillo. Todo ello después de completar el amistoso contra el Osnabruck de la misma categoría y, además, ganar de forma solvente (4-1)

De esta forma, el objetivo inicial de la cesión de Patiño a la Segunda División alemana no está saliendo todo lo bien que debería. El Deportivo y el propio jugador acordaron su préstamos al Bochum con la idea de que buscase continuidad, aunque fuese en una liga menor. Fue Patiño uno de los sacrificados debido al overbooking que en su momento existía en la medular. Más tarde, se le sumó Teun Gijselhart, aunque en su caso puso rumbo al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Todo debido al poco protagonismo que el inglés había tenido con el conjunto blanquiazul en la categoría de plata. Y es que bajo las órdenes de Imanol Idiakez, Óscar Gilsanz y Antonio Hidalgo, el futbolista con raíces coruñesas solamente disputó doce encuentros como titular de los 39 en los que participó. Así, se marchó de A Coruña con un total de 1.365 minutos repartidos en dos cursos entre Liga y Copa del Rey.

Todavía queda temporada por delante y, aunque este fin de semana las cosas no le han salido demasiado bien, Patiño sigue tratando de asentarse en Alemania.