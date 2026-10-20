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Dépor

Rubén López, presente en la vuelta al trabajo del Deportivo

El canterano fue la principal noticia en el primer entrenamiento de la semana

Dani Fernández
Dani Fernández
20/10/2026 14:47
Rubén López entrena con el primer equipo este martes en Abegondo
Rubén López entrena con el primer equipo este martes en Abegondo
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El Deportivo comenzó este martes a preparar la visita del sábado (21.00 horas) al Atlético de Madrid con una novedad procedente del Fabril. Rubén López se incorporó al trabajo con el primer equipo en una sesión en la que Antonio Hidalgo empezó a perfilar el próximo compromiso liguero. 

El de Silleda está siendo uno de los futbolistas más destacados del filial blanquiazul en estas primeras jornadas en Primera Federación. Ha sido titular en todos los encuentros salvo uno, ejerció de capitán hasta el regreso de Hugo Ríos a la portería e incluso anotó un gran gol ante el Cacereño en Riazor. La llamada del primer equipo le vuelve a poner bajo las órdenes del técnico catalán, quien le ofreció 74 minutos en Segunda División la campaña pasada antes de que en enero saliese cedido al Pontevedra en busca de más continuidad.

Además de Rubén, el Deportivo recuperará una pieza importante en el centro del campo para el duelo en el Metropolitano. Lorenzo Amatucci volverá a estar disponible después de haber cumplido ante el Levante la sanción derivada de su expulsión frente a la Real Sociedad. 

Bright Ede, durante el encuentro ante el Levante

Bright Ede ya conoce el diagnóstico de su lesión

Más información

El italiano es el único jugador que recupera el Deportivo, que el lunes a última hora de la tarde confirmó la baja de Bright Ede. El central, al igual que Eddahchouri, Casadó y Aubameyang, estuvo con trabajo personalizado.

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