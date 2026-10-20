Rubén López, presente en la vuelta al trabajo del Deportivo

Rubén López entrena con el primer equipo este martes en Abegondo RCD

El Deportivo comenzó este martes a preparar la visita del sábado (21.00 horas) al Atlético de Madrid con una novedad procedente del Fabril. Rubén López se incorporó al trabajo con el primer equipo en una sesión en la que Antonio Hidalgo empezó a perfilar el próximo compromiso liguero.

El de Silleda está siendo uno de los futbolistas más destacados del filial blanquiazul en estas primeras jornadas en Primera Federación. Ha sido titular en todos los encuentros salvo uno, ejerció de capitán hasta el regreso de Hugo Ríos a la portería e incluso anotó un gran gol ante el Cacereño en Riazor. La llamada del primer equipo le vuelve a poner bajo las órdenes del técnico catalán, quien le ofreció 74 minutos en Segunda División la campaña pasada antes de que en enero saliese cedido al Pontevedra en busca de más continuidad.

Además de Rubén, el Deportivo recuperará una pieza importante en el centro del campo para el duelo en el Metropolitano. Lorenzo Amatucci volverá a estar disponible después de haber cumplido ante el Levante la sanción derivada de su expulsión frente a la Real Sociedad.

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El italiano es el único jugador que recupera el Deportivo, que el lunes a última hora de la tarde confirmó la baja de Bright Ede. El central, al igual que Eddahchouri, Casadó y Aubameyang, estuvo con trabajo personalizado.