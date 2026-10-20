Mario Soriano ya tiene mando en plaza en Primera División

Mario Soriano recibe indicaciones de Antonio Hidalgo durante el Deportivo-Levante Quintana

Mario Soriano recupera el mando en plaza en A Coruña. El centrocampista madrileño vive una condición de titular perenne con el Deportivo. Pero en su estreno en Primera División, había sufrido para soportar la exigencia de los partidos. Hasta que una vez entrado el mes de octubre, ha cogido de nuevo la ascendencia de futbolista intocable para Antonio Hidalgo.

Y es que el centrocampista madrileño acumula tres partidos consecutivos jugando los 90 minutos más tiempos añadidos, algo impensable al inicio de curso, cuando acumuló cuatro sustituciones seguidas y se perdió en torno al 24% del tiempo total de competición.

Sin embargo, coincidiendo con las ausencias de Lorenzo Amatucci entre su lesión en el aductor y la sanción por ver la tarjeta roja en Donosti, el ‘Joker’ ha vuelto a consolidar su plaza fija en la medular blanquiazul. Esa que no se entiende del mismo modo sin su presencia.

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Soriano no ha perdido en ningún momento su etiqueta de titular pese al ascenso, pues únicamente fue suplente ante el Sevilla. En la jornada 6, que coincidió en medio de una semana, Hidalgo apostó por la prudencia y lo dejó en el banco de inicio... justamente 80 partidos después de la última vez. Porque Mario no participaba en un encuentro entrando como reserva desde el ya lejanísimo 6 de octubre del 2024, cuando Idiakez le dio entrada como suplente en un 0-0 contra el Málaga en Riazor.

Aquel día fue la última vez que el ‘21’ el Deportivo arrancó un duelo liguero sin el menudo centrocampista en el verde, hasta el citado duelo frente al combinado hispalense, en el que Soriano entró tras 57 minutos... después de completar los 90 menos de 72 horas antes en Getafe. La cercanía entre encuentros obligó a Hidalgo a rotar y el alcarreño fue uno de los ‘sacrificados’, aunque finalmente fue reclutado por el cuerpo técnico para tratar de darle la vuelta a un partido que, finalmente, supuso la primera derrota blanquiazul en lo que va de liga.

Desde entonces, Soriano lo ha jugado todo y ha recuperado la trascendencia absoluta que se ganó el pasado curso con Hidalgo en la sala de máquinas del combinado coruñés. Porque Mario ya se ha afianzado en el top-10 de los centrocampistas de la Liga con mejores números en volumen de pases (55,7 por cada 90 minutos) y precisión (91,2 %), siempre según los datos de Driblab. Pero también destaca en cambios de juego exitosos (3,8), pases al último tercio (6,23), pases progresivos completados (13,1) o progresión de balón con pase (13,4 metros).

Bajo presión

Sin embargo, más allá de estas buenas cifras en las métricas relacionadas con el pase, está el cómo. Porque no tiene la misma dificultad ejecutar con libertad que hacerlo perseguido por futbolistas de la máxima élite. Es el caso de Soriano, que ya se ha consolidado como el segundo futbolista de Primera División que más pases ejecuta bajo presión (43), entendidos como tal aquellos que se realizan con un contrario a un máximo de dos metros. Solo le supera en cuanto a este volumen total el culé Xavi Espart, que compite en un equipo con mucha más cuota de balón que el Dépor.

Pero Soriano no sobresale únicamente en cuanto a cantidad, sino en cuanto a acierto. También en precisión en este tipo de acciones límite es segundo a nivel global de la élite española Mario, que ha acertado 37 de esos 43 envíos intentados. Únicamente otro ‘regista’ como Gonzalo Villar, del Elche, supera al futbolista blanquiazul.

Incidencia técnico-táctica de Mario Soriano. Datos comparados con los centrocampistas de la Liga 2026-27 (jornadas 1-9) Driblab

Es decir, darle el balón al ‘Joker’ es casa, como demuestra su 93% de tasa de retención de balón —de cada 100 veces que recibe la pelota, solo pierde 7—. Eso lo sabe el Dépor, que se ha abonado al 'Mariosistema' y ha convertido al menudo futbolista en el octavo centrocampista de la Liga que más toques de balón maneja de media, con 73,9. En una estadística que comandan medios del Barça, el Atlético de Madrid o el Villarreal, el madrileño se cuela como el primero del resto y recalca la trascendencia de un equipo que juega a su son, como ya sucedía en Segunda el pasado curso.

Y es que el pasado curso, el cuadro herculino vivió sus mejores momentos cuando acercó al ‘21’ a la base de la jugada y le alejó de la mediapunta. Así está siendo también en una Primera en la que está a la altura. El chico que se desarrolló como enganche en la Academia del Atlético de Madrid, llegará este sábado al Metropolitano convertido en un 'todocampista' que crece cuanto más tiempo se pase en contacto con el balón.