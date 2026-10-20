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Dépor

Mario Soriano y un sueño de 13 años que cumplirá con otros colores

El madrileño debutará en el Metropolitano después de quedarse a las puertas de hacerlo vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
20/10/2026 05:00
Mario Soriano, durante su etapa en el juvenil del Atlético de Madrid
Mario Soriano, durante su etapa en el juvenil del Atlético de Madrid
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Como cualquier atlético, Mario Soriano soñó durante su infancia y adolescencia con jugar en el Vicente Calderón primero y el Metropolitano, después. La diferencia entre el actual centrocampista del Deportivo y el resto de niños es que el madrileño de 24 años fue uno de ‘elegidos’ con el don imprescindible para ser captado por el equipo colchonero, donde se desarrolló como hombre y como deportista que ha acabado compitiendo en la máxima élite.

Soriano pertenece al selecto grupo de apenas el 0,10 % de practicantes de fútbol que alcanzan la Primera División en España. Aunque la suya ha sido una carrera que ha tenido que cimentar desde Primera Federación hasta convertirse, por pleno derecho, en integrante de la máxima categoría, Mario es un afortunado por haber llegado donde otros no han podido. Sin embargo, el próximo sábado lo será mucho más. Porque el alcarreño debutará en el estadio del Atlético de Madrid. Un hito que llegó a tener cerca en el año 2021, cuando llegó a ser citado por el Cholo Simeone para dos partidos de Primera División.

Un juvenil

Por aquel entonces, el ‘Joker’ tenía 18 años y jugaba ya en el Atlético Madrileño junto a otros ‘conocidos’ como Giuliano Simeone o Sergio Camello, a pesar de ser todavía juvenil de tercer año. Soriano había ingresado en la cantera colchonera en 2007, con apenas cinco años y durante parte de su formación fueron dos los Soriano Carreño que compitieron en las categorías inferiores rojiblancas, pues su hermano Dani, hoy nutricionista y entrenador del Juvenil B del Ural en A Coruña, también jugó en la base atlética.

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Así, Mario fue capaz de imponerse a sus propias limitaciones físicas para ir progresando en el Atleti y debutar con el primer equipo en Copa del Rey, en la cancha del Cornellà. Fue su mejor regalo de Reyes, el 6 de enero del 2021. Unos días después, llegaron las dos convocatorias ante el Celta y el Sevilla, en las que Soriano pudo disfrutar en primera persona de cómo es vivir un partido en el Metropolitano desde el césped y vestido de corto. Pero no llegó su estreno y tras marcar de penalti y caer ante el Madrid en cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil que el Dépor ganó, acabó encontrando acomodo ese verano del 2021 en el propio equipo coruñés.

Vestido de blanquiazul lleva ya 168 encuentros y un ascenso. Entre ellos figura el que jugó ante 'su' Atlético en Copa del Rey el pasado curso en Riazor. Especial, pero no tanto como el de este sábado, cuando se presentará en su casa como futbolista de Primera de pleno derecho.

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