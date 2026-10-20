El Deportivo respira aliviado: Noé Carrillo esquiva la lesión

Noé Carrillo, durante el partido ante el Oporto Quintana

El Deportivo se lleva una buena noticia en medio de unas semanas excesivamente complicadas y pesadas en el apartado físico. Noé Carrillo no sufre una rotura muscular, tal y como han confirmado las pruebas médicas a las que se ha sometido después de tener que abandonar el terreno de juego en el encuentro del pasado sábado del Fabril ante el Lugo en el Anxo Carro. El centrocampista presenta una contusión que por el momento le impide entrenarse con normalidad, pero podrá regresar a la competición cuando remitan las molestias.

La preocupación se instaló en el Deportivo durante el derbi disputado ante los albivermellos. Noé, que bajó con el filial para disfrutar de su primera titularidad del curso y así coger ritmo de competición, solicitó el cambio en torno a la hora de partido tras sentir un pinchazo. El de Teo se sentó sobre el césped y, mirando hacia el banquillo, pidió el cambio para finalmente abandonar el campo con cara de decepción. Una imagen que hizo temer que pudiera tratarse de una nueva lesión muscular.

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Las primeras impresiones tampoco invitaban al optimismo. Manuel Pablo reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro que la dolencia tenía apariencia de rotura. "Parece una rotura muscular", indicó el técnico grancanario. Finalmente, para alegría del Deportivo, los exámenes médicos han descartado ese diagnóstico, aunque el jugador necesitará reposo para recuperarse de la contusión.

Su disponibilidad para los próximos compromisos dependerá de cómo evolucione en los siguientes días. A priori, su presencia este sábado parece complicada tanto con el Fabril como con el primer equipo. El filial recibirá al CD Extremadura en Riazor a las 13.00 horas, mientras que el primer equipo visitará al Atlético de Madrid en el Metropolitano a las 21.00. Noé, que sufrió un esguince de tobillo en el Teresa Herrera ante el Real Madrid, ya había trabajado con Antonio Hidalgo durante las últimas semanas, participó en la segunda mitad en el amistoso frente al Oporto y entró en la lista de convocados contra la Real Sociedad y Levante.