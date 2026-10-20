El Deportivo, el equipo que se marchita en otoño

Luismi Cruz, durante el encuentro ante el Valladolid en octubre de 2025 Quintana

El Deportivo ha pasado en apenas unas semanas de convertirse en una de las grandes sorpresas del regreso a Primera División a buscar la manera de frenar una dinámica que ya recuerda a los momentos más complicados de la pasada temporada. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo arrancó el curso por encima de las expectativas, tanto en el mercado de fichajes como sobre el césped, con una capacidad competitiva que le permitió sumar ante grandes rivales y encadenar actuaciones que alimentaron la ilusión de todo el deportivismo. Sin embargo, el equipo blanquiazul acumula ya cinco partidos consecutivos sin celebrar una victoria, una racha que vuelve a coincidir en octubre, un mes que el curso pasado también terminó convirtiéndose en un obstáculo para el cuadro coruñés.

El regreso del Deportivo a la máxima categoría comenzó con argumentos que invitaban al optimismo. Tras ocho años lejos de la élite, los dos primeros encuentros terminaron en empate y la primera gran alegría llegó en Riazor, cuando se impusieron al Valencia, un triunfo que supuso un impulso importante para un equipo que estaba demostrando que no necesitaba demasiado tiempo para adaptarse al ritmo de la categoría, siempre con la premisa de tener a un Aubameyang estelar en la punta del ataque blanquiazul.

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La confirmación llegó en la siguiente jornada. El Deportivo visitó La Cerámica y se llevó los tres puntos ante un Villarreal todavía en construcción, después de una gran remontada en un escenario de máxima exigencia. Esto permitió al conjunto dirigido por Hidalgo encadenar dos triunfos para continuar inflando un colchón de puntos que la dinámica actual ha hecho que cobre todavía más importancia y que permite al equipo herculino mantenerse noveno en la clasificación pese a llevar más de un mes sin sumar de tres. Pero la victoria ante el submarino amarillo fue la última hasta la fecha.

En el siguiente compromiso mantuvo su condición de invicto con un empate ante el Getafe en el Coliseum y la primera derrota del curso llegó en la sexta jornada, cuando el equipo coruñés cayó en Riazor ante el Sevilla y puso fin a ese gran arranque, aunque continuó encontrando motivos para creer en su capacidad de reacción. De hecho, pocos días después volvió a puntuar ante otro rival de Champions gracias a que Diego Villares empató el encuentro ante el Betis en el minuto 87. Sin embargo, el paso de las jornadas no ha servido para volver a la senda de la victoria. Tras la ventana internacional, al Deportivo le tocó visitar Anoeta y cayó ante la Real Sociedad, aunque, a pesar de llegar a ponerse 3-0, logró recortar distancias a través de Mario Soriano y Yeremay para tener opciones de pelear el empate hasta el final.

El pasado viernes, el Deportivo regresó a Riazor para recibir al Levante, un rival directo en la pelea por la permanencia, con la oportunidad de dejar atrás una dinámica negativa que empieza a repetirse en el calendario. Pero volvió a quedarse a medias. El encuentro terminó con tablas en el marcador y aumentó las dudas del equipo blanquiazul, que tampoco firmó su mejor actuación ni dio el paso que necesitaba para cambiar la tendencia y recuperar la solidez que le permitió sorprender en el inicio de su regreso a Primera, aunque la caída de resultados coincide con un periodo en el que Hidalgo ha tenido que asumir las bajas de Aubameyang, Casadó y Zaka.

Un octubre que vuelve a torcerse

Para encontrar una racha idéntica a la actual, hay que irse justamente a estas mismas fechas, pero del año pasado, cuando el equipo coruñés atravesó una secuencia de resultados muy similar. Entonces, los blanquiazules también encadenaron cinco jornadas ligueras sin ganar, con el mismo número de empates (Eibar, Almería y Valladolid) y de derrotas (Málaga y Racing de Santander). En aquella ocasión, el Deportivo también comenzó a perder impulso durante el otoño, aunque la última vez que encadenó cinco partidos sin conocer la victoria fue entre finales de diciembre y principios de enero de 2026, aunque aquella vez fueron tres derrotas y dos empates. A pesar de ello, la temporada terminó de la mejor forma posible, con el regreso a Primera en Valladolid.

Ahora, en su vuelta a la élite, la historia vuelve a repetirse en un momento en el que la exigencia es todavía mayor y cada punto adquiere un valor especial en la lucha por la salvación. El Deportivo ha perdido la inercia positiva con la que comenzó las primeras jornadas y vuelve a encontrarse con un octubre que ya se ha convertido en un mes complicado para Antonio Hidalgo. Además, el próximo compromiso no parece el escenario más sencillo para cambiar esta dinámica. El Deportivo visitará este sábado al Atlético de Madrid en el Metropolitano (21.00 horas), una salida exigente en la que tendrá que ofrecer su mejor versión y afrontar una nueva baja, en este caso la de Bright Ede.

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En 2024, la situación fue similar para el cuadro blanquiazul en el mes de octubre, y también encadenó una racha con exactamente el mismo número de jornadas sin celebrar un triunfo. Por otro lado, en el caso de no lograr la victoria, la racha se ampliará a seis partidos consecutivos sin ganar y, para encontrar una secuencia de resultados negativos tan larga, hay que remontarse nuevamente al otoño, en este caso a finales de septiembre y principios de octubre de 2023, cuando el conjunto coruñés todavía competía en Primera RFEF. En aquel tramo encadenó cinco empates y dos derrotas, una secuencia que alimentó las dudas durante el inicio de una temporada que también terminó con un desenlace muy diferente al conseguir el ascenso a Segunda División y poner fin a una larga y complicada etapa en la tercera categoría del fútbol español.

Ahora, el contexto es distinto, ya que la prioridad del Deportivo pasa por consolidarse en la máxima categoría. Sin embargo, el paralelismo con el pasado vuelve a estar presente y octubre se le resiste, una vez más, al equipo dirigido por Hidalgo.