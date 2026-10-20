Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor prepara su celebración del Samaín con Suso Martínez como maestro de ceremonias

Tendrá lugar en el Museo del club, con un recorrido por lugares emblemáticos del estadio de Riazor

Sergio Baltar
20/10/2026 19:48
Javier AlborÃ©s.Puerto de A CoruÃ±a.Ãltima visita guiada del aÃ±o con Suso MartÃ­nez.
Suso Martínez, durante una visita guiada al Puerto de A Coruña
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A pocos días de la tradicional fiesta de Samaín, el Deportivo anunció ayer que prepara para esa señalada fecha una iniciativa muy especial. La entidad blanquiazul presenta Samaín Blanquiazul, una experiencia especial en el ‘Dépor Museo&Tour’ que invita a descubrir la historia del club y los rincones del estadio de Riazor,  a través de relatos, misterios y sorpresas el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Así lo indica el club en un comunicado difundido a través de su página web.

Así, en la noche en la que, según la tradición, los muertos regresan al mundo de los vivos, Suso Martínez, actor, historiador y guía turístico, se caracterizará como el presidente del Real Club Deportivo de la Sala Calvet para guiar los visitantes por una experiencia que propone descubrir el estadio y la historia blanquiazul desde una perspectiva diferente.

Noé Carrillo, durante el partido ante el Oporto

El Deportivo respira aliviado: Noé Carrillo esquiva la lesión

Más información

Suso Martínez cuenta con una amplia trayectoria dando vida a personajes históricos y descubriendo lugares, episodios y relatos singulares, especialmente en la ciudad de A Coruña. El guión de la visita es de Rubén Ventureira, director editorial del Grupo El Ideal Gallego e historiador del Deportivo, que acercará un vistazo original a la historia del club y a algunos de sus episodios más fascinantes.

Arsenio, presente

Desde los orígenes del Deportivo en la Sala Calvet hasta la figura de Arsenio Iglesias, pasando por los misterios que rodean al estadio de Riazor, la influencia de la meteorología en la historia del equipo o el vínculo entre el deportivismo y el imaginario de las ‘meigas’, ‘Samaín Blanquiazul’ invita a redescubrir la memoria blanquiazul a través de historias que van más allá del conocido.

La experiencia incluirá la visita al museo del Dépor y un recorrido por espacios emblemáticos del estadio, en un itinerario de noventa minutos. Las visitas serán en cuatro turnos: el viernes día 30 a las 20.00 y a las 22.00; y el sábado 31 a las 16.00 y a las 18.00 horas.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Javier AlborÃ©s.Puerto de A CoruÃ±a.Ãltima visita guiada del aÃ±o con Suso MartÃ­nez.

El Dépor prepara su celebración del Samaín con Suso Martínez como maestro de ceremonias
Sergio Baltar
Charlie Patiño durante un entrenamiento con el Bochum

Un nuevo tropiezo de Patiño condena al Bochum a una nueva derrota
Esther Durán
Noé Carrillo, durante el partido ante el Oporto

El Deportivo respira aliviado: Noé Carrillo esquiva la lesión
Dani Fernández
Rubén López entrena con el primer equipo este martes en Abegondo

Rubén López, presente en la vuelta al trabajo del Deportivo
Dani Fernández