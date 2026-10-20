El Dépor prepara su celebración del Samaín con Suso Martínez como maestro de ceremonias

Suso Martínez, durante una visita guiada al Puerto de A Coruña Javier Alborés

A pocos días de la tradicional fiesta de Samaín, el Deportivo anunció ayer que prepara para esa señalada fecha una iniciativa muy especial. La entidad blanquiazul presenta Samaín Blanquiazul, una experiencia especial en el ‘Dépor Museo&Tour’ que invita a descubrir la historia del club y los rincones del estadio de Riazor, a través de relatos, misterios y sorpresas el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Así lo indica el club en un comunicado difundido a través de su página web.

Así, en la noche en la que, según la tradición, los muertos regresan al mundo de los vivos, Suso Martínez, actor, historiador y guía turístico, se caracterizará como el presidente del Real Club Deportivo de la Sala Calvet para guiar los visitantes por una experiencia que propone descubrir el estadio y la historia blanquiazul desde una perspectiva diferente.

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Suso Martínez cuenta con una amplia trayectoria dando vida a personajes históricos y descubriendo lugares, episodios y relatos singulares, especialmente en la ciudad de A Coruña. El guión de la visita es de Rubén Ventureira, director editorial del Grupo El Ideal Gallego e historiador del Deportivo, que acercará un vistazo original a la historia del club y a algunos de sus episodios más fascinantes.

Arsenio, presente

Desde los orígenes del Deportivo en la Sala Calvet hasta la figura de Arsenio Iglesias, pasando por los misterios que rodean al estadio de Riazor, la influencia de la meteorología en la historia del equipo o el vínculo entre el deportivismo y el imaginario de las ‘meigas’, ‘Samaín Blanquiazul’ invita a redescubrir la memoria blanquiazul a través de historias que van más allá del conocido.

La experiencia incluirá la visita al museo del Dépor y un recorrido por espacios emblemáticos del estadio, en un itinerario de noventa minutos. Las visitas serán en cuatro turnos: el viernes día 30 a las 20.00 y a las 22.00; y el sábado 31 a las 16.00 y a las 18.00 horas.