Nueve partidos encajando: ni tanto, ni tan determinante

Requena, a la izquierda, acaba de disparar a puerta para perforar la meta deportivista por novena jornada consecutiva, el pasado viernes en la visita del Levante a Riazor QUINTANA

Las alarmas por los nueve encuentros consecutivos encajando gol han saltado en el deportivismo. Esa permeabilidad defensiva deja a cualquier equipo un poco más lejos de sumar, aunque tampoco es que el Deportivo lo haya sufrido en exceso, como atestiguan los 11 puntos que campean en su casillero. Solo hace falta darse una vuelta por el último tercio de existencia del club para dar fe de dos realidades. La primera, que pocas veces han estado los deportivistas por encima de la racha del presente curso. La segunda, que encajar durante muchos partidos consecutivos no ha sido sinónimo de sufrimiento y/o drama.

Para encontrar el precedente más cercano de nueve o más partidos consecutivos recibiendo goles en Liga hay que remontarse a la anterior temporada en Primera. El Deportivo encadenó esa cifra entre las jornadas 17 y 24, las siete primeras con Cristóbal Parralo al mando y las dos últimas con Clarence Seedorf. El Dépor perdió ante Barça (4-0), Celta (1-3), Valencia (1-2), Real Madrid (7-1), Real Sociedad (5-0), Betis (0-1) y Alavés (1-0) y empataron en el aún denominado El Madrigal (1-1) y ante el Levante en Riazor (2-2).

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Entre medias, en las ocho temporadas de la moderna noite de pedra deportivista las mayores rachas se habían establecido en siete encuentros. La primera tuvo lugar en el curso del descenso a Segunda B. La segunda, en la campaña del ascenso a Segunda. Las otras dos, en las dos últimas en la categoría de plata. Para encontrar una racha superior hay que remontarse a la campaña 2016-17. El Dépor de Gaizka Garitano estuvo once jornadas recogiendo pelotas del fondo de su portería. Fue entre las jornadas 5 y 15, aunque semejante sangría no impidió que el Deportivo sumase 8 puntos. Los blanquiazules vencieron al Sporting (2-1) y a la Real (5-1), mientras que empataron en casa ante el Valencia (1-1) y en Granada (1-1). La serie se completó con derrotas ante Leganés (1-2), Atlético (1-0), Barcelona (4-0), Celta (4-1), Sevilla (2-3), Málaga (4-3) y Real Madrid (3-2). El 2-0 al Osasuna en la noche del apagón en Riazor puso fin a la peor serie del último decenio.

Los 19 de Víctor

En los últimos 40 años, desde el curso 1987-88, el Deportivo superó los nueve choques consecutivos recibiendo goles en siete ocasiones. La última fue la de la temporada 2016-17. Y la mayor se produjo una campaña antes, en la 2015-16. La desastrosa segunda vuelta en la única temporada completa con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo tuvo su reflejo en 19 encuentros seguidos, una vuelta entera, sin cerrar su portería. El Deportivo solo fue capaz de ganar un encuentro en ese lapso (2-1 al Levante), aunque al menos arañó nueve empates, a Valencia (1-1), Rayo (2-2), Betis (2-2) y Málaga (3-3) en Riazor y en Anoeta, El Molinón, Balaídos, Sánchez-Pizjuán e Ipurua, todos con el mismo marcador, 1-1, que se ha dado en el presente ejercicio en cinco de las nueve jornadas. Para completar la vuelta entera se produjeron las derrotas contra Villarreal (1-2), Real Madrid (5-0), Espanyol (1-0), Granada (0-1), Athletic (4-1), Atlético (3-0), Las Palmas (1-3), Barcelona (0-8) y Getafe (0-2).

Curiosamente, dos de esas siete largas series de jornadas consecutivas encajando gol tuvieron lugar con Javier Irureta en el banquillo deportivista. Bajo la dirección del técnico vasco, siempre etiquetado de conservador, el Deportivo fue incapaz de mantener su portería a cero en 13 (2000-01) y 12 partidos (2004-05) seguidos.

El doblete de Irureta

Poco después de proclamarse campeón de Liga, el Deportivo enganchó una de sus peores series de partidos encajando goles. Aunque, pese a elevar la serie a 13, fue capaz de ganar más de la mitad de esos encuentros (7), a Málaga (1-3), Racing (2-1), Real Sociedad (4-1), Barcelona (2-3), Numancia (4-1), Villarreal (4-2) y Osasuna (2-1). Además, sumó dos empates en San Mamés (2-2) y ante el Real Madrid en Riazor (2-2). Las derrotas llegaron a domicilio, ante Mallorca (2-1), Las Palmas (2-0), Zaragoza (2-1) y Celta (2-1).

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La otra vez de Irureta fue en su último año al frente de un equipo en decadencia. En esos 12 partidos solo fue capaz de celebrar dos victorias: Espanyol (4-1) y Valencia (1-2). Eso sí, solamente perdió tres, ante Atlético (1-0), Zaragoza (2-3) y Betis (2-0). El resto, siete empates, en casa frente a Real Sociedad (2-2), Sevilla (2-2), Numancia (1-1) y Athletic (1-1) y a domicilio contra Racing (2-2), Mallorca (2-2) y Osasuna (1-1).

También enlazó doce jornadas el Deportivo de José Manuel Corral, en la temporada 1997-98, aunque el primer partido de la serie fue el último de Carlos Alberto Silva como técnico deportivista. Fue entre las jornadas 6 y 17, aunque es cierto que en nueve de los doce encuentros el Deportivo solo encajó un gol. En once se quedó el Dépor de Lotina en la campaña 2009-10. Y en diez, el de Luis Rodríguez Vaz en la temporada 1987-88, única de las siete en Segunda, la del gol salvador de Vicente al Racing.

Si ninguna de esas siete rachas mayores que la actual concluyó con un descenso, las series de jornadas recibiendo goles tampoco resultaron determinantes en las cuatro caídas de categoría sufridas en tiempo recientes. Ocho en la 2010-11 y 2012-13, nueve en la 2017-18 y solo siete en la caída a Segunda B de la pandémica 2019-20. Tres de las cuatro por debajo de la actual y la otra, igualada.