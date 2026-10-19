Giménez ya ha encontrado la forma de disfrutar de su gran afición: "Coruña, vas a conocer a un buen pescador"
El uruguayo aprovechó el día libre para disfrutar de una actividad que ya confesó en anteriores ocasiones que tiene una gran importancia en su vida
Josema Giménez ya ha encontrado la manera de disfrutar de una de sus grandes aficiones durante su estancia en A Coruña y, a unos días de regresar al Metropolitano para medirse al Atleti, el central ha compartido una historia en sus redes sociales en la que aparece vestido para salir a pescar y acompañada de un mensaje que no ha pasado desapercibido: "Coruña, vais a conocer a un buen pescador".
Hace aproximadamente un mes, Giménez reconoció en zona mixta que estaba encantado con su nueva vida en la ciudad herculina y desveló que ya había comenzado a buscar los lugares en los que conseguir el material necesario para practicar esta actividad. "Muy contento, es una ciudad preciosa con una gente magnífica que muestra cariño y amabilidad en el día a día, que no quiere decir que antes no la tuviera", explicó preguntado sobre sus primeras sensaciones en A Coruña. El uruguayo también encontró similitudes entre Galicia y su país natal. "Me hace acordar a mi país por la temperatura y la costa, me encanta caminar por la Marina», confesó.
Fue en esa misma intervención cuando reveló que ya había empezado a dar los primeros pasos para disfrutar de su afición. "El otro día le pregunté a un chico para ver dónde se conseguían las cosas para pescar. Estoy muy contento, muy feliz. Ojalá podamos tener un buen año. Vengo a sumar y a aportar desde donde me toque. Sueño con tener una temporada muy buena y llevar al Dépor a donde merece estar", terminó, dejando claro que la posibilidad de salir a pescar en su nueva ciudad estaba entre sus planes.
Ahora, con su última historia en su cuenta de Instagram, parece que el defensa ha avanzado en esa búsqueda y está preparado para disfrutar de las aguas coruñesas.