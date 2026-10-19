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Dépor

Giménez ya ha encontrado la forma de disfrutar de su gran afición: "Coruña, vas a conocer a un buen pescador"

El uruguayo aprovechó el día libre para disfrutar de una actividad que ya confesó en anteriores ocasiones que tiene una gran importancia en su vida

Esther Durán
19/10/2026 17:13
Giménez, listo para salir a pescar en A Coruña
Giménez, listo para salir a pescar en A Coruña
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Josema Giménez ya ha encontrado la manera de disfrutar de una de sus grandes aficiones durante su estancia en A Coruña y, a unos días de regresar al Metropolitano para medirse al Atleti, el central ha compartido una historia en sus redes sociales en la que aparece vestido para salir a pescar y acompañada de un mensaje que no ha pasado desapercibido: "Coruña, vais a conocer a un buen pescador".

Hace aproximadamente un mes, Giménez reconoció en zona mixta que estaba encantado con su nueva vida en la ciudad herculina y desveló que ya había comenzado a buscar los lugares en los que conseguir el material necesario para practicar esta actividad. "Muy contento, es una ciudad preciosa con una gente magnífica que muestra cariño y amabilidad en el día a día, que no quiere decir que antes no la tuviera", explicó preguntado sobre sus primeras sensaciones en A Coruña. El uruguayo también encontró similitudes entre Galicia y su país natal. "Me hace acordar a mi país por la temperatura y la costa, me encanta caminar por la Marina», confesó. 

Fue en esa misma intervención cuando reveló que ya había empezado a dar los primeros pasos para disfrutar de su afición. "El otro día le pregunté a un chico para ver dónde se conseguían las cosas para pescar. Estoy muy contento, muy feliz. Ojalá podamos tener un buen año. Vengo a sumar y a aportar desde donde me toque. Sueño con tener una temporada muy buena y llevar al Dépor a donde merece estar", terminó, dejando claro que la posibilidad de salir a pescar en su nueva ciudad estaba entre sus planes.

Ahora, con su última historia en su cuenta de Instagram, parece que el defensa ha avanzado en esa búsqueda y está preparado para disfrutar de las aguas coruñesas. 

Giménez, listo para salir a pescar en A Coruña
Giménez, listo para salir a pescar en A Coruña
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