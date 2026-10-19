El Deportivo lo deja todo para el final

Giménez llama la atención a Alti mientras le intenta desdoblar, durante el Deportivo-Levante Javier Alborés

Madurar al principio para obtener el fruto después. Es el guion más habitual en el fútbol, un deporte que se juega a 90 minutos de tiempo corrido, separados por dos mitades, y en el que obtener el objetivo —gol— es tan complejo que el marcador condiciona muchísimo las dinámicas de juego. A esa máxima se aferra, de manera evidente, el Deportivo de Antonio Hidalgo. Porque en su regreso a la Primera División ocho años después, el conjunto blanquiazul está manteniendo la tendencia que le dio el ascenso: ser más contemplativo en las primeras mitades y golpear en las segundas.

La pasada campaña, el Dépor anotó más tantos a partir del minuto 70 de sus partidos (26) que durante las primeras mitades (25). El conjunto herculino encontraba en los tramos finales de sus encuentros un empuje que la mayoría de rivales no tenían. Y ahora, una categoría más arriba, la dinámica se mantiene. No tanto en los sprints definitivos de los encuentros, sino a partir de un descanso que suele ejercer de señal para que el cuadro deportivista empiece a soltarse más el pelo.

Y es que el cuadro coruñés ha anotado el 61,5 % de sus goles en los segundos tiempos, un porcentaje que le coloca como el décimo equipo con un dígito más elevado en esta proporción.

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Así, de los 13 tantos materializados por la escuadra deportivista, 8 han llegado tras el paso por los vestuarios. La cifra no parece excesivamente llamativa, pero coge fuerza si se tiene en cuenta que las últimas 7 dianas celebradas por el equipo blanquiazul se dieron en las segundas partes de sus partidos.

De este modo, desde el gol de Luismi Cruz que suponía el 1-1 en el marcador contra el Villarreal, el 5 de septiembre, el Dépor no sabe lo que es marcar entre el minuto 1 y el 45. Previamente lo había hecho ante el Elche, el Málaga y el Valencia, en dos ocasiones. De ser capaz de adelantarse pronto, a no lograr encontrar ningún gol hasta las segundas mitades.

Pegada

Tiene lógica este cambio de dirección de los partidos blanquiazules. Por un lado, porque ha perdido pegada. Aubameyang no ve puerta desde la quinta jornada, precisamente en La Cerámica. Luego jugó el partido completo ante el Sevilla y 28 minutos contra el Betis. Frente al cuadro verdiblanco sufrió su lesión de menisco, una circunstancia que le obligó a pasar por el quirófano. Y sin el gabonés, el Dépor está obligado a rematar más veces para marcar.

A partir de esta realidad se vertebran el resto de condicionantes del equipo. No encuentra el gol tan pronto y eso le obliga a ir a por él en las segundas partes. Períodos en los que, además, ha ido por debajo en cinco de los seis últimos partidos. Más necesidad.

Incluso en Vila-real, donde ganó, el Dépor vio cómo el conjunto amarillo se adelantó en el marcador a partir del descanso. Aquel duelo, sin embargo, marcó el cambio de tendencia. El equipo coruñés transformó 2 tantos en la segunda mitad con 3 remates después de disparar 5 veces en la primera mitad: fue la última vez que buscó más portería rival antes del intermedio que tras él.

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En las primeras seis jornadas, en las que además se adelantó de manera consecutiva frente a Elche, Málaga y Valencia, el Deportivo fue capaz de concretar 45 disparos con un equilibrio entre sus primeros tiempos (21 chuts) y los segundos (24). Así, hasta el encuentro en casa contra el Sevilla, el Deportivo promedió algo más de 7 remates por partido.

Sin embargo, contando solo los últimos tres duelos, la media sería de 17,6 disparos, con 53 remates totales. Es decir, el combinado herculino ha producido mucho más, pero lo ha hecho sobre todo en las segundas mitades, cuando llegaron todos sus goles... y casi el 70 % de sus remates. Porque de esos citados 53 disparos, 37 sucedieron entre el minuto 46 y el final.

Todo esto redunda en un balance evidente cogiendo ya como muestra las nueve jornadas disputadas: 37 remates con una expectativa de gol total de 3,90 xG (expected goal) en las primeras partes, 63 disparos en las segundas mitades, en las que el Deportivo acumula 7 goles esperados, siempre según el modelo probabilístico de Driblab.

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Es decir, el Deportivo dispara casi el doble de veces en los períodos que van después del intermedio en comparativa con lo que sucede hasta el descanso. Y lo mismo con su probabilidad de gol... aunque apenas tiene más balón. Porque en las primeras mitades, el Dépor promedia un 47,8 % de posesión y 194 pases intentados. Mientras, en las segundas, la posesión apenas sube unas décimas, hasta el 48,1 % y los pases descienden a 180,8.

Tormentas meritorias, pero 'obligadas'

Una de las claves para entender este toque de corneta que el Dépor dio ante el Betis y la Real Sociedad es el resultado. Sin nada ya que proteger, el conjunto blanquiazul soltó parte de sus amarras para ir a por el empate. Fuese cual fuese el final, lo cierto es que el Deportivo tuvo que atacar hasta el último momento de ambos partidos, los únicos en los que superó los 20 remates.

No sucedió lo mismo ante el Levante. Después de un primer tiempo muy pobre, con apenas 5 chuts intentando probar a Ryan que se tradujeron en un xG de tan solo 0,3, el conjunto blanquiazul acabó rematando 8 veces más en la segunda mitad, con una probabilidad de gol que se tradujo en 1,50. Insuficientes para asegurarse una victoria que volvió a dejar para el final y trató de amarrar con demasiado poco.