El Dépor, ante Álex Baena y el venenoso golpeo que el Mundial impulsó

Álex Baena celebra su gol contra el Espanyol durante el partido de la jornada 9 Andreu Dalmau / EFE

Cinco jornadas sin ganar contemplan al Deportivo, que ya tiene en el horizonte la visita del próximo sábado al Metropolitano, en el que será el primer duelo del conjunto blanquiazul contra alguno de los tres ‘grandes’ de la Liga desde el regreso a la máxima categoría.

No será fácil para el combinado de Antonio Hidalgo romper su dinámica negativa en casa del Atlético de Madrid. Porque aunque el cuadro colchonero apunta a perder a Cuti Romero, que padece una lesión muscular de grado bajo y se perderá con casi total probabilidad el partido del próximo fin de semana, tiene en el nivel de Álex Baena un puntal. Porque el campeón del mundo vive su mejor momento desde que es rojiblanco.

Y es que de los 19 goles del Atlético de Madrid en esta temporada de la Liga, Baena ha marcado cinco tantos, en un ejercicio de pegada del internacional español que reafirmó en la victoria ante el Espanyol el pasado sábado, con una diana en dos remates en media hora jugada.

Ya en el minuto 89, bloqueado su anterior tiro, Julián Álvarez recortó y aclaró el horizonte para su compañero, que controló y observó el camino despejado para su ajustado disparo para sellar los tres puntos del conjunto rojiblanco, subido en una racha de seis triunfos seguidos, cinco de ellos en el campeonato doméstico, en el que ocupa la segunda posición, todavía a cinco puntos del liderato del Barça, que lo ha ganado todo.

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“En la jugada menos imaginaria, donde nos presionaban alto en campo nuestro, empezamos a arriesgar, a salir, a jugar, a encontrar el hombre liberado, progresó la jugada, apareció Julián, encontramos liberado en la puerta del área (a Baena) y ahí se paró el partido”, repasó Diego Simeone, su entrenador, tras el encuentro.

“Y en el golpeo, ya antes de patear, se veía que tenía muchas posibilidades de ser gol y terminar una jugada increíble que nos da fuerzas de cara a seguir insistiendo en el trabajo que el equipo está haciendo y empujar hasta el final”, abundó el preparador argentino, con la baja de Koke Resurrección, por una lesión muscular, y a la espera de recuperar a Johnny Cardoso para el siguiente desafío, último antes de la visita del Deportivo, ya este mismo martes ante el Stuttgart.

Fue el quinto gol de la temporada de Baena. Todos y cada uno de ellos transformados en puntos para el Atlético. No solo fueron los tres en el RCDE Stadium de Cornellá El Prat, donde el conjunto rojiblanco solo había ganado en una de sus anteriores siete visitas, sino que también fueron sus dos goles en el 1-3 al Sevilla, uno en el 2-0 al Málaga y otro más en el 4-0 a Osasuna, además de dos asistencias.

Más contundente

“Baena está muy bien personalmente. El año pasado empezó la temporada muy bien, después las lesiones no lo dejaron estar en su mejor versión y terminó haciendo una temporada al final que seguramente él esperaba más”, expuso Simeone.

El 10 es un jugón :) https://t.co/g9irOE9a7q — Atlético de Madrid (@Atleti) October 18, 2026

El curso pasado, Baena marcó solo dos goles en 46 partidos entre todas las competiciones. Hoy, con nueve choques disputados, suma cinco. “El Mundial lo llevo a un lugar diferente. Está mucho más seguro en él. Tiene unas condiciones fantásticas, es diferente a los demás y ya lo decíamos la temporada pasada, acuérdense cuando lo poníamos de doble medio, que puede jugar en distintos lugares, porque ve. Pero está más contundente, más fuerte y más seguro. Es el jugador que fuimos a buscar. Ojalá pueda seguir dándonos esto y gestionar los minutos para que él pueda tener esa fuerza para que se haga ver lo diferencial que tiene”, abundó el entrenador.

5 con 14 remates

Álex ha necesitado tan solo 14 tiros para marcar esos cinco goles. En los duelos que batió la portería contraria, requirió dos remates para un gol ante el Espanyol; cinco para otro ante Osasuna; cuatro para dos dianas contra el Sevilla y uno solo para el lanzamiento directo a la escuadra con el que sentenció la victoria en la primera jornada ante el Málaga en el estadio Metropolitano por 2-0.

Aún sin gol Julián Alvarez, asistente el pasado sábado, aún sin apenas participación Sorloth, por la lesión muscular de la que ya está recuperado, y con tres goles Jonathan David, Baena es la referencia anotadora en este inicio de curso en el Atlético, con cinco goles que lo proponen como el máximo goleador dentro de la plantilla, seguido por Alejandro Grimaldo, lateral izquierdo, y el citado Jonathan David, con tres cada uno. Dos suman Kang In Lee, Giuliano Simeone y Lookman.

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Solo Lamine Yamal, con ocho goles, y él, con los cinco citados, aparecen entre los jugadores más productivos de la Liga sobre la portería contraria más allá de los delanteros centros

El Atlético suma seis puntos más ahora que la pasada campaña a estas alturas. De los 16 de entonces a los 22 de ahora. Solo hay otro registro con esa cantidad de puntos en nueve jornadas desde que fue campeón de la Liga en 2013-14. Ni siquiera cuando revalidó título en 2020-21. Solo en 2023-24 llegó a este momento con tantos puntos.