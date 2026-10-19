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Dépor

Bright Ede ya conoce el diagnóstico de su lesión

El central no pudo terminar el encuentro ante el Levante por una dolencia muscular

Lucía Dávila
Lucía Dávila
19/10/2026 19:50
Bright Ede, durante el encuentro ante el Levante
Bright Ede, durante el encuentro ante el Levante
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El Deportivo ya conoce el alcance de la lesión de Bright Ede, que tuvo que ser sustituido en el encuentro ante el Levante del pasado viernes cuando apenas faltaban unos minutos para el final del partido. Las pruebas médicas a las que fue sometido el central polaco han confirmado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Según ha informado el club blanquiazul, el defensa estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia antes de pasar a la fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo. Su disponibilidad dependerá de la evolución de la lesión, por lo que todavía no hay una fecha concreta para su vuelta. En todo caso este tipo de dolencias el tiempo de convalecencia depende del grado de la rotura. En todo caso, es probable que no baje de cuatro semanas.

Ede, durante el partido ante el Levante

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Tras dos días de descanso, la plantilla del Deportivo regresará este martes al trabajo en Abegondo para comenzar a preparar el próximo compromiso liguero, en el que el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo visitará al Atlético de Madrid este sábado a las 21.00 horas.

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