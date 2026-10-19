Amatucci vuelve a la pelea para el duelo del Metropolitano

Lorenzo Amatucci, en un lance del encuentro ante el Sevilla disputado en el estadio de Riazor | PATRICIA G. FRAGA

El Deportivo afronta el encuentro del próximo sábado ante el Atlético de Madrid con la posibilidad de realizar cambios en la zona medular. Antonio Hidalgo recupera en esa posición a Lorenzo Amatucci, que no pudo jugar el pasado viernes ante el Levante. El italiano cumplió sanción en el choque ante los granotas después de ser expulsado en Anoeta ante la Real Sociedad en la jornada anterior. En aquel partido, el exjugador de Las Palmas se había quedado en el banquillo y solo disputó el tramo final de la contienda, hasta que vio la cartulina roja. Ahora, el técnico catalán tiene la posibilidad de darle la alternativa de nuevo.

La pareja formada por Riki y Amatucci parecía irse consolidando poco a poco en el centro del campo blanquiazul. Sin embargo, hace dos jornadas en Anoeta no formó parte del once inicial ninguno de los dos. Villares hizo acto de presencia en el once junto a Mario Soriano, en un once muy ofensivo en el que también estaban Mella, Yeremay, Luismi y Bil. A Villares le tocó asumir la responsabilidad defensiva en la zona central del terreno de juego, con la ayuda de Mario Soriano.

Ante el Levante, sin la posibilidad de alinear a Amatucci, Hidalgo decidió escoltar al Joker con otros dos hombres en el centro del campo, lo que permitía al madrileño poder centrar sus esfuerzos en la labor creativa. Así, le concedió galones de nuevo a Diego Villares y recuperó para el once inicial a Riki, que formó pareja con el de Vilalba. Ambos habían coincidido durante buena parte del segundo acto en Anoeta dejando buenas sensaciones, lo que hizo que el entrenador del Dépor se decantase por apostar de inicio por esa dupla.

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Ahora, deberá elegir entre todas sus opciones disponibles para el encuentro en el Metropolitano, ante uno de los grandes de la competición como es el Atlético. El técnico cuenta con la baja de larga duración de Casadó, que se lesionó antes del parón de selecciones ante el Betis en Riazor y su regreso no se espera hasta después de las fiestas navideñas. Pero la del jugador cedido por el Barcelona no es la única baja que Hidalgo tiene en esa demarcación del terreno de juego. Hay que añadir la del canterano Noé Carrillo, que se lesionó con el Fabril en el encuentro del pasado sábado ante el Lugo en el Anxo Carro. Tras el encuentro del filial, Manuel Pablo ya avanzaba que tenía mala pinta. “Parece que puede ser una rotura”, avanzaba el técnico del filial.

Lo cierto es que, en la presente temporada, Noé no estaba entrando en las alineaciones del primer equipo. La pasada temporada sí tuvo una presencia importante, tanto en la Copa del Rey (fue autor del gol que dio el pase a la siguiente ronda ante el Mallorca en Riazor) como en la Liga, ya que tuvo bastantes minutos en el tramo final del curso, cuando el conjunto blanquiazul se jugaba el ascenso a la máxima categoría.

De lesión en lesión

Así, Noé Carrillo hizo la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo como uno más, pero todo cambió en el Teresa Herrera. Aquella noche fue titular ante el Real Madrid, pero apenas aguantó unos minutos sobre el césped. Tuvo que ser sustituido por lesión, y eso le hizo frenar en su progresión. Una vez recuperado, empezaba a acumular minutos con el filial y la lesión de Casadó le daba más opciones de estar con el primer equipo, pero su lesión ante el Lugo vuelve a dejarle fuera de juego.

Por lo tanto, además de Mario Soriano, están disponibles Amatucci, Villares, y Riki. Antonio Hidalgo tiene toda la semana para preparar el encuentro ante la escuadra colchonera, que viene de derrotar a domicilio al Espanyol y se ha consolidado en la parte alta de la tabla clasificatoria.

Ante un rival de esa entidad, es factible que el entrenador del Dépor tenga en cuenta la posibilidad de protegerse en el centro del campo. Así, a priori parece descartado que apueste por jugar con un único mediocentro al lado de Mario Soriano. Esto provoca que las opciones de Amatucci de estar en el once se vean incrementadas. Y es que hacerse fuerte en la medular es clave para puntuar en Madrid.