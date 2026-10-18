Un exdeportivista calca en Balaídos el mítico gol de Djalminha al Celta

Hugo Novoa gesticula justo después de marcar su golazo en Balaidos en el Celta-Alavés LALIGA

El Alavés perdió este domingo en Balaídos, donde un exdeportivista dejó su selló marcando un gol prácticamente calcado a otro anotado por una leyenda blanquiazul en uno de los derbis más recordados.

Hugo Novoa formó parte de la cantera deportivista durante seis temporadas, entre los 10 y los 16 años, antes de ser reclutado por el Leipzig alemán. El jugador de Bertamiráns comparte generación con Álvaro Carreras, Trilli, Noel y Dani Barcia. Igual que el primero, buscó un giro a su carrera antes de agotar su etapa formativa. Después de tres cesiones –Basilea, Utrecht y Villarreal–, con un año de contrato todavía por delante abandonó el conjunto germano en el verano de 2024 rumbo al Alavés. Tras una temporada casi en blanco, el pasado ejercicio también salió a préstamo, en este caso al Mirandés, con el que descendió a Primera RFEF.

Hugo Novoa se estrenará en Riazor siete años después de su adiós a Abegondo Más información

Esta temporada ha vuelto al conjunto vitoriano. El que fuera internacional en todas las categorías inferiores, desde la sub-16 hasta la sub-21, no había disfrutado de un solo minuto en las primeras ocho jornadas, pese a entrar en todas las convocatorias. En Balaídos, saltó al césped en el minuto 62 en lugar del excéltico Jonny Otto. Perdía el Alavés por 1-0 y pronto llegó el 2-0 para el Celta. Hasta que Novoa percutió por el carril derecho, en el minuto 87, para recibir un pase en profundidad de Mariano Díaz. Nada más entrar en el área, recortó a sus dos perseguidores con un toque con el tacón derecho por detrás de la pierna izquierda, para después golpear el cuero con la zurda hacia la escuadra opuesta, lejos del alcance de Radu.

Los propios comentaristas de DAZN lo recordaron. Con razón. El gol trajo a quienes lo vivieron imágenes nítidas del derbi que se disputó en Riazor el 26 de noviembre de 2000. En aquel caso, Donato rechazó de cabeza un balón largo de Pinto, portero del Celta, que cayó a pies de Diego Tristán ya en campo celeste. El algabeño abrió hacia la derecha para Djalminha que,n ada más entrar en el área, recortó a Yago Yao con un toque con el tacón derecho por detrás de la pierna izquierda, para después golpear el cuero con la zurda hacia la escuadra opuesta, lejos del alcance de Pinto.

Un gol histórico para el deportivismo, que entonces vivía como campeón de Liga en vigor la temporada de su debut en la Champions League, y unos intensos derbis que pronto regresarán después de su ausencia más prolongada. Mientras tanto, un exdeportivista se ha dedicado a retrotraernos a aquellos tiempos gracias su golazo en Balaídos.