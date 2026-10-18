El Dépor roza Europa pero no pierde de vista la zona baja

Los jugadores del Dépor hacen piña en el encuentro ante el Levante | JAVIER ALBORÉS

Una vez completa la novena jornada del campeonato liguero en Primera División, el Deportivo se encuentra en una situación que, probablemente, hubiese firmado al comenzar la temporada. Y es que el equipo coruñés ocupa la novena plaza, pero está empatado a puntos con otros tres conjuntos. El primero de ellos es el Alavés, que es séptimo. Por lo tanto, ocupa una plaza que previsiblemente dará acceso a Europa a final de curso. Justo por encima de los blanquiazules está el Celta, que es octavo, y justo por debajo, en la décima plaza, Osasuna. Estos cuatro equipos están a tiro de Europa, cerca incluso de la Champions, pero lo cierto es que el descenso no está lejos.

Actualmente, el primer equipo que perdería la categoría es el Elche, que suma siete puntos y ocupa la antepenúltima posición. Los ilicitanos tienen, por lo tanto, cuatro puntos menos que los coruñeses. Ambos equipos se enfrentaron en Riazor en la primera jornada, en un partido que acabó con empate a un gol en el feudo herculino.

El Valencia es penúltimo con seis puntos. La llegada de Javier Aguirre, por el momento, no ha servido para que la escuadra ché coja impulso. Desde que el técnico mexicano se sienta en el banquillo de Mestalla, el conjunto valenciano acumula dos empates consecutivos. En su visita a Riazor, el Valencia cayó de forma clara por 3-1.

La tabla la cierra otro equipo que también se enfrentó ya al Dépor en esta campaña. Se trata del Málaga, que solo ha podido obtener cuatro puntos y que ayer encajó una goleada en Anoeta ante la Real Sociedad. En el encuentro disputado en La Rosaleda contra el Dépor, el marcador final fue de empate a un gol.

Un exdeportivista calca en Balaídos el mítico gol de Djalminha al Celta Más información

Estos tres encuentros disputados por los coruñeses ante los equipos que están actualmente en descenso tienen dos denominadores comunes: que el Dépor no perdió ninguno de ellos (una victoria y dos empates) y que en todos marcó Aubameyang, que ahora se encuentra lesionado y tuvo que pasar por el quirófano.

En todo caso, el objetivo del Dépor es alejarse cuanto antes de esa parte baja de la clasificación, aunque no caerá en descenso de ninguna manera en la próxima jornada, sea cual sea el resultado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Por otra parte, cabe mencionar que la escuadra de Antonio Hidalgo es la mejor clasificada de los tres recién ascendidos. El ya citado Málaga es colista, mientras que el Racing de Santander es quinto por la cola. Los cántabros suman ocho puntos, uno de margen sobre el descenso