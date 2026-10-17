Noé Carrillo no puede terminar el encuentro ante el Lugo y vuelve a encender las alarmas

Noé Carrillo, durante el partido ante el Oporto Quintana

Noé Carrillo vuelve a estar pendiente de su estado físico. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego este sábado durante la visita al Anxo Carro, después de llevarse la mano a la zona del aductor. El de Teo, que había sido titular en el choque ante el Lugo, solicitó el cambio una vez cumplida la hora de juego y por el momento se desconoce el alcance de las molestias.

Hace apenas dos semanas que Noé volvía a vestirse de corto tras superar un esguince de tobillo que le tuvo fuera más de dos meses. La lesión se produjo durante el Trofeo Teresa Herrera y le obligó a perderse el inicio de temporada. Su regreso se produjo a comienzos de octubre y, después de reincorporarse progresivamente a los entrenamientos con el primer equipo, disputó sus primeros minutos en el amistoso ante el Oporto durante el parón internacional, entrando en la segunda parte y dejando muy buenas sensaciones.

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Desde entonces, había continuado en la dinámica del equipo dirigido por Antonio Hidalgo, y fue convocado tanto para la visita a Anoeta como el pasado viernes ante el Levante, aunque no llegó a participar en ninguno de los dos encuentros. Este sábado regresó al once del Fabril para medirse a un Lugo que llegaba como líder invicto del grupo y ahora la preocupación vuelve a aparecer en el horizonte de un jugador al que las lesiones han castigado especialmente durante su todavía corta trayectoria.