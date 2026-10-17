Luis Castro, sobre Riazor: "El ambiente es muy bueno, pero creo que el estadio con mejor ambiente es el nuestro"

Luis Castro en el Dépor-Levante Quintana

Al término del partido, Luis Castro expuso su satisfacción por la imagen que su equipo mostró ante el Deportivo en Riazor y desveló que cree que han "sido superiores".

Grado de satisfacción. "La primera en la que tenemos un error es en la que nos hacen daño. Es lo que tiene tener a jugadores como Yeremay. Vinimos para ganar desde el principio y otras veces hemos salido a esperar, pero hoy desde el primer minuto hemos ganado balones arriba, ganado en presiones, hemos tenido balón, hemos tenido personalidad y hemos estado más cerca de lo que queremos ser como equipo. Hemos dado un paso adelante y tenemos que trabajar en el último tercio. Con el 0-0 y con el 1-1 hemos sido superiores y hemos intentado ganar”.

Menos directo. “Hemos tenido balón y hemos llegado cuando teníamos que llegar. Ser vertical a veces implica acabar de vuelta en tu portería. Ellos no han tenido muchas ocasiones más allá de la del palo, que es un robo que tenemos que trabajar. Le hicimos daño al presionar alto. El Dépor es un club que no ha tenido que vender a ninguno y que ha podido contratar mucho, el valor de su portero nos da para cinco jugadores nuestros. Hemos dado un paso adelante y hemos tenido a jugadores que han estado muy bien. No estoy contento con el resultado, pero sí con la evolución del equipo”.

Olasa de mediocentro. “Depende de lo que necesite. Con Ori estábamos saliendo bien, Olasa también tiene calidad y puede jugar ahí. Cuando queremos más riesgo, metimos a Olasa porque no merecíamos salir de aquí con una derrota. Olasa puede jugar en cualquier posición del medio. Sabemos que es un jugador muy interesante”.

Nacho Pérez. “No ha perdido nada. Es una posición en la que tenemos dos laterales muy buenos de perfiles diferentes. Hay veces que trabajan los dos muy bien y elegimos más según el perfil del partido que vamos a tener. Estamos muy tranquilos con los dos, están muy bien y eso es bueno para nosotros”.

Riazor. “Conozco Riazor de muchos años atrás. Los equipos más cercanos para mí eran el Celta y el Dépor porque soy del norte de Portugal. El ambiente es muy bueno, pero creo que el estadio con mejor ambiente es el nuestro”.