Leo Román, el meta que paraba lo difícil y concedía lo fácil

Leo Román coloca la barrera antes de un tiro libre en el Deportivo-Levante Quintana

Cuando un club que gasta un buen dinero en el mercado hace su inversión más fuerte en un portero altamente considerado entre los equipos de las mejores ligas y recién debutante internacional con la mejor selección del momento, cuenta con que incorpora a un valor garantizado. De Leo Román, una apuesta del Deportivo tan coherente por el nivel ofrecido como arriesgada por los nueve millones de euros destinados a la obtención de sus derechos, se esperaban muchas cosas. Pero incluso los más escépticos confiaban en que, al menos, a sus 26 años, el excancerbero del Mallorca llegase al menos con el carné de guardia de seguridad bajo el brazo.

La ascendencia de Leo debía partir de aportar tranquilidad al equipo en torno a su arco. Y, ya si eso, de vez en cuando inventarse algún milagro para regalar al colectivo puntos extra. Lo de parar las difíciles era solo un añadido al básico del portero de garantías.

Sin embargo, Román vive en una continua paradoja en este extraño comienzo defendiendo los colores de un Dépor que parece haber atado su destino en la portería a sus guantes de cara a los próximos años. Porque el guardameta balear se está acostumbrando a firmar intervenciones llamadas colarse en el top de paradas de la Liga. Pero, al mismo tiempo, está ofreciendo unas concesiones impropias de un meta de su nivel. La última, el pasado viernes ante el Levante, para dejar escapar dos puntos que a su equipo, pobre en el juego, le había costado conseguir literalmente sangre y sudor.

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Las lágrimas para completar el refrán (casi) llegaron en el minuto 82, cuando el ibicenco terminó de hacer saltar la mecha de las dudas en Riazor en torno a su rendimiento, lleno de altibajos en estos nueve primeros partidos de competición. El Dépor sufría para defender el escueto 1-0 que imperaba en el marcador. Sin capacidad para tener el balón, pero también sin demasiadas piernas, trataba de que los minutos fuesen pasando y estirarse de vez en cuando. Pero acababa teniendo que conformarse con meterse lo menos atrás posible y defender.

Demasiado poco

El gol del Levante rondaba en el ambiente más por sensaciones que por peligro real. Los puntos de la historia que se estaba escribiendo eran comunes al desenlace ya conocido: ese Dépor que no había conseguido una sola portería a cero. Y así fue finalmente. No le hizo falta al cuadro granota inventarse una acción demasiado genial para volver a condenar a la escuadra herculina al mismo desenlace de siempre.

Olasagasti, demasiado liberado para pensar y ejecutar, pudo filtrar un balón a la espalda de la zaga blanquiazul ante el desmarque de ruptura de Petkov, que cazó el balón dentro del área, aunque casi haciendo funambulismo en la raya de fondo. El movimiento del punta hundió a la última línea local, que se cerró sobre el serbio y dejó espacio en las inmediaciones del área para las incorporaciones de segunda línea. Los medios de casa no llegaron antes que Dani Requena, que tan solo tuvo que aparecer y soltar un disparo con la izquierda con una comba suficiente para superar el cuerpo de Altimira.

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Leo Román hizo el resto. En un remate que le fue al cuerpo —y por lo tanto, de una envenenada facilidad—, dudó de cómo intervenir. Y acabó abriendo entre sus palmas un túnel hacia la perdición de los créditos que había ido logrando retener con paradas imposibles pese a sus errores de bulto. "Sabe que ese balón lo tiene que sacar", destacó el propio Antonio Hidalgo.

¿A deber?

Así, el Levante consiguió el tanto de un remate al que los modelos de probabilidad únicamente le daban un un 8% de posibilidades de acabar en gol (0,08 xG). Y con su acción, empañó otro partido que, hasta entonces, había sido correcto en líneas generales con balón y en el que había dejado una gran reacción para evitar sobre la línea el gol de Bardeli, tras la pérdida previa de Giménez y el toque de Ede, que salvó y a la vez envenenó el remate.

Así, el portero del Deportivo volvió a dar la de cal y arena en el mismo partido. Más allá de detener en torno al 70% de los remates que recibe y promediar tres paradas por encuentro, es uno de los porteros de la liga que más goles —esperados— ha evitado. Pero los milagros que dieron puntos ante el Elche en su extraordinaria puesta de largo y sus buenas paradas contra el Betis o en Anoeta empiezan a no convalidar por sus concesiones contra Villarreal con su salida en falso, Sevilla y su pobre despeje que acabó en el gol de Sierra o, ahora, Levante.