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Dépor

La baja de Bright Ede reabre el casting para acompañar a Giménez en la zaga del Deportivo

Tras varios cambios en la defensa en el inicio liguero, Hidalgo había encontrado en las tres últimas jornadas la continuidad en su pareja de centrales, que ahora busca un nuevo candidato

Lucía Dávila
Lucía Dávila
17/10/2026 17:26
Ede, durante el partido ante el Levante
Ede, durante el partido ante el Levante
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“Bright parece que tiene una lesión en el isquio, no tiene muy buena pinta”. De esta manera encendía Antonio Hidalgo todas las alarmas poco después de que el árbitro indicara el final del encuentro entre el Deportivo y el Levante. El polaco tuvo que ser sustituido cuando apenas quedaban cinco minutos para llegar al 90 y justo cuando el equipo granota había empatado el choque. Ede se vio obligado a dejar su lugar a Miguel Loureiro, mientras el conjunto coruñés trataba de volver a ponerse por delante en el marcador. A falta de conocer el parte médico oficial, el técnico catalán no podrá contar en el Metropolitano con una de sus piezas más fiables en la zaga blanquiazul, que, tras muchos cambios en este inicio liguero, había encontrado en las tres últimas jornadas la continuidad en su pareja de centrales: Bright Ede y Josema Giménez.

Y justo en el perfil derecho surgía la siguiente incógnita. La visita al Atlético de Madrid sembraba la duda de si el uruguayo podrá disputar el encuentro al estar cedido en A Coruña por el club colchonero, algo por lo que Hidalgo fue preguntado tras el empate ante el Levante. Después de una mirada al jefe de prensa en busca de respuesta, el entrenador sentenció: “Sí, sí”. La presencia de Giménez paliará un poco la ausencia de Ede, pero ahora el catalán tendrá que volver a elegir quién será el encargado de acompañarle en el eje de la zaga.

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Loureiro, la opción de confianza

Miguel Loureiro es uno de los candidatos a ocupar el puesto de central zurdo en el Metropolitano. La pasada temporada fue indiscutible en la defensa que logró el ascenso a Primera División, teniendo que actuar tanto en el lateral derecho como en el eje de la zaga, incluso siendo el central zurdo blanquiazul en muchas ocasiones. El salto de categoría y los fichajes realizados durante el verano han reducido su protagonismo este curso, pero Hidalgo siempre ha demostrado tener plena confianza en él.

El cercedense solo ha sido salido de inicio dos veces, aunque el técnico catalán ha recurrido a él en numerosas ocasiones desde el banquillo, tanto para aguantar resultados como para tratar de cambiar el marcador. De esta manera, su polivalencia jugará a su favor en una semana en la que el Deportivo necesita encontrar una solución para recomponer su zaga.

Por su parte, Lucas Noubi, que comenzó la temporada con un gran protagonismo, ha desaparecido por completo de los planes del preparador deportivista en las últimas semanas. El central completó los 90 minutos en las cinco primeras jornadas de Liga, pero su situación cambió en los dos compromisos previos al parón internacional, en los que se quedó sin participar. La dinámica no varió después de regresar de su convocatoria con Bélgica sub-21. Noubi no disfrutó de minutos ni en Anoeta ni el pasado viernes ante el Levante, y ya acumula cuatro encuentros consecutivos sin vestirse de corto. Ahora, la baja de Ede abre un nuevo escenario para el belga, que podría volver a tener minutos en un partido exigente.

Barcia y Comas, a la espera de una oportunidad

La última posibilidad pasa por Dani Barcia y Arnau Comas, dos futbolistas que, desde que se cerró el mercado de fichajes y se confirmó que ambos continuarían en la plantilla, han tenido un papel residual para Hidalgo. Así se ha reflejado en las nueve primeras jornadas de competición, en las que ninguno de los dos ha debutado y ambos han sido descartados en la mayoría de los encuentros. De esta manera, la lesión del polaco podría abrirles la puerta para, al menos, entrar en la convocatoria de este sábado.

El técnico blanquiazul tendrá que decidir cómo reorganiza una línea defensiva que había encontrado cierta estabilidad en las últimas jornadas. Con Giménez disponible y la baja de Ede todavía pendiente de confirmación médica, el Deportivo afronta la visita al Metropolitano con una incógnita en el centro de la defensa y varias alternativas para resolverla.

La portería a cero continúa siendo la asignatura pendiente

Más allá de las dudas que genera la posible ausencia de Ede, el Deportivo mantiene otra tarea pendiente en este inicio de temporada tras el empate ante los granotas: conseguir mantener su portería a cero. El conjunto blanquiazul todavía no ha logrado terminar ningún partido de Liga sin encajar goles, una estadística que refleja las dificultades defensivas que ha encontrado durante las primeras jornadas, donde los errores individuales continúan teniendo demasiado peso para el conjunto coruñés. Aunque el equipo ha mostrado capacidad para competir y encontrar el camino hacia la portería rival, la falta de solidez atrás le ha impedido cerrar encuentros sin conceder ocasiones.

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