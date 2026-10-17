¿Estuviste en Riazor en el partido ante el Levante? Búscate en nuestra galería

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Un total de 28.437 llenaron las gradas de Riazor en una lluviosa noche de viernes que terminó con un sabor amargo para los blanquiazules

Quintana
Quintana y Javier Alborés
17/10/2026 12:50
Quintana. Deportivo - Levante en Riazor
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La afición del Deportivo en el partido ante el Levante
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