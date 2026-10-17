¿Estuviste en Riazor en el partido ante el Levante? Búscate en nuestra galería

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Un total de 28.437 llenaron las gradas de Riazor en una lluviosa noche de viernes que terminó con un sabor amargo para los blanquiazules
1.
La afición del Deportivo en el partido ante el Levante
Un total de 28.437 llenaron las gradas de Riazor en una lluviosa noche de viernes que terminó con un sabor amargo para los blanquiazules
Quintana y Javier Alborés
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