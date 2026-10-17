Concluye el sumario por el 'caso Jimmy' y se abre el plazo para solicitar penas

Mural de recuerdo a Jimmy junto al estadio de Riazor

A punto de cumplirse doce años del homicidio del seguidor del Deportivo Francisco Javier Romero Taboada, conocido como 'Jimmy', en la previa de un encuentro entre el Atlético de Madrid y el Deportivo que se disputó en el desaparecido estadio Vicente Calderón, el proceso judicial sigue sin cerrarse aunque sigue avanzando.

Así, según informó El Confidencial, el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, encargado del caso, acaba de cerrar definitivamente la investigación por unos hechos que se produjeron el 30 de noviembre de 2014.

Según el citado medio, se da por concluido el sumario y se eleva la causa a la Audiencia Provincial. Ahora las partes personadas tendrán que presentar en diez días sus escritos solicitando el archivo o sus peticiones de pena contra los ultras del Atlético de Madrid procesados por estos hechos.

Cabe mencionar que la jueza procesó en diciembre a tres ultras del Atlético de Madrid por el homicidio y a otros dos por lesiones a un segundo seguidor del Deportivo.