Cinco claves que explican el empate del Deportivo contra el Levante 

Asp Jensen se lamenta tras la ocasión fallada al final del partido contra el Levante QUINTANA

Cinco jornadas sin ganar y un sinfín de avatares que lastran al equipo, pero el Deportivo debe dar más y el entrenador lo sabe. “Esto va de sumar”, repite siempre como un mantra Antonio Hidalgo. También va de hacer las cosas bien. “Nos están penalizando nuestros propios errores. Tenemos que mejorar”, asume el entrenador. Tras Anoeta se habló de buenas sensaciones, pero toda esa percepción se disipó contra el Levante en un partido en el que el equipo ofreció unas prestaciones decepcionantes. Así lo confirma, además, un análisis detallado de lo sucedido en Riazor este viernes.

Problemas para superar la presión del rival. El Levante acudió a buscar al Deportivo y el equipo pasó un calvario cuando presionaban al poseedor del balón. Hidalgo reconoció que les costó salir de atrás. Si se jugaba en corto, el Levante buscaba los pares y en esas situaciones en las que el portero daba superioridad los blanquiazules tuvieron severos problemas para buscar el hombre libre. Tampoco hubo claridad a través de Mario Soriano, al que se le taparon las vías para progresar y se tenía que ver abocado al pase hacia atrás. De esta manera ni Luismi Cruz ni Riki se activaron apenas con balón. Tampoco Yeremay. Y la solución de Nsongo Bil por más que el hombre se faje con tirios y troyanos para bajar balones y sacar al equipo de atrás no siempre resulta. Lo que sucedió es que, sobre todo en la primera parte, el partido se trabó y unos y otros apenas juntaron pases y tampoco generaron opciones claras de gol. El Deportivo hiló en todo el partido casi los mismos pases en el último tercio del campo (42) que en la segunda parte contra la Real Sociedad (38).

El rol de Yeremay. “Buscamos que participe más en el juego”, explicó Hidalgo sobre Yeremay en el primer partido de liga de la campaña pasada. Fue en Granada y el canario se había alineado con Eddahchouri como segundo delantero. Hidalgo insistió durante varias semanas con esa idea. “Queremos que sea aún más protagonista”, decía. Pero los hechos, tozudos, mostraron que el diez aparecía en los partidos cuando caía hacia el perfil izquierdo del ataque. Ahora, en una situación seguramente propiciada por las lesiones de Aubameyang y Eddahchouri, vuelve a ocupar el frente del ataque y en el perfil derecho. De alguna manera el entrenador recupera su primera idea, esa que explicó en una entrevista que ofreció al diario As cuando barruntaba su estrategia en el traslado de Huesca a A Coruña. “Tiene ese desborde natural, pero limitar a eso a un jugador con tanto talento… Un jugador que desborda rivales con tanta facilidad y que solo esté por fuera me parece que es perder recursos para el equipo”, explicaba el entrenador

El caso es que Yeremay en el rol que le asignó ayer de inicio el entrenador no encuentra el sitio por más que casi siempre ofrezca algo diferente cuando el balón le llega a los pies. Yeremay parece más cómodo cuando encara y ve el ataque de frente que cuando le da la espalda a la portería y espera la combinación en ataques posicionales. O al menos parece que hace más daño en el primer caso.

Sucedió cuando el entrenador diseñó un dibujo diferente con la primera ventana de cambios. Entraron Altimira y Adama y se dibujó un atrevido 4-3-3 en el que Adama se abría por la derecha y Yeremay caía hacia su perfil favorito con Bil en punta. En la primera acción tras ese movimiento Bright Ede realizó una conducción para encontrar a Yeremay, que disipó los nubarrones que tenía el partido y abrió un pasillo hacia el cielo. “Cambiamos las posiciones de Yere y Riki, te da superioridad lo de Yere y encuentras el gol”. Tras el tanto el equipo recuperó el 4-4-2 con Soriano en banda y Yeremay en punta a la izquierda de Bil. Abierto o no, parece evidente que el talentoso jugador canario encuentra más soluciones y por tanto tiene más incidencia en el juego del equipo cuando se acuesta hacia el flanco zurdo y ve la portería rival de frente.

Los cambios: Adama siempre genera, los demás no tanto. Su entrada al partido le dio al equipo una herramienta que apenas había usado en el partido, la del uno contra uno y el regate. Con gasolina para media hora, la influencia del fornido extremo en los partidos es evidente porque aunque algunas veces amague más que pegue siempre atrae a dos defensores. No hay equipo que le defienda sin ayudas y eso libera compañeros. En partidos plomizos como el de este viernes, Adama es el diferente y el equipo se beneficia de su aportación porque además tiene claro que si no hay salidas debe poner centros al área. Esta vez las sustituciones no tuvieron un efecto tan demoledor como en otras ocasiones en las que resulta evidente que mejoran al equipo. Quizás fuese una cuestión de elección. Altimira quiso hacer demasiadas cosas en poco tiempo y sigue sin encontrar su mejor versión. Y muy lejos de ella está Angeliño. Tampoco Asp Jensen logra aportar lo que se espera. Cuando el marcador no termina por ser favorable siempre se echa de menos al que no juega: Mella calentó en la banda, pero no salió al campo.

Los errores. Hidalgo se reconcome por ellos. Contra el Levante falló Leo Roman, pero antes fueron otros quienes penaron. Ocurre que en el caso del portero ya había salida en la foto de los borrones contra Villarreal y Sevilla está a punto de abrirse el debate, si es que no se abierto ya, sobre si la inversión efectuada en su adquisición fue exagerada o incluso necesaria si se considera que Ferllo fue, con defectos y virtudes, pieza clave en el ascenso del equipo. Con todo, el concepto error aplicado a este Deportivo es de aplicación colectiva más que individual. “Y penalizan en cualquier categoría, pero en Primera División mucho más”, advierte el entrenador. El dato de que en nueve jornadas el equipo que defiende con el bloque más bajo de la Liga siempre ha encajado gol es significativo.

Ede, cara y cruz. Entre las buenas noticias del partido está la solidez mostrada por el central polaco. Entre las malas su lesión, que tiene pinta de que le va a alejar unas semanas del equipo justo cuando estaba ganando vuelo y empezaba a entenderse con Giménez. El viernes fue decisivo en la acción del gol, en la que superó la primera línea de presión del rival para encontrar a Yeremay, pero cayó lesionado e Hidalgo debe encontrar ahora un reemplazo.