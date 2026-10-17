Bil Nsongo ya es un goleador de Primera

Bil celebra su gol ante el Levante Javier Alborés

El rendimiento de un delantero acostumbra a medirse, sobre todo, en goles. No cabe duda de que la principal misión de un atacante es la de marcar la diferencia de cara a la puerta rival. Aunque hay matices. En las ocho primeras jornadas de Liga, Bil Nsongo no había conseguido marcar, pero eso no le impedía ser uno de los jugadores más destacados del Dépor en el tramo inicial de la temporada. Sin embargo, las lesiones de Aubameyang y Zaka le dejaron como único delantero puro del primer equipo disponible, por mucho que administrativamente mantenga ficha del filial y luzca el dorsal 32. Marcar empezaba a ser ya una necesidad para el camerunés. Y lo logró al fin ante el Levante, con un tanto que pudo valer tres puntos y al final solo sirvió para sumar uno. Pero no cayó en saco roto. Era su primer gol en Primera División, categoría en la que se estrena este año tras una meteórica progresión.

La temporada pasada la empezó compitiendo con el filial en Segunda Federación, en una campaña en la que el equipo de Manuel Pablo acabaría logrando el ascenso a la división de bronce. Los doce goles de Bil contribuyeron a ese objetivo. Pero si por algo pasó a la historia el delantero el curso pasado fue por su aportación al primer equipo en el otro ascenso de la entidad blanquiazul, en este caso a Primera División. A medida que la temporada avanzaba, Bil fue ganando protagonismo en el esquema de Antonio Hidalgo. Marcó en Zubieta un gol decisivo ante la Real Sociedad B, el primero que hacía en Segunda División. En total, sumó seis goles con el Dépor en Liga. Entre ellos, los dos que valieron el triunfo ante el Valladolid en el José Zorrilla en la victoria que certificó el ascenso matemático. Bil ya era historia del Deportivo.

Crecimiento

En la actual temporada, Bil sigue rompiendo barreras en su prometedora carrera futbolística. Es el curso de su estreno en Primera División. En las primeras jornadas, se convirtió en el socio perfecto de un Pierre-Emerick Aubameyang en estado de gracia. El gabonés firmó un gol por partido en las cinco primeras fechas del curso y se ganó a una afición ansiosa de celebrar tantos. Bil aprendía día a día al lado del veterano delantero, de 37 años. Cuando Auba se lesionó, y Zaka también causó baja, todas las miradas se centraron en el héroe del ascenso. “Bil vale como dos delanteros”, aseguraba Aubameyang en su primera comparecencia tras pasar por el quirófano.

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Ante el Levante llegó el primer gol del camerunés. Después de una jugada comandada por Yeremay, el balón le cayó a un Bil bien posicionado en el interior del área. El ‘32’ blanquiazul disparó y Ryan nada pudo hacer para evitar un tanto que ponía al Dépor por delante en el marcador. Bil lo celebró con una de sus volteretas en un Riazor que celebraba a lo grande, con más de 28.000 espectadores entregados. La victoria se escapó en el tramo final después de un clamoroso error de Leo Román, pero eso no restaba mérito al tanto de Bil, que estrenaba así su casillero en la máxima categoría del fútbol español.

Este tanto llegaba pocos días después de otro muy importante en la carrera del joven atacante. En el último parón internacional, Bil consiguió su primer gol con la selección absoluta de Camerún. Fue, además, en su primera titularidad con el combinado de su país, en un encuentro a domicilio ante Costa de Marfil. El gol del jugador del Dépor sirvió para dar la victoria a los suyos por 0-1. Bil aprovechó un centro de Arthur Avong para controlar dentro del área, prepararse el balón con la pierna derecha y rematar con la izquierda en una acción de gran calidad. Primer gol y primera voltereta de Nsongo como internacional.

Con toda una carrera profesional por delante, Bil busca ahora asentarse en la titularidad tanto el Dépor como en su selección. La escuadra blanquiazul espera recuperar efectivos en las próximas semanas, con los regresos de Aubameyang y Zaka a los terrenos de juego. Mientras tanto, la responsabilidad la asume Bil Nsongo.