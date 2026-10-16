Villares: "No tengo alma de delantero"

Villares, en un lance del partido Javier Alborés

Diego Villares compareció en sala de prensa tras el encuentro ante el Levante, en el que dispuso de una ocasión clara al final.

Empate final. "Nos da la impresión de que se escapan dos puntos. Nos duele porque queríamos ganar. Sabemos que esto es Primera División y que cada error penaliza. Esperemos que otras veces salga cara".

Balance del inicio de Liga. "Va muy poquito para hacer un balance. Ahora toca seguir trabajando".

Ocasión de gol. "Tengo que verla. No tengo alma de delantero, eso está claro. Salí a trompicones de esa acción, y no sabía cómo estaba posicionado. Decidí dar el pase. A lo mejor tendría que haber tirado yo. Nunca lo sabremos".

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Labor defensiva. "Tenemos que seguir trabajando para dejar la portería a cero. Hoy no recibimos tantas ocasiones para encajar gol".