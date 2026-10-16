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Dépor

Villares: "No tengo alma de delantero"

El capitán del Dépor explicó la acción en la que pudo anotar el gol de la victoria ante el Levante

Omar Bello
Omar Bello
16/10/2026 23:56
Quintana. Deportivo - Levante en Riazor
Villares, en un lance del partido
Javier Alborés
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Diego Villares compareció en sala de prensa tras el encuentro ante el Levante, en el que dispuso de una ocasión clara al final. 

Empate final.  "Nos da la impresión de que se escapan dos puntos. Nos duele porque queríamos ganar. Sabemos que esto es Primera División y que cada error penaliza. Esperemos que otras veces salga cara".

Balance del inicio de Liga. "Va muy poquito para hacer un balance. Ahora toca seguir trabajando".

Ocasión de gol. "Tengo que verla. No tengo alma de delantero, eso está claro. Salí a trompicones de esa acción, y no sabía cómo estaba posicionado. Decidí dar el pase. A lo mejor tendría que haber tirado yo. Nunca lo sabremos".

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Labor defensiva. "Tenemos que seguir trabajando para dejar la portería a cero. Hoy no recibimos tantas ocasiones para encajar gol". 

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