Riki: "Una vez consigues lo más difícil en un partido trabado, duele no ganar"

Riki, durante el encuentro ante el Levante Javier Alborés

Riki Rodríguez fue protagonista en la entrevista flash tras el Deportivo 1-1 Levante. El centrocampista asturiano, la única novedad en el once inicial de Antonio Hidalgo, valoró un partido que acabó con un resultado que "duele".

Se escapan dos puntos. "Estamos fastidiados. Sabemos que este tipo de partidos en casa tenemos que sumar de tres. Era un partido muy trabado y en el momento en el que te pones por delante lo quieres cerrar. No pudo ser".

Paso adelante tras el descanso. "Hemos ajustado un par de cosas con y sin balón. Era lo que queríamos: tener ocasiones. Conseguimos lo más difícil, que fue ponernos por delante. Y duele no haber ganado".

El equipo compite. "Todos sabemos la importancia que tiene Yere para nosotros, para el club y para la ciudad. Es un lujo verlo con esta chispa y con ese desborde. Lo podemos disfrutar".

Gol de Bil. "Es un chico súper profesional y humilde. Estamos súper contentos porque haya podido marcar ese gol, que encima siendo delantero lo necesita".

Un punto pero rabia. "Sí, somos conscientes de que va a ser un año largo. Un punto es un punto. Pero una vez que te pones por delante en este tipo de partido, duele un poco".