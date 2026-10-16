Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Riki: "Una vez consigues lo más difícil en un partido trabado, duele no ganar"

El centrocampista fue el protagonista en la entrevista postpartido tras el Deportivo 1-1 Levante

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
16/10/2026 23:18
Javier AlborÃ©s.Depor-Levante
Riki, durante el encuentro ante el Levante
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Riki Rodríguez fue protagonista en la entrevista flash tras el Deportivo 1-1 Levante. El centrocampista asturiano, la única novedad en el once inicial de Antonio Hidalgo, valoró un partido que acabó con un resultado que "duele".

Se escapan dos puntos. "Estamos fastidiados. Sabemos que este tipo de partidos en casa tenemos que sumar de tres. Era un partido muy trabado y en el momento en el que te pones por delante lo quieres cerrar. No pudo ser".

Paso adelante tras el descanso. "Hemos ajustado un par de cosas con y sin balón. Era lo que queríamos: tener ocasiones. Conseguimos lo más difícil, que fue ponernos por delante. Y duele no haber ganado".

El equipo compite. "Todos sabemos la importancia que tiene Yere para nosotros, para el club y para la ciudad. Es un lujo verlo con esta chispa y con ese desborde. Lo podemos disfrutar".

Gol de Bil. "Es un chico súper profesional y humilde. Estamos súper contentos porque haya podido marcar ese gol, que encima siendo delantero lo necesita".

Un punto pero rabia. "Sí, somos conscientes de que va a ser un año largo. Un punto es un punto. Pero una vez que te pones por delante en este tipo de partido, duele un poco".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Luis Castro en el Dépor-Levante

Luis Castro, sobre Riazor: "El ambiente es muy bueno, pero creo que el estadio con mejor ambiente es el nuestro"
Bea Arrizado
Antonio Hidalgo en el Dépor-Levante

Hidalgo, sobre Leo Román: "Sabe que esa situación la tiene que parar"
Bea Arrizado
Quintana. Deportivo - Levante en Riazor

Villares: "No tengo alma de delantero"
Omar Bello
Dépor-Levante

El 1x1 del Dépor ante el Levante: Leo Román emborrona la exhibición de Bright Ede
Jorge Lema